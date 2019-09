Viervitz

Ein Brand in Viervitz hat einen Schaden von etwa 8000 Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei sollen drei Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren am frühen Sonntagabend in einem Bauwagen in Viervitz Tapetenreste angezündet haben. Im Glauben, das kleine Feuer gelöscht zu haben, verließen sie den Bauwagen und machten sich auf den Heimweg.

Das Feuer aber entfachte sich erneut. Der Brand breitete sich schließlich auf einen zweiten in unmittelbarer Nähe abgestellten Bauwagen aus. Von dort aus griffen die Flammen auf zwei am Brandort befindliche Garagen über.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren Zirkow, Binz und Putbus mit insgesamt 45 Kameraden konnte verhindert werden, dass sich der Brand, bei dem keine Personen zu Schaden gekommen waren, vollends ausbreiten konnte.

Zur Galerie Klicken Sie sich durch die Fotostrecke zu Bränden, die sich seit 2018 in Mecklenburg-Vorpommern ereignet haben, und passen Sie auf sich auf.

Von Chris Herold