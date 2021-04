Altefähr

Marina Ouroumouidu weiß nicht, an wen sie sich noch wenden soll. Rings um das Restaurant, das sie gemeinsam mit ihrem Mann Nico in Altefähr betreibt, tummeln sich Scharen wild lebender Katzen und es würden immer mehr. „Die Tiere sollten sich zumindest nicht in unmittelbarer Nähe zum Gästebereich aufhalten“, findet sie. Sie hätten schon Ämter auf den Zustand hingewiesen und auch Kontakt zu Tierschützern aufgenommen. Geschehen sei aber nichts. „Wir haben uns schon einen Hund zugelegt, um die Katzen fernzuhalten.“ Auf dem Hof hinter der Gaststätte wacht jetzt eine große amerikanische Bulldogge.

Das Problem ist auch Bürgermeister Frank Jätschmann (SPD) nicht unbekannt, der „immer so 17 Katzen“ gezählt haben will. Auch Monika und Peter Sabisch haben davon gehört. Sie führen den Verein „Hilfe für notleidende Katzen am Sund“ und hatten schon einmal beim zuständigen Amt Westrügen nachgefragt.

Dort scheinen die Zuständigkeiten derzeit nicht geklärt. „Bisher wurden solche Populationen immer ehrenamtlich versorgt“, weiß Rainer Schultz. Die Situation ist für den Leitenden Verwaltungsbeamten neu. Das Amt Westrügen hatte seinen Vertrag zur Unterbringung von Fundtieren mit der Tiernotstation in Bergen-Tilzow gekündigt und sich dem Tierheim Stralsund angeschlossen. Hinzu kommt, dass die erst seit Mitte vergangenen Jahres geltende Fundtierverordnung des Landes den Kommunen die Verantwortung auch für wild lebende Katzen zuweist.

Kommunen müssen Streunerkatzen kastrieren

Für frei lebende Katzen sei die Verwahrung in einer häuslichen Struktur nicht tierschutzgerecht, heißt es darin. „Allein durch die räumliche Begrenzung in der Haltungseinrichtung und den zwangsläufig engen Kontakt zum Menschen können Schmerzen, Schäden oder Leiden bei den Tieren nicht ausgeschlossen werden. Die Verwahrung solcher Tiere soll daher im Rahmen von betreuten Futterstellen mit gezielten Maßnahmen zur Populationskontrolle gewährleistet werden.“

Damit folgte das Innenministerium einer über Jahrzehnte von Tierschützern erhobenen Forderung, wild lebende Katzen einzufangen, zu kastrieren und am gewohnten Ort wieder auszusetzen. „Die Tiere leiden in Gefangenschaft unter starkem Stress“, weiß Peter Sabisch. Weil die Katzen häufig mit Viren oder Parasiten belastet seien, würden in Gefangenschaft oftmals Krankheiten ausbrechen. Ohnehin seien wild lebende Katzen nicht mehr vermittelbar.

Der Vertrag, den das Amt Westrügen mit dem Stralsunder Tierheim hat, umfasst den Umgang mit den Streunern nicht. Bisher habe das der Tierschutzverein Rügen-Hiddensee bezahlt, weiß Heike Stock. Ihr Verein habe sich bis zur Kündigung zumindest um die höher frequentierten Futterstationen gekümmert. Zwei davon lägen in Sassnitz und je drei auf Wittow, dem Mönchgut und in Bergen. „Wir machen das immer auf Anfrage, aber künftig nur in jenen Ämtern der Insel, mit denen wir noch Verträge haben.“ Die unübersichtliche Situation in Altefähr, wo die Katzen im Bereich zwischen Campinganlage und zerfallenen Datschen leben, ist ihr bekannt. „Wir haben dort vor vielleicht zwei Jahren eine Kastrationsaktion vorgenommen.“

Die Verordnung sieht vor, dass die Fundbehörde im Zweifel die zuständige Veterinärbehörde hinzuziehen kann. „Wir müssen das nun grundlegend gemeinsam mit dem Landkreis klären“, so Rainer Schultz.

Von Uwe Driest