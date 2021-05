Stralsund/Binz

Vorpommern-Rügen atmet auf. Ab Sonnabend gilt in den Fußgängerzonen des Landkreises keine Maskenpflicht mehr. Damit verbessert sich besonders in der Hansestadt Stralsund mit der größten Shopping-Meile des Ostseekreises und in den großen Seebädern wie Binz die Situation für Kunden.

Mit einer neuen Allgemeinverfügung hat Landrat Stefan Kerth (SPD) die vorige Allgemeinverfügung des Landkreises Vorpommern-Rügen vom 29. Januar 2021 widerrufen. Der Landrat begründet die Aufhebung der Maskenpflicht in den Fußgängerzonen mit dem niedrigen Infektionsgeschehen in ganz MV. Die Landes-Inzidenz hatte zuletzt die 50 unterschritten, im Kreis Vorpommern-Rügen lag sie am Freitag sogar unter 20.

Sonderweg: In Greifswald gab es keine Maskenplicht in der City

Mit der Aufhebung der „Maskenpflicht in der City“ in Vorpommern-Rügen endet auch eine Form der Ungleichbehandlung gegenüber dem Nachbarkreis. Den während man in Stralsund über Monate hinweg eine Maske in der Fußgängerzone tragen musste, war dies in Greifswald nicht notwendig – trotz deutlich höherer Inzidenzen. Dort ist offenbar mehr Platz für Kunden und sonstigen Publikumsverkehr. Laut Coronaverordnung des Landes muss in Greifswald eine Maske getragen werden, wenn der Abstand von 1,50 Metern nicht einzuhalten ist. Diese Regelung war nach Angaben des Kreises Vorpommern-Greifswald ausreichend, eine generelle Maskenpflicht in der City nicht notwendig.

Maskenpflicht beim Einkaufen gilt weiterhin in ganz MV

Die Maskenpflicht wird jedoch nur in der Fußgängerzone aufgehoben. Geht man in ein Geschäft, und betritt den Innenraum einer gastronomischen Einrichtung, muss eine Schutzmaske weiterhin getragen werden. Dies gilt für ganz MV.

Eine Aufhebung der Maskenpflicht beim Einkaufen plant die Landesregierung derzeit nicht. „Ohne Maske einkaufen zu gehen, ist gegenwärtig noch kein Thema. Das ist noch zu früh. Die Maske ist dabei ein wichtiges Element im Alltag geworden, um Öffnungsschritte zu ermöglichen“, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Freitag. „Wir brauchen weiter mehr vollständig Geimpfte, um die Pandemie weiter nachhaltig einzudämmen. Das Erreichte darf dabei keineswegs gefährdet werden. Die Hygieneregeln bleiben weiter von großer Bedeutung.“

Niedersachsen will Maskenpflicht im Einzelhandel kippen

In Niedersachsen hatten Überlegungen der Landesregierung, die Maskenpflicht im Einzelhandel bei niedrigen Inzidenzwerten aufzuheben, für Aufsehen gesorgt. Der Entwurf für eine kurzfristige Lockerung der Corona-Regeln sieht vor, in Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 die Maskenpflicht ab Dienstag nach Pfingsten aufzuheben. Die geplanten Lockerungen nach Pfingsten sehen außerdem vor, dass in Regionen mit einer Inzidenz unter 50 die Schnelltestpflicht für den Einzelhandel wegfällt.

Vor einer Aufhebung der Maskenpflicht hatte zuvor jedoch Ingo Klempien, Chefarzt und Epidemiologe am Helios Hanseklinikum Stralsund, gewarnt. „Jetzt die Maskenpflicht in Innenstädten aufzuheben, um sie bei steigenden Zahlen eventuell doch wieder einführen zu müssen, wäre das falsche Signal“, sagte er. „Bei den Entscheidungen ist Augenmaß gefragt, das haben die vergangenen Monate gezeigt. Die Tourismussaison steht vor der Tür. Dann sind volle Innenstädte ohne Abstandsmöglichkeiten vorprogrammiert.“

Von Kay Steinke