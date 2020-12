Bis Donnerstag sollen knapp 1000 Dosen an Bewohner und Personal in Alten- und Pflegeheimen im Kreis Vorpommern-Rügen verabreicht sein. Nachschub wird erst in einigen Tagen erwartet. Wer keiner Risikogruppe angehört, muss noch Monate auf die Impfung warten.