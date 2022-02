Kein 2G mehr im Einzelhandel: So lief der erste Tag auf Rügen

Sellin/Bergen/Binz

Auf diesen Tag hatten viele Einzelhändler der Insel gehofft – endlich eine Lockerung der Corona-Regeln für sie und ihre Kunden. Seit Sonnabend müssen die Kunden nicht mehr ihren Geimpften- oder Genesenenstatus nachweisen, das Tragen einer FFP2- Maske in den Geschäften genügt. „Super“, meint Corinna Bull vom Geschäft „For me“ in Sellin. „Damit entfällt beim Betreten des Ladens das Kramen nach Handy oder Impfausweis. Gerade bei schlechtem Wetter hat doch kein Kunde Lust mehr darauf.“

Im Geschäft gibt es Mode, draußen leuchten Mützen in der Februarsonne, es ist kalt an diesem Sonnabend. Maximilian Gischel hat ein passendes Modell entdeckt. Er zieht sich die Mütze über den Kopf. „Die nehme ich“, sagt er. Die Abschaffung der 2G-Regelung findet er großartig. „Ich komme aus Berlin, da gilt noch 2G für den Einzelhandel“, sagt er. „Immer wieder Anstellen, um dann die Dokumente vorzuzeigen. Das nervt.“

Die Mütze sitzt! Maximilian Gischel aus Berlin Quelle: Anne Ziebarth

Viel los in den Ostseebädern – Stimmung wird besser

Maximilian Gischel ist nicht der einzige, der sich zum Bummeln am Sonnabendmittag aufgemacht hat. Die Wilhelmstraße in Sellin ist belebt, neben dem schönen Wetter und dem Ende der 2G Regelung dürfte das aber vor allem der Beginn der Winterferien in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen liegen. Es sind schlichtweg wieder mehr Gäste auf der Insel. Ein ähnliches Bild in Binz. Viele Menschen in Winterjacken und Sonnenbrillen schlendern durch das Ostseebad, Händler werben mit maximalen Winterrabatten, Imbissbuden und sogar ein Eisstand werden nachgefragt. Die meisten der Flaneure tragen zwar keine Einkaufstüten in der Hand, aber ein Lächeln im Gesicht. Die Stimmung scheint sich nach dem zweiten Corona-Winter deutlich aufzuhellen.

In Binz war die Fußgängerzone am Sonnabend belebt - auch Dank der Ferien von Sachsen und Sachsen-Anhalt Quelle: Anne Ziebarth

FFP2-Maske gab es geschenkt

Nadine und Andreas Lilje aus Flensburg sind ebenfalls unterwegs. Andreas Lilje trägt eine Tüte mit der Aufschrift „I love Shopping“. „Nicht wirklich, da ist nur ein Gelegenheitskauf drin, ein Gürtel. Aber wir fangen ja auch erst an“, erklärt er. „Wir sind im Urlaub und haben uns erstmal einen schönen Strandspaziergang gegönnt, jetzt bummeln wir noch etwas gebummelt.“ In Schleswig-Holstein seien die Regeln wieder anders, erzählen sie. „Aber da haben sich nach unserem Empfinden wenige drum gekümmert“, so das Paar. „Hier waren die Verkäufer sehr aufmerksam. Wir wurden sofort darauf hingewiesen, dass wir eine FFP2-Maske brauchen.“

Ein Rauswurf’ „Nein“, sagt Andreas Lilje. „Die Verkäuferin war sehr freundlich. Und hat uns die Masken geschenkt.“ In der Tat hatten sich viele der Einzelhändler darauf eingestellt, überall sah man kleine Boxen mit den entsprechenden Masken am Tresen.

Außerhalb der touristischen Hotspots: Alles wie immer

Doch nicht überall war so viel los wie auf den Promenaden der Ostseebäder. Selbst im auch bei Einheimischen beliebten Kaufhaus Stolz in Sellin war der Parkplatz leer. Familie Katzer verließ gerade das Geschäft. „Wir brauchten eine Kleinigkeit“, erzählt Verena Katzer. „Dass die Regelung geändert wurde, haben wir gar nicht mitbekommen und unsere Impfausweise gezeigt. Aber die wollte keiner mehr sehen.“ Es sei vielleicht unkomplizierter, das Einkaufsverhalten der Kunden würde sich aber nicht ändern, meint die 35-Jährige. „Es fallen einfach viele Mehrkosten an derzeit“, sagt sie. „Energie, Benzin, die Lebenshaltungskosten allgemein. Man überlegt sich doch dreimal, ob man jetzt wirklich Geld ausgibt.“

Martina (61) und Verena (35) Katzer mit Lina (5) am Kaufhaus Stolz. Quelle: Anne Ziebarth

Große Erleichterung für die Mitarbeiter

Eine erste Einschätzung der Händler scheint das zu Bestätigen. Die Umsätze seien bis zum Mittag nicht signifikant höher als sonst, sagt die Mitarbeiterin einer Einzelhandels-Kette in Bergen. „Ich denke, das dauert noch ein bisschen. Das ist ein erster Schritt, aber für die Kunden und uns eine große Erleichterung.“ Auch in Sellin kann man noch kein Fazit ziehen. „Es ist viel los, aber Samstag ist immer der stärkste Tag. Und hat auch mit den Ferien zu tun“, meint Corinna Bull. „Die vergangene Woche war auch gut für uns, da waren viele Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern hier.“

Einzelhandel im Einzelhandel. Rechts gilt FFP 2, links gilt OP-Maske Quelle: Anne Ziebarth

Unter einem Dach: Unterschiedliche Maskenregelungen

Kuriose Szenen allerdings im Kaufland in Bergen. Hier gibt es neben dem Kaufland-Supermarkt auch Bekleidungsgeschäfte im Gebäude. Hier gilt: Einkauf einer Hose im großen Supermarkt mit OP-Maske, Einkauf einer Hose im Bekleidungsgeschäft mit FFP2-Maske. „Wer soll denn das noch nachvollziehen, das ist doch Blödsinn“, ärgern sich Roman und Katja aus Lancken-Granitz, die mit ihren Kindern unterwegs sind. „Unser Einkaufsverhalten ändert sich dadurch nicht. Aber es sieht doch keiner mehr durch die Regelungen durch. Glaubwürdig ist das nicht.“

Von Anne Ziebarth