Sagard/Sassnitz

Es ist Rosenmontag. Eigentlich sollte bei Rügens Narren Hochstimmung herrschen. Aber die Freude hält sich vielerorts in Grenzen. Kein Umzug, keine Party, kein Tanz – wegen der Corona-Vorsichtsmaßnahmen müssen die Karnevalisten auf nahezu alles verzichten, was traditionell die närrische Zeit ausmacht.

Statt in großer Runde wird zu Hause in Familie angestoßen – oder vor der Videokamera. Die Mitglieder des Sassnitzer Karnevalclubs (SKC) wollen sich die Stimmung nicht völlig vermiesen lassen. Sie haben ihre Party ins Internet verlegt. Auf der Facebook-Seite des Vereins sind seit Ende vergangener Woche alte und neue Sketche sowie kleine Videos zu sehen.

Anzeige

Batman rodelt vom Kirchberg

Ein Mensch im Dinosaurier-Kostüm verwickelt auf dem Sassnitzer Kirchberg die Comic-Figur Deadpool in eine Schneeball-Schlacht. Batman rodelt an gleicher Stelle gemächlich hinunter und wirft Schnee in die Luft, wobei er den Sassnitzer Karnevalsgruß „Schiff Ahoi“ ruft – auf Englisch in diesem Fall. In einem Garten erfreuen sich ein Schneemann und die Sassnitzer Schneekönigin Elsa an der weißen Pracht. Und zwischendurch gibt es immer wieder kleine Filmschnipsel aus den Programmen der vergangenen Sessionen.

„Wir wollen den Karneval nicht völlig an uns vorüberziehen lassen“, sagt der SKC-Präsident Norbert Benedict. Für die 46. Session haben sie eigens den Popo-Gruß „erfunden“: Zwei Karnevalisten reiben dabei ihre Hinterteile aneinander. „Stippefötche“ nennt man das im Rheinland. Auf die Art und Weise begrüßten sich Karnevalspräsident und Bürgermeister auch bei einem Besuch Ende vergangener Woche im Rathaus.

OZ-Leser küren schönstes Kostüm „Corona-Fasching“ heißt eine Aktion der OZ. Dabei haben Leser die Möglichkeit, sich in ihrem Kostüm zu präsentieren. Zahlreiche Karnevalisten haben bereits ihre Bilder eingesandt. Ab Montag, 15. Februar, werden die Fotos auf der Internet-Seite der OSTSEE-ZEITUNG zu sehen sein. Bis zum Donnerstag haben alle Leser Gelegenheit, die schönste, witzigste und originellste Verkleidung zu küren. Sie können bis einschließlich Donnerstag auf der Internet-Seite abstimmen. Der Träger des Gewinner-Kostüms erhält 300 Euro. Unter den Teilnehmern der Abstimmung werden dreimal 50 Euro verlost.

Auch im Golfkrieg fiel Karneval aus

Noch im Herbst hatten die Sassnitzer Narren gehofft, wie üblich ein Programm auf die Beine stellen zu können. „Als dann klar wurde, dass wir vermutlich nichts tun können, war das schon ein heftiger Nackenschlag für uns.“ Ähnlich empfanden es die Karnevalisten aus dem benachbarten Sagard. „Unsere Programmgruppe hatte schon jede Menge Ideen für unsere 41. Session.“

Die Frauen und Männer des Carneval-Clubs Sagard (CCS) treffen sich in der Vorbereitungszeit üblicherweise regelmäßig, um alles abzusprechen. Das fiel in dieser Session, wie die Karnevalszeit heißt, völlig aus. Schon der übliche Auftakt am 11.11. 2020 musste abgesagt werden. Es gab eine lose Zusammenkunft unter freiem Himmel auf dem Sagarder Sportplatz – das war’s. Eine solche Zwangspause hatte es in der jüngeren Vereinsgeschichte nur einmal gegeben: Anfang der 90er Jahre wegen des Golfkriegs.

Corona macht Tanz-Training unmöglich

Dabei hatten die Sagarder diesmal einiges vor. Erst im Herbst 2019 hatten sie die lange ruhende Tradition des Schürzenballs wiederbelebt und für Ende 2020 eine Neuauflage geplant. Mit dem Nachtwäscheball sollte dieser Tage die diesjährige Session ihren Höhepunkt finden.

Aber selbst wenn es kurzfristig Lockerungen der strengen Corona-Vorkehrungen gegeben hätte: Was sollten die Karnevalisten zeigen? „Wir durften uns nicht zum Training treffen“, sagt Ralf Kaulitz. Natürlich könne man einiges ins Internet verlegen. „Aber du kannst einen Tanz, bei dem es auf synchrone Bewegungen aller Teilnehmer ankommt, nicht per Video-Übertragung üben.“

Sassnitzer Funken mit Tanz-Video

Per Videokonferenz haben die Sassnitzer Karnevalisten ihre Pläne für die 46. Session besprochen. Persönliche Treffen sind aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen nicht möglich. Quelle: SKC

Die Sassnitzer Funken haben dennoch einen Tanz einstudiert. Zum schwungvollen Titel „Let’s get loud“ von Jennifer Lopez bewegen sie sich allein oder zu zweit vor den Handy-Kameras. Getanzt wird zu Hause auf dem heimischen Teppich, in verschneiten Gärten, auf Waldwegen oder dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes.

Der SKC hat das zu einer Art Musik-Video zusammengeschnitten. Geprobt wurde mittels Videoübertragung im Internet. Die Aktion sei wichtig gewesen, um den Funken ein bisschen Spaß zu vermitteln. Vor allem sie hätten unter der Absage der Karnevalveranstaltungen gelitten, sagt Benedict, der Lehrer am Gymnasium in Bergen ist. „Die Kinder wollen tanzen“ – auch wenn ihre Bühne in diesem Jahr nicht das Parkett des Saals im Rügen-Hotel, sondern die Facebook-Seite des Karneval-Vereins ist.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dort fand am Sonnabend auch eine Party statt. Drei SKC-Mitglieder hatten Tisch und Sessel beiseite geräumt, Musik aufgelegt und dazu getanzt. Das Ganze wurde live aus dem heimischen Wohnzimmer gesendet. In die eigenen vier Wände hatten sich notgedrungen auch die Sagarder Narren zurückgezogen. „Wir werden den Karneval nicht ignorieren und sicher zu Hause anstoßen“, sagt Ralf Kaulitz. „Aber es ist trotzdem komisch, eben nicht wie sonst.“

In Sagard hofft man, dass die 42. Session im Herbst wieder wie gewöhnlich mit dem Gruß „Schiet, schiet – lat se!“ starten kann. Die Sassnitzer Narren wollen nicht mehr so lange warten. Norbert Benedict und sein Vereinsvorstand planen eine Alternative: „Wir überlegen, ob wir statt der jetzt ausgefallenen Feiern eine Veranstaltung im Sommer organisieren, soweit es die Vorsichtsmaßnahmen dann erlauben.“

Von Maik Trettin