Sassnitz

Dass die Familie Heiligabend und Silvester im Haus von Edeltraut und Fritz Bunge in Lietzow zusammenkommt, ist Tradition – ebenso wie das Essen, das die Gastgeber an diesen Tagen zubereiten und servieren. Dann kommt Fisch bei den Bunges auf den Tisch, genauer gesagt: Karpfen blau. Seit Jahren pflegt die Lietzower Familie diese Gewohnheit. Und nicht nur sie. „Der Karpfen hat zu den Feiertagen am Jahresende Hochsaison“, sagt Dietmar Bormann.

Er ist Geschäftsführer im gleichnamigen „Fischhus“ in Sassnitz. Normalerweise sind hier Hering, Flunder, Dorsch und Co. die Verkaufsschlager. Doch immer wenn ein Jahr zu Ende geht, steigt die Nachfrage nach dem Süßwasserfisch sprunghaft. Ursprünglich wurde empfohlen, dass man Karpfen – ähnlich wie Muscheln – in den Monaten mit „r“ essen solle, also von September bis April. Praktisch ist die Karpfensaison auf Rügen aber deutlich kürzer, wissen die Bormanns. Die ersten frischen Karpfen gehen frühestens Ende Oktober über den Ladentisch des Sassnitzer Familienunternehmens. Mitte Januar lässt die Nachfrage nach diesem Speisefisch dann schon abrupt nach.

Ein Süßwasserfisch an der Ostseeküste

Dass er gerade in der kalten Zeit gern gegessen wird, begründet Dietmar Bormann mit regionalen Traditionen und den früheren Formen der Teichwirtschaft. Vor dem Frost wurde das Wasser aus den Becken abgelassen; die „Karpfenbauern“ fuhren ihre „Ernte“ ein. „In bestimmten Gegenden ist das noch heute ein großes Volksfest.“ Die Gepflogenheit hat sich selbst an der Küste durchsetzen können, obwohl hier doch vielfach das ganze Jahr über Seefisch nicht nur auf den Tellern der Fischer-Familien landete. „Man darf nicht vergessen, dass viele Einwohner Rügens und eben auch viele Sassnitzer ihre familiären Wurzeln in anderen Regionen haben“, erinnert Dietmar Bormann an die Flüchtlinge, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg hier ansiedelten. Sie brachten auch ihre Traditionen mit – und so wurde der Silvesterkarpfen vermutlich auch auf Rügen populär.

Karpfen blau, filetiert oder geräuchert

Diese Gewohnheit hat sich über Generationen gehalten. Statt der früheren Stammkunden fragen in Sassnitz zunehmend auch jüngere Leute vor Weihnachten und Silvester nach frischem Karpfen. „Die Nachfrage ist über die Jahre konstant“, sagt Bormann, der mit seinen Kollegen Jahr für Jahr rund eine Tonne dieses Speisefischs an den Mann beziehungsweise die Frau bringt. Und zwar nicht nur an Insulaner. „Es kommen immer wieder auch Gäste, die hier ihren Weihnachts- oder Silvester-Urlaub verbringen und auf dem Rückweg einen Karpfen mitnehmen“, erzählt Räuchermeister Jens Pohl. Natürlich keinen lebenden. Der werde ohnehin immer seltener verlangt. Viele Kunden nutzen die Möglichkeit, den Fisch gleich im Geschäft küchenfertig vorbereiten zu lassen. Die einen nehmen den Karpfen filetiert mit nach Hause oder kaufen nur ein Stück, andere mögen ihn geräuchert. Die Traditionalisten schwören auf den „Karpfen blau“. Damit der auch wirklich blau wird, muss die Schleimschicht, die die Schuppenhaut überzieht, weitgehend intakt sein. Bevor Jens Pohl ein lebendes Exemplar aus dem Wasserbecken holt, fragt er deshalb nach der gewünschten Zubereitungsart.

Eine „Extrawurst“ für den Fischhändler

Jens Pohl ist in Sachen Fischzubereitung ein Fachmann. „Aber Karpfen blau habe ich noch nie probiert“, gesteht der Räuchermeister. Bei ihm kommt der Süßwasserfisch zu Silvester auf den Tisch. Filetiert und gebraten liebt es der 45-Jährige – und dazu Kartoffelsalat. Seinen Chef hat er von dieser Delikatesse noch nicht überzeugen können. Bei Familie Bormann kommt zwar zu Silvester auch Karpfen auf den Tisch – für Dietmar Bormann aber gibt es eine „Extrawurst“, besser gesagt: einen Extra-Fisch. Bei den Bormanns wird der Karpfen in Stücke zerteilt und in einem Sud aus Gemüse, Zwiebel, Piment, Zucker, Lorbeer, Salz und Zucker gegart. Während der Rest der Familie sich die Finger danach leckt, findet der Fischhändler den Karpfen bei dieser Zubereitungsart zu weich. „Ich bekomme dann Zander oder Dorsch.“ Ein Karpfen schmecke ihm, wenn er frisch geräuchert oder im Backofen zubereitet werde, sagt Dietmar Bormann.

Speisefisch schon in der Antike Der Karpfen ist ein Süßwasser- und einer der ältesten Speisefische. Gehalten wurde er bereits in der Antike. Er wird vor allem im deutschsprachigen Raum sowie in Tschechien zu Weihnachten beziehungsweise Silvester gegessen. Die Tiere werden in Fischteichenaufgezogen und in der Regel lebend bis in die Fischhandlungen transportiert. Sie sollten nach der Entnahme aus dem Teich einige Tage in klarem Wasser schwimmen und nicht mehr gefüttert werden. Das soll sich positiv auf den Geschmack auswirken. Die Sassnitzer Karpfen stammen aus einem traditionellen Fischbetrieb in Angermünde und kommen in Frischwasserbehältern auf die Insel. Die Tiere mögen das Wasser nicht zu warm. Das zeigte sich im vergangenen Sommer. Wegen der Hitze fraßen die Karpfen vielerorts schlechter und blieben entsprechend klein.

Von Maik Trettin