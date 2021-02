Stralsund/Grimmen

Stefan Kerth (SPD), Landrat von Vorpommern-Rügen, gerät wegen des Vorwurfs, sich beim Impfen vorgedrängelt zu haben, stark unter Druck. In der Landespolitik wurden Rücktrittsforderungen laut. In MV wurde neben Kerth ein weiterer Landrat gegen das Corona-Virus geimpft: Heiko Kärger (CDU), der wegen einer Erkrankung seit Wochen dienstunfähige Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte.

„Für viele Menschen geht es buchstäblich um Leben und Tod und es hat zumindest den Anschein, als hätte Kerth sich vorgedrängelt“, sagte Sebastian Ehlers, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU im Landtag. Sollten sich die Vorwürfe „in der Form bewahrheiten, muss das Konsequenzen haben.“

OZ-Umfrage: Finden Sie es richtig, wenn Politiker in MV vorzeitig gegen Corona geimpft werden?

Linken-Landesvorsitzende Brüdgam wirft Kerth vor, nur scheibchenweise zu verraten, wie er Mitte Januar an die Impfung kam, obwohl er mit 47 Jahren noch nicht an der Reihe war. „Welche Konsequenzen er daraus zieht, überlasse ich ihm selbst“, sagte Brüdgam. Die AfD-Landtagsfraktion spricht von dem Verdacht, der Landrat könne sich „mittels seines Amtes Vorteile verschafft haben“. Die Junge Union fordert seinen Rücktritt.

Landrat erklärt sich

Kerth hatte am Montagabend im Kreistag von Vorpommern-Rügen auf mehrfache Nachfragen eingeräumt, am 12. Januar eine Corona-Impfung mit dem Biontech-Wirkstoff erhalten zu haben – als eine der ersten Personen in MV überhaupt. Das übrig gebliebene Serum sei bereits in der Spritze aufgezogen gewesen und hätte sonst weggeworfen werden müssen. Jemand anderes mit höherer Priorität sei trotz längerer Suche nicht gefunden worden, so der Landrat.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kritisierte das Verhalten ihres Parteifreunds: „Es gibt einen Stufenplan, der regelt, in welcher Reihenfolge geimpft wird. Die erste Priorität haben die über 80-Jährigen und das medizinische und pflegerische Personal. An diese Reihenfolge müssen sich alle halten.“ Allerdings habe der Landrat „eine Erklärung abgegeben und sich entschuldigt“.

Auch Heiko Kärger wurde geimpft

Auch Heiko Kärger (CDU), Landrat der Mecklenburgischen Seenplatte, wurde gegen das Corona-Virus geimpft. Das gab der Landkreis am Dienstagnachmittag bekannt. Der 60-Jährige mit mehrfachen Vorerkrankungen stand auf einer Liste von Risikopatienten seines Landkreises, teilt Amtsärztin Cornelia Ruhnau mit. Im Zuge einer bevorstehenden Herz-Lungen-Operation in einem Krankenhaus in einem Hochrisikogebiet habe Kärger eine übrig gebliebene Impfdosis erhalten, die sonst vernichtet worden wäre.

Andere Landärzte oder Oberbürgermeister kreisfreier Städte wurden bisher noch nicht geimpft, so das Ergebnis einer OZ-Umfrage. „Herr Madsen ist noch keine 80 Jahre alt und arbeitet nicht in der Krankenpflege“, sagte ein Sprecher von Rostocks OB Claus Ruhe Madsen (parteilos). Wenn Impfstoff übrig bleibe, werde dieser an Personen verimpft, die weit oben auf der Liste stehen.

Von Gerald Kleine Wördemann, Kai Lachmann und Kay Steinke