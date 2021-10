Kein neues Wohngebiet in bester Lage auf Rügen: Hat Putbus eine große Chance vertan?

Putbus

Jeder, der von Putbus in den Ortsteil Lauterbach fährt, kommt an der Pirateninsel Putbus mit dem markanten umgedrehten Haus vorbei. Auf der gegenüberliegenden Seite verbirgt sich hinter Bäumen eine Fläche, die von großem Interesse ist. Noch ist hier viel Feld und Ackerfläche zu sehen, der Hafen in Lauterbach schon fast in Seh- und Hörweite.

Hier hätte sich mit dem Willen der Stadtvertreter ein neues Wohngebiet auf einer Fläche von knapp fünf Hektar ansiedeln können. Die Bewohner im Pappelweg würden dann neue Nachbarn bekommen. Doch daraus wird vorerst nichts. Nur zwei Stadtvertreter waren von diesem Vorschlag überzeugt, die anderen stimmten entweder dagegen, waren befangen oder enthielten sich.

Schon wenn man sich den Plan auf der Karte betrachtet, ist zu erkennen, in welcher komfortablen Lage dieses Gebiet liegt. Vom am weitesten entfernten Punkt wäre es nur knapp ein Kilometer bis zum Fuße des neu gestalteten Hafens. Supermarkt, Restaurants und Schule wären ebenfalls in wenigen hundert Metern zu erreichen. Die Stadt hätte vermutlich keine Probleme gehabt, die Grundstücke an Familien zu verkaufen, die auf der Suche nach Wohnraum sind.

„Möchte auf grüne Fläche gucken“

Anja Krempien, deren Familie in diesem Gebiet wohnt, spricht ebenfalls von einem Filetstück von Putbus. „Hier zu wohnen, ist traumhaft. Ich bin hier aufgewachsen und besuche meine Familie, so oft es geht. Weil es eben hier so schön ist. Vor allem hat Lauterbach alles zu bieten, was Familien benötigen“, sagt sie. Auf der anderen Seite möchte sie nicht erleben, dass dieses kleine Stück Natur mitten im Stadtgebiet verschwindet.

Um diese Fläche in Lauterbach wird derzeit diskutiert. Quelle: Benjamin Barz

„Wenn ich durch den Pappelweg mit meinem Hund spazieren gehen, möchte ich weiterhin auf diese grüne Fläche gucken und nicht in irgendeinen Vorgarten“, sagt sie. Aus Gesprächen mit Anwohnern hatte sie vernommen, dass auch sie keine Luftsprünge vor Freude machen würden, sollten hier bald neue Häuser gebaut werden.

Wohnungen für touristisches Personal

Die Stadtvertreter haben es sich nicht einfach mit ihrer Entscheidung gemacht. Schon oft stand in politischen Beratungen diese Fläche zur Diskussion. Mal war sie ein Stück größer, mal mit anderen Nutzungsmöglichkeiten versehen. Als großflächige Einzelhandelsbetriebe sollte zum Beispiel ein leistungsfähiger Vollsortimenter oder Discounter sowie ein maritimer Einzelhändler angesiedelt werden. Unter anderem ein weiteres Stolz-Kaufhaus. Diese Pläne hatten die Stadtvertreter bereits früher verworfen. Doch bis zur jüngsten Sitzung nicht die fürs reine Wohngebiet.

Das Gebiet sollte mit mehrgeschossigen Wohnhäusern und nach Süden höhentechnisch absteigenden Einfamilienhäusern entwickelt werden. „Darüber hinaus bietet die Planung Potenziale für die Schaffung von Wohnbauplätzen, um den anhaltenden allgemeinen Zuzug sowie den permanent fehlenden Personalwohnungen der Tourismusbranche gerecht zu werden“, lautete die Grundidee in diesem Antrag.

„Müssten neue Infrastruktur schaffen“

Stadtvertreter Dr. Horst Korn (parteilos) sieht bei diesem Projekt nicht nur das reine Wohngebiet, er möchte, dass es auch von der anderen Seite beleuchtet wird. Vor allem, was alles für Putbus daraus resultieren würde. Viele Leute würden sich in der Stadt neu anmelden. „Das heißt, wir müssten auch eine neue Infrastruktur schaffen. Der Pappelweg muss neu gemacht werden. Dann kommen noch große Posten auf die Stadt zu. Die Schule reicht nicht mehr aus, die platzt jetzt schon aus allen Nähten“, sagt er.

Aus seiner Sicht sind unterschiedliche Dinge zu beachten, bevor ein neues, fünf Hektar großes Baugebiet entsteht. Im hinteren Bereich des Gebietes sei aktuell noch eine Reihe von Grundstücken zu haben, die bisher nicht bebaut sind. „Ich sehe deshalb nicht die Dringlichkeit, diesen Antrag voranzubringen“, sagt er.

Außerdem wäre es aus seiner Sicht eine vorschnelle Entscheidung. Denn derzeit wird für die Stadt ein Flächennutzungsplan erstellt. „Ich möchte gerne das gesamte Bild anschauen, also Putbus und die gesamten Ortsteile.“ Dann würden die Stadtvertreter sehen, wo was möglich ist. Zuvor könne man solchen Plänen nicht zustimmen. „Das heißt nicht, dass ich dagegen bin, aber das ist mir zu viel Flickschusterei, auch wenn es eine große Flickschusterei von fünf Hektar ist“, sagt Horst Korn.

