Kasnevitzer müssen weiter auf neue Straße warten

Fragende Gesichter bei vielen Bürgern aus Kasnevitz. Sie haben sich in einer Versammlung über den aktuellen Stand der Straßenbauarbeiten im Ort informiert. Erst in zweieinhalb Jahren rollen die Bagger auf der Landesstraße 29. So schnell wird die knapp einen Kilometer lange Ortsdurchfahrt also nicht umgebaut. Dabei war in den Vorgesprächen immer wieder von einem Start der Arbeiten 2020/21 die Rede.

Bis zum Sommer 2018 gehörte die Ortsdurchfahrt Kasnevitz zu den schlechtesten Straßen auf Rügen. Der vorangegangene Winter hatte ihr den Rest gegeben. Stadtvertreter haben dem Vorhaben „Grundhafte Erneuerung der Ortsdurchfahrt samt Straßenbeleuchtung sowie Geh- und Radweg“ deshalb schon vorher höchste Priorität verliehen. Konkret wurden sie zu Beginn des Jahres, als über alle Bau-Varianten diskutiert wurde.

„Baubeginn ist 2022. Das ist eine lange Zeit. Wir sind von zwei Jahren vorher ausgegangen“, sagt Bürgermeisterin Beatrix Wilke (parteilos). „Ließe sich nichts beschleunigen?“ Vier Varianten standen zur Auswahl. Laut Sachgebietsleiter Peter Pfannkuchen vom Straßenbauamt Stralsund ist diese Variante die schnellstmögliche.

Vorplanungen im Dezember abgeschlossen

„Deshalb haben wir eine Zwischeninstandsetzung im vergangenen Jahr gemacht, damit bis dahin der Verkehr sicher geführt werden kann“, sagt er. Innerhalb von drei Wochen wurde eine Asphaltdecke als Notreparatur auf der L 29 aufgebracht. Die Haltbarkeit: zwei bis drei Jahre.

Die Vorplanungen sollen bis Dezember abgeschlossen sein, sagt Edda Puchert, Projektleiterin beim Straßenbauamt. Danach folgen die Entwurfs- sowie Genehmigungsplanung. Erst dann werden die Bauleistungen vergeben. Laufe alles wie erhofft, werde mit dem Ende der Planungen im Februar 2022 gerechnet.

Sie erklärte den Einwohnern, wie ihre Dorfstraße später aussehen wird. Und hier gab es reichlich Diskussionsbedarf. Vor allem bei den Themen Gehweg, Verkehrsinsel, Haltestellen und Blitzer. Für Fußgänger bleibt es bis zum Ende der Bauarbeiten ein halsbrecherisches Unterfangen, wenn sie vor die Haustür treten. Für den Gehweg gab es keine Notlösung. Er bröckelt und löst sich auf. „Der vorhandene südliche Gehweg wird auf 2,5 Meter verbreitert und bekommt das Zusatzschild ,Radfahrer frei’“, sagt sie. Neu wird ein Gehweg im nördlichen Bereich der Straße sein. Der 1,5 Meter breite Weg soll speziell für die Busfahrer im Ort angelegt, damit sie besser die Haltestellen erreichen.

Haltestellen werden behindertengerecht ausgebaut

Auch die vier Bushaltestellen werden erneuert. Wie die Bürgermeisterin mitteilte, bleibt das Häuschen vor dem künftigen Dorfgemeinschaftshaus stehen. Die Fahrbahnrand-Haltestellen werden behindertengerecht ausgebaut. Das heißt, spezielle Bodenplatten werden verbaut und ein hoher Bord angelegt, um ein Einsteigen in den Bus zu erleichtern.

Eine weitere Neuerung neben dem Gehweg: eine Verkehrsinsel am Ortsausgang in Richtung Putbus. Grund sind Raser, die laut Anwohner viel zu schnell durch ihr Dorf fahren. Wie Peter Pfannkuchen mitteilt, wurden vor zwei Jahren Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen. Von den 4500 Fahrzeugen, die jeden Tag auf der L 29 durch den Ort fahren, hielten sich die Fahrer aus Garz kommend an die Geschwindigkeit. Aus Richtung Putbus kommend lag der Wert bei Tempo 70.

4500 Fahrzeuge pro Tag

„Diese Maßnahme ist fest in den Arbeiten fest eingeplant und soll die Autofahrer davon abhalten, mit zu hoher Geschwindigkeit in den Ort zu fahren, beziehungsweise schon im Dorf zu beschleunigen“, so Peter Pfannkuchen. Einige Bewohner bevorzugen den Bau dieser Verkehrsinsel eher in Richtung Waldsiedlung in der Mitte des Ortes, da sie befürchten, die Fahrer beschleunigen sofort, nachdem sie die Insel umfahren haben. Auch, dass künftig ein fest installierter Blitzer in Kasnevitz steht, gehörte zu den Überlegungen.

„Bei 4500 Fahrzeugen pro Tag bleibt uns als Straßenbauamt nur die Möglichkeit, die Arbeiten bei Vollsperrung durchzuführen. Allerdings soll der Anliegerverkehr so weit wie möglich aufrecht erhalten bleiben“, so Peter Pfannkuchen. Noch sei es aber zu früh, um detailliert Fragen zu den Bauarbeiten beantworten zu können.

