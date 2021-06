Kasnevitz

Zu DDR-Zeiten hatte das kleine Dorf Kasnevitz viel zu bieten. Damals lebte und arbeitete hier ein großer Teil der Einwohner. „Es gab viele Orte, an denen man sich begegnete und ein Gefühl für eine Dorfgemeinschaft haben konnte“, sagte Martin Hurtienne, der sich in der Kirchengemeinde engagiert, vor knapp drei Jahren. Sein Wunsch war es, zusammen mit anderen Mitgliedern ein Projekt zu starten, um das Dorf wieder mit Leben zu füllen. Sein Wunsch ging in Erfüllung. Das ehemalige Feuerwehrgerätehaus wurde umgebaut zu einem Dorfgemeinschaftshaus. Drei Tage lang wird die Eröffnung in der Dorfmitte gefeiert.

Es gibt viele Menschen in Kasnevitz, die sich nach einem Treffpunkt wie diesem gesehnt haben, denen die Gemeinschaft im Dorf aus der Vorwendezeit gefehlt hatte. Sie packten an, um das Haus auch als Gemeinschaftsprojekt entstehen zu lassen. Etwa bei den Arbeitseinsätzen im Frühjahr, als sie im Garten eine Mauer aus Feldsteinen bauten und Obstbäume pflanzten. Sie standen auch wenige Tage vor der Eröffnung wieder im Haus, erledigten die restlichen Arbeiten.

„Gute Teamarbeit“

Und sie warfen mit Komplimenten um sich. „Ohne seine Idee und den Willen, dieses Projekt auch umzusetzen, wäre es vermutlich nicht gegangen. Martin Hurtienne hatte sich um alles gekümmert, seien es die Genehmigungen, Fördermittelanträge oder Spendenaufrufe. Er hat viel Energie in das Dorfgemeinschaftshaus gesteckt“, sagt Martina Woldt, die künftig für die Öffentlichkeitsarbeit der Initiative Dorfhaus Kasnevitz agiert.

An drei Tagen wird die Eröffnung des neuen Dorfgemeinschaftshauses in Kasnevitz gefeiert. Quelle: Martina Woldt

„Es geht aber nur mit einem guten Team. Ich konnte spüren, dass viele dieses Gemeinschaftshaus wollten, das war das Wichtigste“, gab Martin Hurtienne die Komplimente zurück. Lob gab es nicht nur für den Planer aus Stralsund und den Rohbauer, sondern auch für den Architekten Niclas Dünnebacke mit seiner Ur-Idee. Der in Paris lebende und arbeitende Architekt hat sich der Sanierung des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses angenommen und mit großem Respekt vor dem kleinen Gebäude eine behutsame Neugestaltung vorge­nommen.

Regenwasser wird aufgefangen

Viele ökologische Maßnahmen wurden bei Umbau des alten Feuerwehrhauses umgesetzt. Angefangen bei der Dämmung. Im Dach und in den Wänden wurde ein Holzdämmstoff eingearbeitet. Im Gebäude wurde mit Kalk-, statt Zementputz gearbeitet, Dachstuhl und die Schalung sind komplett aus Holz. Für die Wärme sorgt eine Luft-Wärme-Pumpe. Dazu wurden rund 1000 Meter Rohre im Boden verlegt. Kurz vor der Eröffnung wurde zudem ein 5000-Liter-Wassertank in den Boden gesetzt. „Der soll das Regenwasser auffangen. Damit werden wir den Dorfgarten bewässern“, sagt er.

So sah das alte Feuerwehrgerätehaus in Kasnevitz noch vor drei Jahren aus. Quelle: Mathias Otto

Auch das Problem mit der Linde wurde elegant gelöst. Die Tür des alten Geräteschuppens konnte nicht mehr richtig geöffnet werden, da der Baum zu dicht am Gebäude stand. „An dieser Stelle ist die Hülle ein kleines Stück verändert worden. Der Architekt hatte die Wand abgeschrägt und somit der Linde etwas Luft gelassen. Jetzt hat sie Platz“, sagt Prof. Dr. Hans Dieter Knapp von der Initiative Dorfhaus Kasnevitz.

Puppentheater und Yogatraining

Kaum ist das Gerüst abgebaut und bereit zur Nutzung, kommen auch schon die ersten Anfragen, etwa von einem Tischtennisverein oder einer Yogalehrerin. Viele Ideen schweben den Kasnevitzern vor. Hier könnten Vorstellungen von Puppentheatern stattfinden, Weihnachtsfeiern abgehalten werden oder Mitmach-Angebote entstehen. „Wir sind erst am Anfang. Alles muss erst einmal wachsen“, sagt Martina Woldt.

Martin Hurtienne steht vor dem alten Feuerwehrgerätehaus. Dieses Gebäude wurde nun umfangreich saniert. Quelle: Mathias Otto

Los geht die dreitägige Eröffnungsfeier am Freitag, 18. Juni. Um 20 Uhr werden Reinhard Piechocki und Katrin Eigenfeld aus der Kasnevitz-Chronik „Ein Kirchturm und 2 Schwestern“ lesen. „Das ist keine trockene Chronik, das sind Episoden, die 700 Jahre zurückgehen. Schwerpunktmäßig wird das wiedergegeben, wozu die Leute noch einen Bezug haben. Zur DDR, Nachwendezeit oder sogar zur Zeit der Nationalsozialisten“, sagt Reinhard Piechocki.

Caspar-David-Friedrich-Wanderung

Am Sonnabend steht die Tür zwischen 11 und 18 Uhr für Besucher offen. Geplant ist neben einem Picknick im Dorfgarten die Vorstellung des Hauses sowie eine Fotografie-Ausstellung „Schönes Kasnevitz Nr. 1“. Höhepunkt am Sonntag ist um 10 Uhr der Festgottesdienst mit Bischof Tilman Jeremias in der Dorfkirche St. Jakob.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch danach soll es informativ, kulturell und mit Bewegung weitergehen. Etwa mit einer Caspar-David-Friedrich-Wanderung. „Es ist überliefert, dass er zwischen 1801 und 1826 sieben Mal auf Rügen zum Wandern war, darunter in der Kasnevitzer Umgebung. Dabei hat er hunderte von Skizzen gemacht, aus denen er in der Einsamkeit seines Ateliers Bilder komponierte“, sagt Hans Dieter Knapp. So ist die Idee von thematischen Wanderrouten entstanden, die in Kasnevitz am Dorfgemeinschaftshaus beginnen sollen.

Infos zum Haus und den Veranstaltungen: www.dorfhaus-kasnevitz.de

Von Mathias Otto