2019 wurde die Entscheidung getroffen, Kinder- und Jugendnotdienst in Stralsund in zwei Einrichtungen zu teilen. Mit der Trennung war man Vorreiter in MV, in anderen Bundesländern ist die separate Betreuung längst Alltag. Was hat sich seitdem verändert? Die OZ hat sich in beiden Einrichtungen umgehört.