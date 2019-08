Zirkow

Kilometerlange Staus auf der B 196 zwischen Serams und Dalkwitz haben in den zurückliegenden zwei Wochen für eine Menge Ärger bei Autofahrern und bei Anwohnern in den besagten Orten und in Zirkow gesorgt. In einer eigens für Rügen erstellten„Blitzer- und Laser-Gruppe“ auf Facebook machten sich einige Nutzer Luft, die auf dieser Strecke zwischen der Bäderküste und der B 96 endlos viel Zeit verlieren. Dabei wird „Karls Erlebnisdorf“ bei Zirkow in die Pflicht genommen.

Suche nach Zerstreuung

Die B 196 ist eine der von Touristen meist genutzten Straßen auf Rügen überhaupt, stellt sie doch die kürzeste Verbindung in die Ostseebäder dar. Daher ist die Strecke stark befahren und die kleinsten Unregelmäßigkeiten sorgen bereits für Staus. Ist es nicht ganz so sonnig – weshalb viele Urlauber die Strände meiden und nach Zerstreuung in der Inselmitte suchen – wird das Zirkower Erlebnisdorf zu einem Magnet. Die Kapazität der vorhanden Parkflächen ist dort dann häufig schnell erschöpft, wodurch der Verkehrsfluss an der Einfahrt zu „Karls“ stark ins Stocken gerät. Die Folge: Staus in beide Richtungen.

Temporäre Öffnung der Rasenfläche?

„Das Verkehrschaos kann man schwer allein auf ,Karls’ zurückführen“, findet Unternehmes-Chef Robert Dahl. Zum einen würden die Ostseebäder grundsätzlich immer mehr Publikum anziehen, was die Strecke sowieso an ihre Grenze führe, zum anderen ringe er in Zirkow seit langem um eine Lösung für das Parkproblem. „Hinter unserem befestigten Parkplatz gibt es eine Grünfläche, die zu DDR-Zeiten für Volksfeste genutzt wurde, nach der Wende unter anderem Reitplatz war und uns später jahrelang als Pkw-Stellfläche diente“, sagt Dahl.

Als das Areal von Naturschützern als „Trockenrasenbiotop“ erkannt worden sei, hätte die zuständige Behörde zwei Drittel davon wieder einkassiert und mit einem Zaun abgetrennt. „Das verschärfte das Parkplatzproblem wieder.“ Hier könnte aber durchaus etwas in Bewegung kommen, wünsche er sich doch ein Treffen mit Vertretern der Umweltbehörde, um eine temporäre Öffnung der Gesamtfläche über die Zeit der Sommerferien vorzuschlagen.

„350 Radler realistisch“

Wie schon des Öfteren erwähnt, hofft Robert Dahl nach Stilllegung der nordwestlich des Erlebnisdorfs gelegenen Kieskuhle hier neue Parkplätze einrichten zu können. „Das wird aber noch dauern“, sagt er. „Vielleicht gelingt es in zwei Jahren.“ Ihm sei aber klar, dass das Stauproblem schon 2020 eine Entspannung erfahren sollte, weshalb es auch Gespräche mit einem benachbarten Landwirt gebe, um von diesem eine Fläche zu pachten. Diese könnte Platz für 200 Pkw bieten.

Und schließlich sei da noch eine weitere Möglichkeit. Robert Dahl: „Wir glauben, dass der schon lange geplante Fahrradweg eine erhebliche Entlastung brächte. Wenn er denn endlich fertig würde. Viele würden gerne mit dem Fahrrad kommen, es ist im Moment auf dem Teilstück zwischen Serams und ,Karls’ aber einfach zu gefährlich.“

Der Unternehmer hält 350 Gäste pro Tag, die aus der östlichen Richtung mit dem Rad ins Erlebnisdorf fahren könnten, durchaus für realistisch. „Das wäre ein enormer Schritt“, sagt Dahl. „Anreize für Radler könnten kostenloses Mineralwasser und Ladestationen für E-Bikes sein.“

An Spitzentagen Umsatzeinbußen

Robert Dahl stellt auch unumwunden klar, dass es ihm bei der Lösung der Parkplatzfrage nicht allein um die Entspannung der Verkehrssituation auf der Bundesstraße geht. „Das ist auch eine Frage des Umsatzes“, sagt er. „Es gibt im Jahr rund 15 wetterbedingte Spitzentage. Solange nicht alle mit ihren Autos unterkommen, gehen uns diese Tage verloren, denn nicht jeder wartet geduldig, bis mal eine Stellfläche frei wird. Also suchen wir weiter händeringend nach einer Lösung.“ Im kommenden Jahr würde er diese dann schon präsentieren wollen.

Jens-Uwe Berndt