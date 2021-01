Rügen

De Räd is von Karl Peplow, een Mann, de sien ganzes Läwen dorbi holpen hät, dat de plattdütsche Sproak nich vergäten ward. Un he stünn mit sien Wirken in de ierste Front. Korl wier Leiter von de Plattdütsch Speeldäl in Stroalsund, he hät sülben Stücke schräwen un ok mit up de Bühn stoahn. Dorto wier he noch Vörsitter von den`n Landesverein för Plattdütsch. Karl Peplow wier in Stroalsund, Gripswold, Rostock un up Rügen keenen Unbekannten.

Dat wier noch nich nooch: Korl schreef dat Book „Den`n Düwel siene Schwester“, wat he vörher oll up de Bühn bröcht har. He nehm miehrere Hürspills up, in de ut de verläden Tieden de Räd is. Meist geht dat dorbi üm „siene“ Insel, nämlich üm de Insel Ummanz, wur he upwossen is in eene Fischerfomilie. Dor har he Togang to de öllsten Soagen von de Insel, denn he hät de Lüüd tohürt un allens upschräwen up Platt. Wi willen ut siene Sammlung een lütt Book moaken up Platt- un Hochdütsch, dat ok de Frömden von Korl to weeten kriegen.

Anzeige

De Läbenslop hät em de mierste Tied in Stroalsund verbringen loaten, un von dor kunn he, as he mi vertellt hät, bi godes Wäder ümmer siene Insel sehn.

Lesen Sie auch:

„Korl wier eenen vorzüglichen Unnerholler“

Vör uns up de „Insel“ hät Korl väl doahn. Wi kregen von emm Hülp bi de Arbeit an unse Chronik, denn in dat Stadtarchiv is de Historie von Ummanz to finnen, wägen unse Insel to Stroalsund gehürt hät un hüt noch wat von de Insel gehürt. Also hät Korl väl rutesöcht vör unse Chronik. Öwerhofft wier he een Minsch, de holpen hät, wur he künn, un up emm kunnst du di verloaten! Meist hät he miehr doahn as he müßt har.

Mit Karl Peplow wier ick in de söstiger Johren to glieke Tied an de School in Bargen. Wedderfinnen kunn ick emm öwer ierst dörch sienen Söhn Christian, de ok mit Plattdütsch togang is. Un von doar an hölen wi Fründschaft. He keem to miene plattdütschen Läsungen noh Ummanz un künn uns ok ümmer `ne Freud moaken, wenn he uns wat vertellt orrer läst hät. Korl wier eenen vorzüglichen Unnerholler un wi sünd all froh, dat wi emm kennenliehren dörften.

Nu is he nich miehr bi uns un sitt up siene Wolk un wi willen uns up Ummanz Meuh gäwen, dat he mit uns tofräden is un bäten Schmunzeln kann in sienen Platt - Häwen. Un wenn wi ees nich mihr sünd, kann Korl uns dor wedder wat vörläsen un vertellen.

Von Rita Hoff