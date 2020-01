Kein Weg führt in den Garten: Jahrelanger Streit in Zürkvitz auf Rügen eskaliert

Wiek

Gartenbesitzer in Zürkvitz kämpfen um den freien Zugang zu ihren Grünflächen. In den Wirren der Nachwendezeit wurde offenbar von allen Seiten unterlassen, klare Verhältnisse bezüglich der Eigentums- und Wegerechte zu schaffen.

Weil sich die Laubenpieper dabei von der Gemeinde Wiek alleingelassen fühlen, reichten einige von ihnen nun Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Bürgermeisterin ein. Über die Berechtigung will die Gemeindevertretung in nicht-öffentlicher Sondersitzung am morgigen Donnerstag entscheiden.

„Zu den Gärten führt kein Weg und alle müssen nun durch unseren Vorgarten“, sagt Anwohnerin Anneliese Knull (77). „Uns hat die Gemeinde seinerzeit darauf aufmerksam gemacht, dass wir den Weg kaufen müssten, damit wir zu unserem Haus kommen. Danach hat sich die Gemeinde aber wohl nicht weiter gekümmert. “

Nach der Wende hatten Anwohner Flächen von der BVVG in der Annahme gekauft, diese auch jederzeit erreichen zu können. Dabei wurden allerdings Insellagen übersehen, die im schlechtesten Fall nur mit dem Helikopter zu erreichen sind.

Ein Weg mit drei verschiedenen Eigentümern

Die Situation wurde noch unübersichtlicher, als Herbert Finster, Eigentümer des Herrenhauses von Zürkvitz, umliegende Flächen erwarb. Die Gartenbesitzer sahen sich endgültig umzingelt und baten die Gemeinde um Hilfe.

Zur Jahrtausendwende sei ihnen dann zugesichert worden, dass die Grundstücke an öffentliche Flächen angeschlossen würden. Die Zuwegungen sollen nun aber ihrerseits an einem schmalen Weg enden, der zwar der Gemeinde gehört, aber ebenfalls als Sackgasse an Privatbesitz führt.

Das Chaos um die Eigentumsfragen veranschaulicht wohl nichts besser, als zwei im Abstand von zehn Metern neben dem Herrenhaus stehende Schilder, die darauf aufmerksam machen, dass die Überquerung der Kurzdistanz auf eigene Gefahr erfolgt. Der dazwischen liegende Abschnitt hat einen anderen Eigentümer.

Verwaltung sieht sich nicht in der Verantwortung

Die Verwaltung sieht sich gleichwohl nicht in der Pflicht und vertritt die Auffassung, die Eigentümer sollten sich selber kümmern. „Nach meinem Kenntnisstand gibt es keine ungeklärten Wegerechte in Zürkvitz. Die Beschwerdeführer haben ein Grundstück ohne Zuwegung von der BVVG erworben. Die Herstellung einer öffentlichen Zuwegung über andere Privatgrundstücke war trotz Bemühungen der Gemeinde nicht möglich“, teilt die leitende Verwaltungsbeamtin Gabriela von der Aa mit. Ein privater Zugang sei nach ihrer Kenntnis gegeben.

Ganz so hartleibig möchte die Bürgermeisterin das Problem nicht angehen. „Ich verstehe die Leute schon und es tut mir wirklich leid, dass die Situation so schwierig ist“, sagt Petra Harder. Persönlich habe sie den Zustand aber weder verursacht, noch stehe es in ihrer Macht, ihn zu verändern. „Ebenso gut könnte man mich für das Wetter verantwortlich machen“, so Harder.

Die besagten Grundstücke seien im Jahr 2000 von der BVVG gekauft worden. Zu jener Zeit aber sei sie weder im Amt gewesen, noch wären Flächen der Gemeinde betroffen gewesen. „Aus meiner Sicht ist das eine reine Privatsache. Was da möglicherweise im Vorfeld zwischen den damals beteiligten Akteuren besprochen wurde, kann ich nicht wissen.“

Zudem habe sie versucht, beim Land ein Flurneuordnungsverfahren zu erreichen, um die Verhältnisse zu klären. „Das wurde aber abgelehnt, weil das öffentliche Interesse nicht ausreichte, um so ein Verfahren von Steuergeldern zu bezahlen“, so Harder.

Mediation soll Kuh vom Eis bringen

Dass die Gartenbesitzer nun verstärkt auf eine Lösung drängen, könnte auch mit Plänen zusammenhängen, den Ortsteil zu entwickeln. Die Gemeindevertretung gab unlängst den Startschuss dafür, indem sie der Erschließung der Zuwegung zum Herrenhaus Priorität einräumte. Der bestehende Bebauungsplan soll Hotel, Hafen und Promenade vorsehen. Schon würden die Preise für Grundstücke in die Höhe gehen, heißt es unter den Anliegern.

„Ich interpretiere die Beschwerde so, dass sich die Gemeinde nun für eine Lösung einsetzen soll“, sagt die Bürgermeisterin. In der Gemeindevertretung sei daher besprochen worden, alle Akteure an einen Tisch und so die Kuh vom Eis zu bringen. „Das Gespräch sollte jemand moderieren, der nichts mit der LPG-Nachfolge zu tun hat“, meint Harder. Dafür stellte sich ihre zweite Stellvertreterin zur Verfügung.

„Die Lösung kann aber nur unter Mitwirkung der Gemeinde erfolgen“, sagt Friederike von Buddenbrock. Es sei im Vorfeld zu prüfen, welche Spielräume es geben könnte, falls ein Weg erstellt, ein Graben verlegt oder eine Fläche gewidmet werden müsse. Sie will nun einen Termin vorschlagen, zu dem das Amt die Eigentümer von Gärten und Gutshaus sowie den örtlichen Landwirt einladen kann.

