Karnevalisten regieren auf Jasmund

Sassnitz/Sagard

Ihren Schlachtruf „ Schiet, Schiet, Lat´se“ skandierend zog eine 14-köpfige Abordnung des Carneval-Club-Sagard ( CCS) unter Führung ihres Vizepräsidenten Rene Herzberg am Montag durch die Sagarder Ernst-Thälmann-Straße und in das Rathaus ein. Der Schlachtruf erklang erstmals 1979 und so feiern die Sagarder Narren in diesem Jahr ein rundes Jubiläum. Das Motto lautet daher in diesem Jahr: „Glitzer, Glamour, wunderbar – der CCS wird 40 Jahr“. Im Rathaus empfingen Bürgermeister Sandro Wenzel (BfS) und zahlreiche Amtsmitarbeiter die närrische Abordnung.

„Ob Prinzenpaar, Eheschmiede, Funken, Saalpolizei und Getränkeminister – ihr habt den Karneval in Sagard zum festen Bestandteil des kulturellen Lebens in unserer Gemeinde gemacht“, lobte Wenzel. „Mit eurer Kreativität, Engagement und Leidenschaft für diese fünfte Jahreszeit begeistert Ihr jedes Jahr Jung und Alt. Ein so langes Bestehen ist in unserer heutigen kurzlebigen Zeit etwas Besonderes geworden und darauf stoßen wir mit Stolz an.“ So ganz „kampflos“ wollte der Bürgermeister seine Schlüsselgewalt dann aber doch nicht hergeben und verlangte von den Karnevalisten zunächst Antworten auf drei Quiz-Fragen. Wer war erster Präsident des CCS ( Bernd Zeitzmann), wer das erste Prinzenpaar (Carsten und Marina) und welcher Marsch ist immer im Programm (Radetzky-Marsch) wollte Wenzel wissen.

Zum Dank gab es nach der Übergabe noch eine Tanzeinlage von Nancy Kaulitz (24) und Marie Jane Korth (18), bevor René Herzberg das von Massimo Proce von der „ Villa Italia“ zusammengestellte Buffet aus Chickenburgern, Kanapees, Sushi, Garnelen und frittierten Blumenkohl-Bällchen eröffnete. Mit dabei waren auch die Gemeindevertreter Tom Zimpel und Ulf Reimann alias Clown Max. „Ich finde es genial, dass das hier so gelebt wird. Ohne den CCS würden viele Veranstaltungen gar nicht erst stattfinden. Der Verein ist einmalig, da können sich andere Gemeinden eine Scheibe abschneiden“, lobte Reimann.

Zur Galerie Im Insel-Norden hat die fünfte Jahreszeit begonnen. Am 11.11. um 11.11 Uhr stürmten Karnevalisten aus Sassnitz und Sagard die Rathäuser.

Am Abend trafen sich die Karnevalisten im ungarischen Restaurant „ Puszta“ von Nico Sebök und am kommenden Sonnabend gibt es nach Jahren wieder einen Umzug und den Schürzenball. Dort möchten die Funken ihre Gäste mit der Präsentation der Kostüme für die nächste Session überraschen. Das Stichwort „ Karneval in Rio“ soll bereits gefallen sein.

Wann wird gefeiert? Sagard: Am kommenden Sonnabend starten die Sagarder Karnevalisten um 15 Uhr, angeführt von der Wieker Blasmusik und begleitet von einem Festwagen, ihren Umzug vom Sportplatz zur Feuerwehr. Ab 19 Uhr findet in der Feuerwehr erstmals seit Jahren wieder der Schürzenball statt. Zum Ende der närrischen Zeit finden dann Nachtwäsche-, Kostüm-, Kinder und Rentner-Fasching statt. Sassnitz: Am kommenden Sonnabend, 16. November, beginnt für den SKC die Sessionseröffnung im Sassnitzer Rügenhotel. Der Einlass ist um 18.30 Uhr. Am 21. Februar 2020 findet in Sassnitz Kinder- und Seniorenfasching statt. Die Galaabende werden am 22. sowie am 29. Februar veranstaltet. Tickets: 038392/5 31 00.

In Sassnitz lugte Bürgermeister Frank Kracht ( Die Linke) kurz nach 11 Uhr durch die Scheiben der Rathaustür. Davor standen schon aufgereiht die Mitglieder vom Sassnitzer Karneval Club (SKC). Allen voran das neue Prinzenpaar Samantha I und Felix I. Auch nach einem Tanz auf der Rathaustreppe und dem Schlachtruf „ Schiff ahoi, Sassnitz ahoi“, drehte sich kein Schlüssel im Schloss. „11.11 Uhr heißt 11.11 Uhr, da ist die Verwaltung überpünktlich. Dafür lieben wir ja die Verwaltung. Aber demnächst wird es anders sein, wenn wir den Schlüssel haben. Dann ist auch mal 11 Uhr um 7 Uhr“, scherzte SKC-Präsident Norbert Benedict.

Dann doch, pünktlich auf die Minute, empfing Frank Kracht das Prinzenpaar, die Funken und die Frauen und Männer in ihren roten Jacken. Nachdem die Formalitäten mit dem Überreichen des Rathausschlüssels abgeschlossen waren, legten sie im Foyer mit einem kleinen Programm los. Frank Kracht war Teil des Spiels „Die Tribute von Sassnitz“ – in Anlehnung an die Science-Fiction-Abenteuer-Filmreihe „Die Tribute von Panem“ – und musste „als Wettbewerber vom Capitol“ Schätzfragen beantworten. Damit lüftete Norbert Benedict auch das diesjährige Motto: „Feen, Drachen und Magie – der SKC liebt Fantasie“. Er ist davon überzeugt, dass Fantasie und Humor nicht nur den Alltag des Bürgermeisters und seiner Verwaltung bereichern können, sondern den aller Menschen in Sassnitz. „Dazu wollen wir ein kleines Stück beitragen.“

Der Bürgermeister löste dann noch ein Versprechen vom Jahresbeginn ein. „Das Rathaus lässt sich nicht lumpen und hat ein vegetarisches Buffet vorbereitet. Ich weiß ja: Mit leerem Magen tanzt es sich schlecht“, sagte er. Gestärkt gehen die Karnevalisten nun in ihre 45. Session. Los geht es am Sonnabend mit der Sessionseröffnung im Bergener Rügenhotel. Ist das schon Fantasy oder alles noch real? Was war das bloß für ein Jahr? In Sassnitz haben sich die Machtverhältnisse verschoben. Kohlendioxid ist noch schlimmer als Rauchen. Völkerball ist die sportliche Form von Mobbing. Das sind nur einige der Themen, denen die Narren zu Leibe rücken wollen.

Von Uwe Driest und Mathias Otto