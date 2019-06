Gager

Keine Provisorien mehr, keine schwimmenden Häuser und keine Ferienwohnungen, dafür öffentliche Toiletten und ein Sanitärgebäude im Fischerei- und Sportboot­hafen von Gager. Die Mönchguter Gemeindevertreter haben jetzt eine klare Linie gezogen, was ihr maritimes Kleinod an der Hangenschen Wiek betrifft. Damit die maritime Infrastruktur ausgebaut wird und die Entwicklung weiter in Gang kommt, hat die Gemeindevertretung Mönchgut Ende letzten Jahres den Bebauungsplan Nr. 8 „ Marina Gager“ auf den Weg gebracht. In seiner letzten Sitzung hat der Gemeinderat nun den Auslegungsbeschluss zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung einstimmig beschlossen.

Die Gemeinde sah sich gezwungen, die Planungen selbst in die Hand zu nehmen und hat eine Arbeitsgruppe „Hafen“ gebildet. Der Zustand des einst so quirligen Hafens und die neuen Wohn-Ideen der Betreiber hätten den Gemeindevätern Sorgen bereitet, erklärte Bürgermeister Detlef Besch. Die Lachsmanufaktur ist lange verschwunden, die Gaststätte schloss weinig später. Jetzt werden dort Ferienwohnungen und Wellness angeboten. Inzwischen gibt es auch Strandwagen und Hausboote im Hafen. Mit diesen Veränderungen habe die wirtschaftliche Attraktivität abgenommen, so Besch.

Gemeinde will kein Schickimicki

Um diese wieder anzukurbeln, sei der Erbpächter und Betreiber, die Marina Gager GmbH, mit einem Konzept an die Gemeinde herangetreten, das an den Wünschen der Kommune allerdings komplett vorbei ging: Ferienhäuser auf dem Wasser ähnlich wie im Hafen Lauterbach. Man wolle nicht die wirtschaftliche Einwicklung blockieren, aber auch keine 40 Ferienhäuser, betonte Besch auf der Gemeinderatsitzung. Im B-Plan wurde festgeschrieben, dass es im Hafen keine schwimmenden Häuser, Pfahlbauten sowie Ferienunterkünfte landseitig geben wird. „Wir wollen keinen Schickimicki-Hafen, aber eine ordentliche Infrastruktur. Wir setzten jetzt ein Zeichen, wie es werden soll“, so der Bürgermeister.

Hauptziele sind dabei der Ausbau des maritimen Tourismus und die Förderung der örtlichen Wirtschaft, indem der bestehende Betrieb gesichert und erweitert wird. Gewünscht ist zudem, dass sich maritime Gewerbetreibende ansiedeln. Im Hafen oberste Priorität haben Museumsschifffahrt, Sportschifffahrt (dann 124 Liegeplätze) und Fischerei. Ausgewiesen ist auch der Liegeplatz für die MS „Hanseatic“. Nur für diese Nutzungen käme – wenn überhaupt – eine Verlängerung des südöstlichen Holzsteges in Betracht.

Restaurant auf der Mole

Geplant ist zudem ein Hafenmeistergebäude mit Sanitäranlagen und Gaststätte auf der Mole. „Da ist zwar etwas mutig, aber wenn das Gebäude eine gute Gestaltung bekommt, ist das auch ein guter Baukörper“, befand Bauausschussvorsitzender Ulrich Kliesow.

Der Hafen von Gager wurde in den 30er Jahren angelegt und diente im Zeiten Weltkrieg als Anker- und Liegeplatz für die Marine. Zu Beginn der 50er Jahre wurde dort eine Bootswerft errichtet. Nach der Wende stellten die Mitarbeiter dann noch einige Jahre Fenster und Türen her. 2006 nahm der „ Port Gager“ seinen Betrieb auf – damals mit 80 Liegeplätzen für Segler, Fischerei, Ferienwohnungen direkt am Wasser, der einzigen Lachs-Schaumanufaktur Rügens und einem Fisch-Restaurant. Der Hafenausbau kostete insgesamt 2,3 Millionen Euro. 90 Prozent der Investitionssumme steuerte das Wirtschaftsministerium in Verbindung mit Geld aus einem EU-Fonds bei.

Gerit Herold