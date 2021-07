Bergen

Bis zuletzt wurde gehämmert, geschraubt und umgeflaggt. Am Abend vor der Eröffnung legten Arbeiter letzte Hand an, versahen Innen- und Außenbereiche mit roten und weißen Luftballons. Nach der Schließung des Real-Markts am vergangenen Sonnabend um 16 Uhr waren bis zu 300 Personen vier Tage lang teilweise rund um die Uhr damit beschäftigt gewesen, um alles für den großen Moment am Mittwoch herzurichten. Zuletzt musste noch die lange Reihe von Biertischgarnituren entfernt werden, an denen die Hundertschaften in dieser Zeit verköstigt worden sind.

In Tag- und Nachtarbeit wurde der ehemalige Real-Markt in Bergen zu Kaufland umgebaut. Quelle: Uwe Driest

Christa Gädt (80) wohnt schräg gegenüber vom jetzigen Kaufland und schmulte schon mal am Abend zuvor. Sie lobte das äußere Erscheinungsbild, wo Wände gestrichen und Grünanlagen gepflegt worden sind. „Ich bin seit Jahrzehnten Stammkundin und freue mich darauf, den Markt morgen von innen zu sehen“, sagt sie.

Weniger Non-Food, mehr Lebensmittel

Als der neue Marktleiter Roman Glawe am Mittwoch um fünf Uhr morgens auf den Parkplatz fuhr, waren Arbeiter gerade noch dabei, die Boxen für die Einkaufswagen auszutauschen. Glawe ist gebürtiger Stralsunder und betritt gewohntes Terrain. Er war ab 1999 zehn Jahre lang Leiter des damaligen Real-Markts. Dass mit Glawe ein erfahrener und mit Rügen vertrauter Mann auf die Insel zurückkehre, sei ein Vorteil, findet Stadtpräsidentin Kerstin Kassner (Linke), die gemeinsam mit Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) zur Eröffnung gekommen ist. Wie jede Kundin und jeder Kunde an diesem Tag erhalten auch sie am Eingang eine Rose.

Verkaufsleiter Steffen Popp und Marktleiter Roman Glawe (re.) freuten sich über die gelungene Eröffnung. Quelle: Uwe Driest

Die ehemalige „Heiße Theke“ betreibt nun „Dimi the Greek“ und dort, wo sich der große Non-Food-Bereich mit Haushalts- und Elektro-Artikeln befand, ist heute die Frischeabteilung mit Obst und Gemüse. Das Kaufland-Angebot umfasse wesentlich mehr Käse und Wurst, frische und trockene Lebensmittel, so Glawe. Auch der Backshop wurde auf mehr als 80 Artikel verdoppelt und bietet künftig auch Pizza und gefüllte Croissants.

Mitarbeiter erhalten mehr Geld

Bärbel Krüger aus Altenkirchen ist mit einer Freundin gekommen und „wusste gar nicht, dass Kaufland heute schon eröffnet“. Gekauft hat sie Rotkäppchen-Sekt, Süßes und Obst. Der Markt erscheint ihr größer und heller als vorher. Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten aber noch immer nicht. „Hier bleibt bis auf die Fliesen kein altes Mobiliar drin“, sagt Verkaufsleiter Steffen Popp. So sollen auch die verbliebenen Regale noch gegen neue und niedrigere ausgetauscht werden.

Das Angebot an Käse und Wurst wurde erweitert. Quelle: Uwe Driest

Durchweg an Bord bleiben die jetzt noch 112 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Alle, die das wollten, wurden übernommen und da Kaufland Tariflöhne zahlt, würden viele von ihnen künftig „deutlich mehr Geld bekommen“, so Popp. „Es kommt uns sehr entgegen, mit so einer erfahrenen Mannschaft zu arbeiten, die bei unseren Kunden bereits bekannt ist.“

„Verkaufsflächen in Bergen sind ausgeschöpft“

Etwas getrübt wird die Freude über die Eröffnung lediglich von der Nachricht angekündigter Straßensperrungen. Zuerst muss die Gingster Chaussee vier Wochen lang ertüchtigt werden, um dem erhöhten Verkehrsaufkommen standzuhalten, wenn die Ringstraße in den kommenden anderthalb Jahren saniert wird. Nicht zuletzt ist von den Umleitungen auch der Lieferverkehr betroffen. Für die Strecke vom Kaufland-Zentrallager in Lübbenau benötigen die zwei bis fünf Lkw täglich bereits etwa acht Stunden.

Auch das Angebot an Obst und Gemüse ist größer. Quelle: Uwe Driest

Auch die durch die Eröffnung von Rewe, Edeka und Aldi erfolgte zusätzliche Erhöhung der Verkaufsfläche in der Stadt macht den Start nicht einfacher. „Die Verkaufsflächen sind jetzt ausgeschöpft“, sagt die Bürgermeisterin. Mehr sähe auch das Zentren-Konzept der Stadt nicht vor.

Kaufland unterstützt Flutopfer

Kaufland möchte mit einer neuen Beschilderung, viel Werbung und Sonderangeboten gegensteuern, „die deutlich günstiger sind als zuvor“, so Popp. Der Verkaufsleiter setzt auch darauf, dass Kaufland Kundschaft aus Stralsund gewinnen kann. Der Inselstandort ist für die Hansestädter die nächstgelegene Kaufland-Filiale. Dazu sollen auch eine erweiterte Öffnungszeit beitragen, die künftig das ganze Jahr über von Montag bis Sonnabend um eine Stunde auf 22 Uhr verlängert wird.

Kaufland zeigte Flagge, auch bei der Hilfe für Flutopfer. Quelle: Uwe Driest

Der Bergener Standort ist nach Parchim die zweite Integration in MV. Mitarbeiter werden nun in mehrwöchigen Lehrgängen auf die neuen Abläufe geschult. Die Schwarz-Gruppe, zu der neben Kaufland auch Lidl gehört, war jüngst in positive Schlagzeilen geraten, weil sie die bislang höchste Spende für die Opfer der Flut-Katastrophe angekündigt hatte und zehn Millionen Euro an die Aktion „Deutschland hilft“, ein Bündnis von 23 Hilfsorganisationen, überweisen will.

Von Uwe Driest