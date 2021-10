Dranske

Das Land MV stellt sich nicht vor das geplante Mega-Resort auf Rügen – das „Baltic Island Eco Resort“ auf dem Bug. SPD und Linke wollen in einer neuen Landesregierung beim Thema Tourismus umsteuern. Einwohnerfreundlich soll er sein und mehr Qualität bieten. Da passt so ein Vorhaben wie in Dranske nicht ins Bild. Die mögliche neue Regierung will neue Großprojekte nicht mehr unterstützen und reagiert damit auf den Protest von Einwohnern.

Auf dem Bug soll nach dem Willen von Generalplaner und Gemeinde ein touristisches Resort entstehen, welches rund 2000 touristische Betten, mehrere Hotels, einen Erlebnishafen und Veranstaltungsbereiche enthalten soll. Das Vorhaben war bei Teilen der Bevölkerung auf Kritik gestoßen. Die Investoren verschwanden schließlich von der Bildfläche, nach Angaben des Planers stehen allerdings schon die nächsten Investoren bereit.

Projekt mit gültigen B-Plänen

Wie wird auf Rügen auf die gemeinsamen Ziele der künftigen neuen Landesregierung reagiert? Ganz so einfach geht das nicht, sagt etwa Lothar Kuhn, Bürgermeister in Dranske. „Das ist kein neues, sondern bereits rechtskräftiges Großprojekt mit gültigen B-Plänen. Was fehlt, ist, dass es noch verwirklicht werden muss. Über alle Träger öffentlicher Belange ist es schon begutachtet worden.“

Die Gemeindevertreter haben über 20 Jahre an diesen Plänen festgehalten und unterstützen sie auch nach wie vor. „Dafür haben wir auch in der Gemeinde Rückendeckung.“ Klar sei, dass es infrastrukturelle Probleme geben wird, die man lösen muss. „Aber als Landesregierung kann ich bei diesen feststehenden Plänen nicht sagen, dass sie es nicht mehr wollen“, so der Bürgermeister.

Verträglicher Tourismus

Heiko Miraß (SPD), seit September Mitglied des Landtages, begrüßt, dass man sich bei dem Treffen von SPD und Linke zu klaren Tourismuszielen bekannt hat. „Und die heißen nicht: höher, schneller, weiter. Hier wird sich auf einen Tourismus verständigt, der verträglich ist, und zwar im sozialen wie ökologischen Sinne und der auch ökonomisch sinnvoll ist“, sagt er. Bei Großprojekten in diesen Dimensionen würde die Notwendigkeit hinzukommen, die öffentliche Infrastruktur auszubauen. Dazu gehören Straßenverbindungen und auch Abwassersysteme.

Das geplante „Baltic Island Resort" aus der Vogelperspektive.

„Wenn ein Investor ein Projekt selbst stemmt, ist aber in aller Regel der Wunsch da, dass die öffentliche Infrastruktur vom Land gefördert wird. Das ist ganz häufig die Erwartungshaltung“, sagt Heiko Miraß.

Dies entspreche aber nicht den Entwicklungszielen des Landes. „Das Land hat bei vielen Projekten im Land gesehen, dass die Kosten der Entwicklung von uns zu tragen sind und häufig die Gewinne woanders hinfließen.“ Rügen darf nicht den Baulärm abbekommen sowie verstopfte Straßen, wenn die Gewinne woanders hingehen.

Qualität statt Quantität

„Die Grundrichtung stimmt“, sagt Knut Schäfer, Vorsitzender des Tourismusverbandes Rügen, nach dem Treffen von SPD und Linke. Er begrüßt, dass der Tourismus einen ganz anderen Fokus hat, als in den Jahren zuvor. Das mache Lust auf mehr.

Er und auch andere Touristiker im Land gehen davon aus, dass solche überdimensionierten Projekte immer für eine gewisse Unwucht im System sorgen werden. Vor allem auf Rügen, wo die Belastungsgrenze für die Betten längst erreicht ist. Allerdings sei jedes Projekt einzeln zu betrachten. „Richtig ist die Aussage, dass wir für die Qualität im Tourismus in MV einstehen und nicht für die Quantität.“ Was auf Rügen nicht funktioniert, könne auf dem Festland schon ganz anders aussehen.

Stefanie Dobelstein von der Bürgerinitiative „Lebenswertes Rügen“ freut sich über die Ergebnisse des Treffens in Schwerin. „Alles, was zu mehr Wertschöpfung auf der Insel und MV führt, zu mehr lebendigen Dörfern, mehr Lebensqualität der Einheimischen und der einmaligen Naturlandschaft – das finden wir toll. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt sie.

Erreicht werden könne nur etwas, wenn mit Leuten von Rügen weiter über die Entwicklung auf der Insel diskutiert wird. Wichtig sei, viele Menschen ins Boot zu holen, die dann gemeinsam Ideen entwickeln. „Wir müssen auch Visionen gemeinsam mit Politikern entwickeln und positive Entwicklungen unterstützen, die auch einen Mehrwert haben.“

Es komme darauf an, in den Dialog zu kommen und auch im Dialog zu bleiben, auf der Insel, im Landkreis und auf Landesebene. „Die entscheidende Frage dabei: Was geht in Sachen Tourismus, vor allem aber für die Einheimischen.“

Von Mathias Otto