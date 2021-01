Keine Kunden, wenig Hoffnung: Bergener Händler in Schockstarre

Bergen

Gespenstische Stille in der Bergener Innenstadt. Die Schaufenster der Einzelhändler sind bunt geschmückt, einige hell erleuchtet. Die Läden und Lager sind voll mit aktueller Wintermode. Doch die Kassen bleiben geschlossen. Der Corona-Lockdown zwingt die Gewerbetreibenden dazu abzuwarten.

Ihnen sind die Hände gebunden, obwohl sie lieber heute als morgen ihre Türen wieder öffnen möchten. „Wir stecken alle in einer Art Schockstarre. Was passiert jetzt mit uns?“ Bianca Pahnke, Inhaberin vom Geschäft „HAUTNAH bodywear“, spricht aus, wie es ihr und ihren Mitstreitern in den Geschäften geht.

„Bis Ende Januar können viele noch durchhalten, aber dann wird es kritisch. Wir alle wissen nicht, wie wir die Kosten bezahlen sollen, wie die Finanzierung aussieht. Wir haben uns alle selbstständig gemacht, um unabhängig zu sein und unsere eigenen Existenzen aufzubauen“, sagt sie. Die würden jetzt an dünnen Seilen hängen.

3000 Artikel im Geschäft

Über Hilfsangebote von staatlicher Seite ist man in der Inselhauptstadt enttäuscht. MV erarbeitet derzeit Hilfsprogramme für von der Corona-Krise betroffene Unternehmen. Dabei gehe es laut Wirtschaftsministerium etwa um den stationären Einzelhandel. Demnach ist eine sogenannte Marktpräsenzprämie für den Einzelhandel geplant. „Wir wollen eine einmalige Pauschale ausreichen, die beispielsweise für Werbung und Verkaufsförderaktionen, aber auch für den Aufbau eines Internetauftritts oder Onlineshops genutzt werden kann“, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU).

Bianca Pahnke hatte bereits einen Online-Shop mit einigen ausgewählten Kleidungsstücken eingerichtet. Es sei ein „Wahnsinnsaufwand“, diesen Online-Shop zu betreiben. Und diesen aufzubauen, erfordere viel Kraft. „Ich muss von jedem Artikel ein Foto machen, ihn genau beschreiben und auflisten, aus welchen Materialien er besteht. Jeden Artikel muss ich also mehrfach anpacken“, sagt sie. Bei rund 3000 Artikeln in ihrem Geschäft wäre sie mindestens ein Jahr lang für den Onlineauftritt beschäftigt, sagt sie. Hinzu kommt, dass ihr Geschäft im World Wide Web nicht automatisch auf der ersten Seite erscheint, wenn man beispielsweise nach Unterwäsche sucht.

Beratung online nur schwer möglich

Leute, die in ihr Geschäft kommen, wollen die Stoffe anfassen, wollen sich beraten lassen. „Das ist genau die gegenteilige Situation vom Onlineangebot. Mehr als 90 Prozent, die meinen Laden betreten, kaufen auch aufgrund dieser Kriterien etwas. Mit dem distanzierten Angebot im Internet würde das nicht funktionieren.“

In normalen November- und Januar-Monaten, auch wenn sie nicht zu den verkaufsstärksten Monaten gehören, habe sie im Schnitt Umsätze im fünfstelligen Bereich. Nun ist die Kasse leer, obwohl noch volle Kartons im Geschäft stehen. „Es ist die reinste Katastrophe“.

Bestellungen wurden verschoben

Im Nachbargeschäft „Sport & Fashion Rügen“ steht Kathrin Parpat für gewöhnlich am Verkaufstresen. Von den Lieferanten hat die Inhaberin bereits Einladungen bekommen, Sachen für den kommenden Herbst und Winter zu ordern. „Ich kann nichts ordern, solange ich nicht weiß, ob ich die Sachen überhaupt verkaufen darf. Ich habe deshalb damit begonnen, jede meiner Bestellungen zu verschieben. Denn aktuell wissen wir nicht, wie lange wir noch durchhalten müssen“, sagt sie.

Wie bei vielen ihrer Kollegen sind auch bei ihr die Rücklagen weg. „Ich habe Fixkosten. Die muss ich begleichen, auch wenn ich keine Einnahmen habe“, sagt sie und hofft auf Unterstützung vom Staat. „Ich möchte aber nicht mehr, als mir zusteht. Was ich möchte, ist, dass die Kosten für Miete und Betriebskosten gedeckt sind“, sagt sie.

Nur wenig Einnahmen

Frank Neitmann von der gleichnamigen Goldschmiede darf als Handwerker Uhren und Ähnliches in seiner Werkstatt reparieren. Sein Geschäft bleibt aber geschlossen. „Wir kommen zurecht“, sagt er. Den Lockdown könne er nicht beeinflussen, er finde es aber ungerecht, dass etwa Supermärkte elektrische Großgeräte oder Anziehsachen verkaufen dürfen, dafür aber die kleinen Geschäfte geschlossen bleiben müssen.

Sylke Thiele betreibt das Geschäft „Schreibwaren- und Bürobedarf“ in Bergen und verkauft nach Bestellung einzelne Produkte. „Einnahmen sind da, ich zähle aber lieber immer erst am Ende der Woche die Kasse. Das macht nicht ganz so traurig“, sagt sie.

Wunsch an die Bürger

Petra Köhler hatte im September 2020 das Café Meyer in der Dammstraße übernommen, wollte richtig durchstarten. Sie musste im November wieder schließen, darf aktuell ihre Torten außer Haus verkaufen. „Das Geschäft läuft schleppend, zumal Bestellungen für große Geburtstage und Hochzeiten ausfallen. Am Wochenende ist es mehr als wochentags. Aber mehr als 50 Euro pro Tag kommen nicht zusammen. Damit kann ich noch nicht einmal meine Unkosten bezahlen“, sagt sie.

Petra Köhler vom Café Meyer verpackt kleine Törtchen für den Außer-Haus-Verkauf. Quelle: Mathias Otto

Sie sehnt den Tag herbei, wenn wieder Gäste in ihrem kleinen Café Platz nehmen dürfen. Tische und Stühle seien so angeordnet, dass ein Betrieb mit ausreichend Abstand möglich ist. „Auch wenn es nicht die großen Feiern sein werden, hoffe ich, dass wieder Menschen an den Tischen im Café sitzen.“

Einen Wunsch haben alle Einzelhändler und Gastronomen an die Einwohner. „Da kein Geschäft geöffnet hat, wird derzeit nur noch online bestellt. Wenn ich meine Ladentür wieder öffnen darf, wünsche ich mir den einen oder anderen Bürger in meinem Geschäft. Dies hilft uns ungemein, wenn lokal gekauft wird“, sagt Kathrin Parpat.

