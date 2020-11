Karnitz

Es funkelt wieder bei den Funkes – und wie. Auf dem Grundstück in Karnitz auf Rügen leuchten nicht nur das Haus, sondern auch Buchsbäume und eine Tanne, kleine und große Sträucher, eine Kirsche, Weide, Linde und vieles mehr. Auf 3000 Quadratmetern wird im Grunde nahezu alles mit Lichterketten stimmungsvoll in Szene gesetzt – rund 50 Einzelstücke erstrahlen.

Herr des Ganzen: Ralf Funke, 56, Service-Leiter bei der Autohausgruppe Eggert. Rund 30 000 Lichter sind es in diesem Jahr, schätzt Funke. Länge der Ketten: etwa 2500 Meter. Seit Anfang Oktober hat der Rüganer jede freie Zeit für den Aufbau genutzt. Mit Unterstützung seines Sohnes samt Verlobter und eines Cousins ist am Sonntagvormittag das ganze Ensemble fertig geworden. Traditionell gehen bei den Funkes am Montag nach Totensonntag um 6 Uhr die Lichter an. Die leuchten dann bis 7:15 Uhr und wieder von 16:15 bis 21:50 Uhr – gesteuert von 14 Schaltuhren.

Anzeige

Zur Galerie Mehr als 50 Einzelstücke haben Ralf und Heidi Funke auf ihrem Grundstück in Karnitz auf Rügen festlich erleuchtet. Selbst die Technikhäuschen sind ein Blickfang.

Direkte Nachbar, die sich daran stören könnten, gibt es nicht. Im Gegenteil: Viele Schaulustige kommen extra vorbei, um sich die großen und kleinen Kunstwerke anzuschauen. „Wenn ich Pech habe, komme ich nicht auf mein Grundstück, weil alles voller Autos steht“, sagt Funke. Zwei Mal sei es sogar schon zu Unfällen gekommen, da die Autofahrer bei der Fahrt einfach anhielten.

Normalerweise feiern die Funkes ein großes Fest am ersten Adventswochenende – 100 Leute, Familie, Nachbarn, Freunde und Bekannte. Es gibt Bratwurst, Glühwein und Crêpes. Der Weihnachtsmann ist auch da. „Dieses Jahr fällt das leider aus – wegen Corona“, sagt Funke. Wer allerdings vor dem Eingang steht, den nehmen Ralf Funke und seine Frau Heidi, 54, gerne schon mal mit aufs Grundstück. „Sonst sehen die ja gar nicht, was hinter dem Haus noch leuchtet“, sagt Funke.

„Ich mach’ keinen Kitsch.“

Ihm ist wichtig: „Ich mach’ keinen Kitsch.“ Glitzernde Weihnachtsfiguren und blinkende, bunte Lichter sucht man vergebens. „Ich kaufe möglichst nur eine Sorte Lichterketten, wenn’s geht immer in der Farbe Warmweiß.“ Mal achtet er bei der Umwicklung seiner Bäume auf einen gleichen Abstand, mal lässt er sich inspirieren: Die große Zierkirsche etwa mutet an wie der Lebensbaum aus dem Kino-Blockbuster Avatar. „Den Film fand ich gut.“

Ralf Funke ist Perfektionist. Als am Montagabend im Haus der Funkes das Badlicht ausfiel, weil draußen etwas falsch gesteckt war, machte er nachts kein Auge zu. „Wie sieht das aus, wenn morgens nur die Hälfte angeht?“ Also ging er um 4 Uhr auf Fehlersuche und behob das Problem. Am nächsten Morgen leuchtete alles wie geplant – und die Funkes strahlten mit ihren Lichtern um die Wette.

Jedes Jahr lässt er sich etwas Neues einfallen: So hat Ralf Funke jetzt vier kleine Stromverteilerhäuschen gebaut, um die Technik darin zu verstecken und vor Wind und Wetter zu schützen. „Die habe ich dann professionell mit Märchenmotiven beklebt.“ Jetzt schmückt auch Rotkäppchen seinen Garten.

OZ sucht schönste Weihnachtsdeko Die OSTSEE-ZEITUNG sucht die schönsten Weihnachtsdekorationen in MV. Machen Sie ein Foto und laden Sie es hier hoch, Stichwort Weihnachtsdeko. Die besten Einsendungen zeigen wir online sowie in der Zeitung.

Den Sommer über lagert die Dekoration in einer Garage, ordentlich in Kisten gestapelt. Alles hat System. „Ich führe Buch, damit ich genau weiß, in welcher Kiste was liegt.“ Auch alle Schäden dokumentiert er, den Sommer über geht es an die Reparaturen.

Stromkosten? Funke winkt ab

Bis Januar ist das Lichtspektakel zu sehen – aber eigentlich ist die Weihnachtsbeleuchtung ein Ganz-Jahres-Projekt. „Schon am 6. Januar habe ich die ersten neuen Lichterketten gekauft“, berichtet Funke. Einige Tausend Euro werden es sicher schon gewesen sein, die die Funkes in ihre Festbeleuchtung investiert haben. So richtig darüber nachdenken möchten sie nicht. „Das ist halt ein Hobby – und Hobbys kosten Geld“, sagt Ralf Funke.

Lesen Sie auch

Und die Stromkosten? „Diese Frage kommt oft – aber das ist nicht viel. Alles LED“, winkt er ab. Er rechnet mit 30 Euro zusätzlich im Dezember. Ohnehin nicht in Geld aufzuwiegen ist die Freude, die das Ehepaar jeden Tag an ihrem Lichtermeer hat. „Oft drehen wir erst mal eine Runde, wenn wir nach Hause kommen. Das kann schon mal eine Stunde dauern“, berichtet Ralf Funke. Kein Wunder – es gibt ja auch viel zu sehen.

Das sind die Dekotrends 2020 Die Menschen in MV lieben Weihnachtsdeko – in diesem Jahr noch ein bisschen mehr als sonst. Laut Ellen Normann, Leiterin des Hagebaumarkts in der Rostocker Südstadt, gibt es eine größere Nachfrage nach Weihnachtsartikeln, insbesondere Beleuchtung. Im Außenbereich lägen Deko- und Gartenartikel in Rost-Optik besonders im Trend, beispielsweise Feuerschalen und Feuerkugeln. „Für drinnen sind die Trendfarben Grün und Rosé in Kombination mit Weiß. Außerdem seien Dekoartikel mit integrierter Beleuchtung aktuell sehr beliebt, beispielsweise in Kupfer-Optik.“ Eine Steuerung der Beleuchtung per App sei für die meisten Hagebau-Kunden noch kein Thema, aber per Funkfernsteuerung schaltbare Lichter seien sowohl innen als auch außen gefragt. Außerdem auffällig: „Die Kunden basteln in diesem Jahr mehr. Tannengrün und Deko zum Selbermachen sind gefragt. Die Leute möchten es sich dieses Jahr zu Hause offenbar besonders gemütlich machen.“

Von Robert Berlin