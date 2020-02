„Keine Kinder, keine Hunde“: Gaststätte in Samtens auf Rügen verärgert Eltern

Samtens

Da trafen in Samtens zwei Lebenswelten aufeinander, die nicht zusammen passen sollten. Als Nils und Cindy Krause kürzlich mit ihrem kleinen Sohn Hanno zur Mittagszeit im „Rügener Hof“ von Samtens einkehren wollten, waren sie nicht gern gesehen. „Wollen Sie hier essen?“, habe sie der Inhaber der Gaststätte gefragt, kaum dass sie aus dem Auto gestiegen seien. „Keine Kinder, keine Hunde“, hab ihnen ihr Gegenüber mitgeteilt, als sie die Frage bejahten.

Was das Paar zunächst für einen Scherz hielt, sollte sich als ernst gemeint erweisen. „Schließlich waren wir vor etwa einem halben Jahr schon einmal dort und zwar mit unserem kleinsten Kind“, erzählt Cindy Krause. „Ich bin noch in Elternzeit und wir kamen gerade von einem Tischler in Dreschvitz, der unsere Küche plant.“

Weil die eigene Küche kalt blieb, wollten die jungen Eltern in die Wirtschaft am Wegesrand einkehren. Der „Rügener Hof“ liegt direkt an der Kreuzung in Samtens. Außen wirbt das Komiker-Duo Stan Laurel und Oliver Hardy unter dem Schriftzug: „Schon satt … nein? Dann hier rein!“ Wer aber abbremst und einkehren möchte, stößt an der Tür zum Gastraum auf den Hinweis: „Aufgrund meiner autoritären Erziehung, verbunden mit einer geringen Toleranzspanne im Sinne Knigges sind Kinder bis 14 Jahre und Hunde nicht erwünscht.“

Problem mit Kindern und Hunden

Das schrieb der Gastronom Wolfgang Felter und liefert auch eine Erklärung. „Ich bin seit Oktober in Rente und möchte einfach kürzertreten.“ Seinen Betrieb hält er nur noch mit halber Kraft aufrecht. Mit den verbliebenen Angestellten habe er eine Vereinbarung getroffen, die sie den Betrieb relativ selbstständig meistern lässt. „Wir bieten nur noch Mittagstisch“, sagt er.

Vor allem Arbeiter und Angestellte der umliegenden Gewerbebetriebe würden ihn besuchen. „Die tragen ihre Vorbestellung dann selbstständig in unseren ausliegenden Wochenplan ein und unsere Damen richten sich danach.“ Wenn mal ein paar Senioren aus dem Ort kämen, um gemeinsam einen Wein zu trinken, würden die sich vorher anmelden.

Kinder essen ohne Teller und hauen Papagei auf den Kopf

Wolfgang Felter ist ein umgänglicher Mensch, in seiner Art geradeaus und durchaus mit einer Portion Humor versehen. So hängen im Eingangsbereich des „Rügener Hof“ allerlei Abbildungen mit Kalauern und Lebensweisheiten. Die Einrichtung ist urig und Bilder eines Stralsunder Malers zieren die Wände. Nur mit Kindern und Hunden hat es der gebürtige Magdeburger eben nicht so.

Dass Kinder bis 14 Jahre und Hunde jeden Alters nicht erwünscht sind, sei allein der heutzutage vielfach fehlenden Erziehung durch einzelne Eltern zu schulden. „Ich habe schon Familien erlebt, da essen Kinder Pommes mit Ketchup, aber ohne Teller und die Schäferhunde Ajax und Hasso machen es sich auf meinen Sofas bequem.“ Auch sein Papagei habe sich nicht mehr wie gewohnt frei im Raum bewegen können. „Weil die Kinder ihm immer auf den Kopf hauten, habe ich ihm einen Käfig hingestellt“, sagt der Rentner.

Omas Küche war Vorreiter

Cindy Krause überzeugen die Argumente nicht. „Mich ärgert, dass man mit allen ungezogenen Kindern und deren Müttern über einen Kamm geschoren wird“, sagt sie. „Wenn meine Kinder keinen guten Tag haben, würde ich mit ihnen auch nicht essen gehen.“ Wenn es Kinder gäbe, die andere Gäste stören, könnten sie gegebenenfalls aufgefordert werden, die Lokalität zu verlassen.

Die junge Mutter fühlt sich an das Beispiel des Binzer Lokals „Omas Küche“ erinnert. Der Binzer Gastronom Rudolf Markl hatte im Sommer 2018 für eine kontroverse Diskussion gesorgt, nachdem er sein Lokal in den Abendstunden für Kinder schloss. „Ich hoffe, dass jetzt nicht noch mehr Gastronomen nachziehen“, wünscht sich Cindy Krause.

Wolfgang Felter wünscht sich neben erzogenen Kindern und Hunden vor allem Ruhe. „Vielleicht ziehe ich irgendwann auf eine warme Insel im Süden.“

