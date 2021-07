Heringsdorf/Zempin

Seit dem vergangenen Wochenende haben auch die Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland Sommerferien. An diesem Donnerstag kommen Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen hinzu. Dieser Umstand dürfte für die Rettungsschwimmer an der Ostsee ein Segen sein, denn mit dem Ferienbeginn in den besagten Bundesländern kommt noch mehr Unterstützung an die Küste, um bei der Absicherung des Badebetriebes zu helfen.

Ein Beispiel: In Zempin auf der Insel Usedom war ein Nebenturm auf Höhe des Campingplatzes längere Zeit geschlossen – im Nachbarort Koserow genauso. Der Grund: Es fehlten schlichtweg die Männer und Frauen, welche auf diesem arbeiten sollen. Nun wurde der Turm laut Mai Bartsch aus Stralsund, der DLRG-Einsatzleiterin für die Küste, wieder besetzt.

An der Küste mangelt es an Rettungsschwimmern

Dass ein Rettungsturm in den vergangenen Wochen unbesetzt war, ist aber kein alleiniges Usedom-Problem. Überall an der Küste mangelt es an Rettungsschwimmern. Die Gründe dafür sind vielschichtig. „Wir haben in diesem Jahr bundesweit eine extrem schwierige Ferienkonstellation“, sagt Mai Bartsch. Erst mit dem 17. Juli kam das Gros der Rettungsschwimmer hinzu. Derzeit sind 260 DLRG-Ehrenamtler an 87 Türmen in 26 Vertragsorten an der Küste in Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt. „Wir waren über jede Bewerbung froh, welche bei uns ankam“, sagt Bartsch.

Das Problem durch die Corona-Zeit ist, dass viele Rettungsschwimmer jetzt in Testzentren aushelfen, um Abstriche zu nehmen. „Deswegen waren manchmal nur die Haupttürme besetzt“, betont sie. Hinzu kommt, dass manche Rettungsschwimmer in diesem Jahr nicht zur Verfügung stehen, weil sie zum Beispiel ihren Urlaub schon aufbrauchen mussten, da Kitas und Schulen während des Lockdowns geschlossen waren. „Das macht die dünne Decke der Ehrenamtler noch dünner.“ Junge Rettungsschwimmer befinden sich außerdem in ihren Prüfungen, die coronabedingt verschoben werden mussten.

Mai Bartsch, DLRG-Einsatzleiterin für die Küste Mecklenburg- Vorpommerns. Quelle: Stefan Sauer

Bitte die Baderegeln beachten!

Bartsch würde sich allerdings auch freuen, wenn viele Badegäste die einfachsten Baderegeln einhalten würden. Damit könnten schwere Badeunfälle verhindert werden. „Wenn die rote Flagge weht, herrscht Badeverbot und wenn jemand schwimmen möchte, dann bitte nur im brusttiefen Wasser die Küste entlang“, erklärt sie.

Investition in die Ausstattung

An der Ausstattung der Rettungsschwimmer kann es nicht liegen. „In den vergangenen Jahren wurde viel in die Infrastruktur für die Rettungsschwimmer investiert. Ob gutes Rettungsmaterial am Strand oder gute Unterkünfte – die Kurverwaltungen schätzen die Arbeit sehr und investieren in die Quartiere. Viele organisieren auch Grillabende für die jungen Männer und Frauen“, so Bartsch.

In der Corona-Zeit keine Möglichkeit für das Training

Durch die Corona-Krise hatten die Rettungsschwimmer allerdings einen entscheidenden Nachteil: Die Ausbildung blieb auf der Strecke. „Die Schwimmhallen waren über Monate geschlossen. Im Vorjahr konnten wir vom Sommer bis zum Lockdown im November in die Hallen, aber danach nicht mehr. Für alle sind dies keine glücklichen Umstände.“

Deutsch-Polnisches Team in den Kaiserbädern am Start

In den Kaiserbädern auf Usedom sind derzeit 30 Rettungsschwimmer zwischen Ahlbeck und Bansin aktiv. „Davon haben wir 16 Kräfte aus Polen im Dienst – sie sprechen beide Sprachen fließend. Für die deutsch-polnische Zusammenarbeit ist dies sehr förderlich“, sagt Sebastian Antczak, Leiter aller Wachtürme. Die Polen kommen entweder aus Swinemünde oder sogar aus Stettin. „Da uns die Corona-Pandemie gezeigt hat, dass das weltweite Arbeiten aus dem Homeoffice jetzt möglich ist, haben wir sogar Rettungsschwimmer hier, die nach dem Dienst den Computer anschalten und für ihre Firma arbeiten – alles ist auf einmal möglich“, so Antczak.

Sebastian Antczak leitet in den Kaiserbädern ein Deutsch-Polnisches Team von 30 Rettungsschwimmern. Quelle: Stefan Sauer

Die Gemeinde Heringsdorf stockte in der Winterpause die finanzielle Entschädigung für die Rettungsschwimmer auf. „Früher gab es 20 Euro pro Tag – heute sind es 35 Euro. Für 20 Euro kann man sich heute kaum noch etwas kaufen und die Arbeit der Frauen und Männer soll auch wertgeschätzt werden“, verdeutlicht Antczak.

Zwei-Bett-Zimmer statt vier Leute in einem Zimmer

Neu sind in diesem Jahr auch die Unterbringungsmöglichkeiten. „Früher schliefen bis zu vier Rettungsschwimmer in einem Zimmer – die Zeiten sind vorbei. Heute gibt es für jeden ein Zwei-Bett-Zimmer. Auch die Möbel wurden erneuert, sodass sich die Männer und Frauen jetzt wohler fühlen können.“

Mit dem richtigen Ansturm der Gäste – auch am Strand – rechnet DRK-Wachleiter Antczak mit dem Beginn der Sommerferien in Sachsen. „Dann haben wir auch tatkräftige Unterstützung von dort“, sagt er erleichtert. In der Vergangenheit kam es manchmal vor, dass seine Kräfte auch nach Ückeritz fuhren, um dort in einem Notfall zu helfen. „Es geht hier um Menschenleben – da hilft man sich gegenseitig.“

Von Hannes Ewert