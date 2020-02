Kein Trinkwasser in Teilen West-Rügens

Gingst

In Teilen West-Rügens müssen sich Einwohner am Donnerstag, dem 6. Februar, mit Wasser bevorraten. Denn wegen Wartungsarbeiten unterbricht der Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen an diesem Tag zwischen 13 und 21 Uhr die Versorgung mit dem kostbaren Nass.

Einwohner von 22 Orten betroffen

Konkret betroffen sind die Einwohner von Gingst, Bußvitz, Dubkevitz, Freesenort, Groß-Kubitz, Klein-Kubitz, Haide, Haidhof, Kapelle, Lieschow, Lüßvitz, Markow, Moordorf, Mursewiek, Suhrendorf, Teschvitz, Ummanz, Unrow, Varbelvitz, Volsvitz, Waase und Wusse. In diesen Orten sollten zudem Geräte die im funktionellen Zusammenhang mit dem Wasserversorgungssystem stehen, nicht zu betrieben beziehungsweise außer Betrieb genommen werden.

Von Chris Herold