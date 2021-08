Kerstin Kassner (Die Linke): „Mehr direkte Demokratie wagen“

Bergen

Dass Kerstin Kassner im sächsischen Radebeul auf die Welt kam, hört man nicht. Ganz im Gegenteil: Der Dialekt der 63-jährigen Kandidatin der Partei „Die Linke“ verrät deutlich, dass sie auf Rügen zu Hause ist. Hier wuchs sie auf, hier machte sie ihr Abitur, bevor sie eine Lehre zur Kellnerin absolvierte und beim FDGB-Feriendienst in Binz als Restaurantleiterin arbeitete. Der Tourismusbranche wäre sie wohl auch treu geblieben, hatte sie doch ein Diplom-Studium der Ökonomie des Hotel- und Gaststättenwesens abgeschlossen und zuletzt als Hotelchefin gearbeitet. Wie viele andere fühlte auch sie sich in den sogenannten Wendejahren ermutigt, das Land und das Leben selbst zu gestalten – und ging in die Politik. „Das hätte ich vorher nie für möglich gehalten“, sagt sie heute.

Seit damals ist sie ununterbrochen politisch aktiv. Die einstige Abgeordnete der letzten Volkskammer der DDR war bis 2001 Mitglied des Schweriner Landtages, bevor die Rüganer sie zu ihrer Landrätin wählten. Zehn Jahre lang blieb sie in diesem Amt und erwarb sich den Ruf, die Nähe zu den Menschen nicht zu scheuen, sondern zu suchen.

„Vorpommern? Das sind wir!“

Von diesem Grundsatz will sie auch als Abgeordnete des Bundestages, in dem sie seit 2013 sitzt, nicht abrücken. „Vorpommern? Das sind wir!“ lautet ihr Motto für die diesjährige Bundestagswahl. „Ich will nicht nur den östlichen Landesteil weiter nach vorn bringen“, erklärt sie. „Ich denke, wir alle sollten mehr auf die Menschen zugehen, ihnen zuhören und mehr direkte Demokratie wagen.“

Die Menschen und die Menschlichkeit blieben leider viel zu oft auf der Strecke, sagt sie und nennt als Beispiel das Gesundheitswesen. Wie viele Menschen müssen dafür kämpfen, um ihren Anspruch auf einen Rollator oder einen Pflegegrad durchzusetzen? Warum zahlen Selbstständige einen solchen exorbitant hohen Beitrag in die Krankenkassen? Warum wird das Steuersystem nicht endlich so umgestellt, dass die, die mehr haben, auch mehr zahlen?

Für Kerstin Kassner sind diese Fragen und Probleme nichts Abstraktes, sondern greifbar. So wie sie war auch ihr Mann jahrelang Gastronom, ebenso wie die beiden erwachsenen Söhne des Paares. In ihrer Bundestagsfraktion gehört sie zu den Tourismusexperten. In dieser Funktion macht sie sich nicht nur für bessere Arbeitsbedingungen in der Branche stark. „Wir müssen auch den Kinder- und Jugendtourismus entwickeln“, sagt Kassner. Auf Reisen würden die Mädchen und Jungen nicht nur neue Eindrücke sammeln, sondern auch etwas lernen – nicht zuletzt den Umgang mit anderen Menschen.

Von Maik Trettin