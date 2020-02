Karneval auf Jasmund: Drachen, Feen und Glitzer

Sagard/Sassnitz

Im Februar steht Rügen im Zeichen der Närrinnen und Narren. In Sassnitz stehen Fantasy-Leinwandhelden im Mittelpunkt beim diesjährigen Karneval. Im benachbarten Sagard steht ein Jubiläum ins Haus. Seit 40 Jahren verkleiden sich die Frauen und Männer vom Carneval-Club-Sagard ( CCS), in diesem unter dem Motto „ Glitzer, Glamour, wunderbar – der CCS wird 40 Jahr“.

In Sagard sind die Karnevalisten schon voller Vorfreude auf die bevorstehenden Veranstaltungen. Der Februar gehört ihnen. Das verraten auch die Strohpuppen, die vor dem Ortseingangsschild auf die Feierlichkeiten hinweisen. Viele Monate haben die 54 aktiven Mitglieder ohne Publikum für ihre Auftritte geprobt, jetzt fällt für sie der Vorhang. „Die Vorfreude steigt von Tag zu Tag. Und natürlich die Aufregung bei den Protagonisten, die auf der Bühne stehen werden. Der Karneval in Sagard ist etwas ganz Besonderes“, sagt der Präsident Ralf Kaulitz.

Programmgruppe tagt jeden Monat

„Wir sind seit dem Ende der letzten Session damit beschäftigt, das Programm für das Jubiläumsjahr einzustudieren. In einer Programmgruppe, die mindestens einmal im Monat zusammenkommt, werden die einzelnen Stücke geplant, angefangen von den Kostümen, über die Musik bis hin zum großen Auftritt“, sagt Nico Sebök. Seit 2007 ist er Mitglied im Verein und startete im ersten Jahr zusammen mit seiner Frau als Prinzenpaar. „Wir waren sofort begeistert und wollten mehr erleben.“

Er gehört zum Elferrat und ist seit drei Jahren Programm-Minister. Er will noch nicht zu viel verraten, was an den letzten beiden Februar-Wochenenden zu sehen sein wird. „Wer uns im November erlebt hat, bekam schon einen Vorgeschmack. Paar- und Showtanz werden dabei sein, und auch einige Highlights der vergangenen Jahre“, sagt er. Ein Höhepunkt: der Auftritt der Männer. „Sieben Tänze werden sie vorführen. Mit lustigen Einlagen während des Auftrittes und der Kostümwechsel werden sie für einige Lacher sorgen“, ist sich Ralf Kaulitz sicher.

Termine Sagard: Seniorenkarneval (21.2., 16.11 Uhr); Kostümball (22.2., 20.11 Uhr); Kinderkarneval (23.2., 15.11 Uhr); Nachtwäscheball (29.2., 20.11 Uhr); alles in der Turnhalle Sagard Karten sind online unter www.cc-sagard.de erhältlich (Rabatt bis 9.2). Tickets gibt es außerdem an der Abendkasse. Sassnitz: Kinderfaschingsparty im E-Werk (21.2., ab 8.30 Uhr), Anmeldung: 0160/92 81 90 78; Seniorenfasching (21.2., ab 14 Uhr); SKC Fantasy-Party 22.2., ab 18.30 Uhr, bereits ausverkauft); Die total verrückte Fantasy-Party (29.2. ab 18.30 Uhr); alles Rügen-Hotel Sassnitz Kartenkauf und Platzreservierung: 038392/5 31 00

Der Stolz des Vereins: die Technik. Dazu gehört eine Traverse für Licht und Bühnentechnik und eine 6 mal 6 Meter große Bühne. „Für manche Anschaffungen mussten wir lange sparen, dafür können wir die Aufführen sehr gut in Szene setzen“, sagt Peter Rieck vom Elferrat.

„Total verrückte Fantasy-Party“ im Rügenhotel

In der Nachbarschaft läuten die Narren des Sassnitzer Karneval Clubs (SKC) die heiße Phase des Karnevals unter dem Motto „Drachen, Feen und Magie – Der SKC liebt Fantasie“ ein. „Seit Wochen laufen bereits die Proben für die närrische Hochzeit in der Hafenstadt. Kinderfunken, Pep Steps sowie Funken und Minister tanzen, bis der Schweiß in Strömen fließt“, sagt Präsident Norbert Benedict.

Die Mitglieder des SKC feiern den Ausklang der fünften Jahreszeit. Dieses Jahr sogar mit einer Fortsetzung der Party am 29. Februar! Der Sassnitzer Karneval Club feiert unter dem Motto „Drachen, Feen und Magie – Der SKC liebt Fantasie“. Quelle: SKC

Thematisch orientieren sich die Mitglieder an den Fantasy-Blockbustern aus dem Kino. Dementsprechend heißen die Sketche „Avatar – Aufbruch nach Sasslantis“, „Die Tribute von Sassnitz“ oder „ Herr der Ringe im Reich der Mitte – unsere Stadtvertreter in China“. Wem das alles zu wenig „Biss“ hat, der wird vermutlich von dem Sketch „Im Twilight mit dem Zauberer von OZ“ hingerissen. „Auch über , Harry Potter‘ lässt sich sicherlich mehr als nur schmunzeln, wenn vor Augen geführt wird, wie es den einstmals jungen Zauberhelden wohl ergehen mag, wenn sie im ganz normalen Familienalltag angekommen sind“, sagt er. Außerdem ist die Stelle der „Zahnfee“ in Sassnitz vakant. Im Programm werden äußerst interessante Bewerber vorgestellt.

Die Fantasy-Party am 22. Februar ist bereits ausverkauft. Der Präsident des Sassnitzer Karnevalclubs weist aber auf die närrische Fortsetzung am 29. Februar hin: „Eine Karnevalsparty zu diesem Termin gab es noch nie in Sassnitz und wird es auch wohl lange Zeit nicht mehr geben. Das wird eine total verrückte Fantasy-Party“, so Norbert Benedict. Für diesen Termin gibt es noch Karten.

