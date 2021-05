Insel Rügen

Die Entscheidung der Landesregierung, den Saisonstart auf Mitte Juni zu legen, löst auf der touristisch geprägten Insel Rügen Entsetzen aus. Groß war die Hoffnung, bereits zu Pfingsten wieder öffnen zu können. Entsprechend groß jetzt auch die Enttäuschung. Gäste aus MV dürfen ab 7. Juni wieder auf Rügen übernachten, der bundesweite Tourismus folgt erst eine Woche später, am 14. Juni.

Bürgermeister der Insel sind enttäuscht

„Wir verstehen die Sorgen der Landesregierung vor steigenden Inzidenzzahlen“, sagt etwa Sellins Bürgermeister Reinhard Liedtke. „Aber natürlich sind wir enttäuscht, dass die Stimmen aus der Region so wenig gehört wurden und Dehoga und Landes-Tourismusverband die Entscheidung mitgetragen haben.“ Er gehört mit vielen anderen Politikern und Touristikern zu den Unterzeichnern einer Erklärung des Tourismusverbandes Rügen, in der eine frühere Öffnungen im Landkreis Vorpommern-Rügen gefordert wird. Der 23. Mai wäre das Datum der Wahl, also noch vor Pfingsten. Eine Klage des Tourismusverbandes gegen die Landesregierung ist angedacht, sollte sich keine zeitnahe Lösung finden. Auch Thomas Gens, Bürgermeister der Insel Hiddensee hat die Erklärung unterzeichnet. „Hiddensee hat seit Wochen eine Strategie vorgelegt, um für vollständig Geimpfte, Getestete und Genesene, Öffnungen zu ermöglichen. Bei einer stabilen, tagelangen Inzidenz unter 50 im Landkreis Vorpommern-Rügen kann ich keine Verhältnismäßigkeit mehr erkennen, die unsere Insel und vielleicht auch den Landkreis für weitere Wochen vom Tourismus ausschließt“, begründet er seine Unterschrift.

Wirtschaftsministerium: Entscheidung mit den Branchen abgestimmt

In der Landesregierung regiert man gelassen. „Der Wunsch nach Öffnungen ist verständlich. Uns ist es wichtig, die gesamte Sommersaison auch für Rügen zu retten. Das gilt für Ferienwohnungsbesitzer, genauso wie für Hoteliers und Gastronomen sowie für die Gäste, die kommen wollen“, so der Sprecher des Wirtschafts- und Tourismusministeriums Gunnar Bauer. „Keiner möchte öffnen, um nach wenigen Tagen pandemiebedingt wieder zu schließen.“ Die Entscheidungen seien im Rahmen des MV Gipfels mit den Branchen abgestimmt worden. „Wenn jetzt zu schnell alles öffnet, laufen wir Gefahr das Erreichte zu gefährden. Es geht darum einen Weg zu gehen, den Tourismus dauerhaft zu öffnen.“ Hierzu zähle Verbindlichkeit durch Terminsetzungen und dadurch auch Planungssicherheit für die gesamte Branche zu erzielen. Das werde durch die Eckpunkte für einen Perspektivplan im MV Gipfel mit der gemeinsamen Erklärung von den Beteiligten untersetzt.

Urlauber:„Langsam ist es genug“

Die Gäste allerdings sind über die Aussichten ihren Pfingsturlaub nicht an der Ostsee verbringen zu können, alles andere als begeistert. Elke Adam aus Berlin zum Beispiel, die regelmäßig ihren Haupturlaub auf Rügen verbringt, hat sich in einem Brief an die Ministerpräsidentin gewandt. „Sehr gern besorgen wir uns vor der Anreise einen PCR Test, sehr gern testen wir uns selbst jeden Tag oder lassen uns testen. Sehr gern achten wir, genau wie auch hier in Berlin, auf die Coronaregeln“, schreibt sie. „Wir können nicht nachvollziehen, dass jetzt, angesichts der deutlich sinkenden Zahlen und mit den vielen Möglichkeiten des Testens, keine Erholungsreisen für die Menschen möglich sind, welche die Steuern erwirtschaften.“ Man solle sie nicht falsch verstehen, sie und ihre Bekannten aus Berlin seien weder Coronaleugner, noch AfD-Anhänger, noch extrem politisch links orientiert, betont sie. Es sei richtig, dass die Gesellschaft, dass der Staat, an die Interessen der hinsichtlich der Corona-Pandemie besonders vulnerablen Gruppen an erster Stelle denke. „Langsam ist es jedoch genug“, so Elke Adam in ihrem Brief an Manuela Schwesig. „Wir können Ihre Entscheidung nicht nachvollziehen.“

Holger Kliewe: Finanzielle Hilfen müssen her

„Wenn das Land Mecklenburg-Vorpommern keine weitergehenden und schnelleren Perspektiven zusichern kann, dann müssen zusätzliche finanzielle Hilfen seitens des Landes unbürokratisch und schnell auf den Weg gebracht werden“, betont der Unternehmer und Landtagsabgeordnete Holger Kliewe (CDU). Unabhängig und zusätzlich zur Überbrückungshilfe 3 des Bundes. „Deshalb fordere ich ein 500 Millionen Euro Hilfsprogramm aus dem MV Schutzfonds unter Beteiligung des Landtages!“, so Kliewe. „Dieses Geld muss ohne Rückzahlungspflicht schnellstmöglich als Zuschuss an die Unternehmen ausgezahlt werden! Eine Beschlussvorlage bei der nächsten Landtagssitzung erwarte ich.“

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Landrat: Es wäre mehr möglich gewesen

Landrat Stefan Kerth (SPD) ist zufrieden mit den Ergebnissen des Gipfels, es gebe aber Abstriche.„Ich ziehe unterm Strich ein positives Fazit, auch wenn ich gern noch etwas mehr für Vorpommern-Rügen möglich gemacht hätte. Mein erstes großes Ziel, Öffnungen im Bereich Kita und Schule zu realisieren, ist erreicht. Ich freue mich wirklich sehr für die Kinder und Familien, das wir diesen wichtigen Schritt am kommenden Montag gehen können. “ Auch das zweite, für Vorpommern-Rügen in vielerlei Hinsicht enorm wichtige Ziel, die touristische Hauptsaison abzusichern, dürfe als erreicht gelten, schreibt der Landrat.

Zufriedenheit sieht anders aus. „Es ist bekannt, dass ich für Vorpommern-Rügen ein früheres Start-Datum gefordert habe. Ich halte einen solchen früheren Start angesichts der wirklich gut durchdachten Konzepte, die die Branche vorgelegt hat, auch nach wie vor für verantwortbar und hoffe, dass mit dem späteren Startschuss für den Tourismus in der Gesamtschau kein allzu großer Wettbewerbsnachteil für die Region entsteht.“

Von Anne Ziebarth