Kinder unerwünscht: Chef äußert sich zu Verbot in seiner Gaststätte in Samtens auf Rügen

Der Beitrag über ein Kinderverbot in Rügener Gaststätten sorgte erneut für rege Diskussionen unter Lesern und in den sozialen Netzwerken. Nach dem Lokal „Omas Küche“ in Binz hatte sich auch der Betreiber des „Rügener Hof“ in Samtens dazu entschieden, Kindern den Zutritt zu seiner Gaststätte zu verwehren.

Während sich das Verbot in Binz nur auf die Zeit nach 17 Uhr und nicht auf Hunde bezieht, möchte Wolfgang Felter ganztägig weder Kinder noch Hunde in seinem Samtenser Lokal sehen. Allerdings befindet sich Felter bereits im Ruhestand und beschränkt die Öffnungszeiten seines Betriebs ohnehin weitgehend auf die Mittagszeit.

Maßnahme gegen ignorante Eltern

Rudolf Markl, Inhaber von Omas Küche, gibt an, nahezu ausschließlich gute Erfahrung mit der Regelung gemacht zu haben. „Der Aufschrei war am Anfang groß, aber inzwischen ist unsere Regelung akzeptiert und wird ganz überwiegend begrüßt.“ Markl betont, dass sich die Maßnahme seines Hauses keineswegs gegen Kinder, sondern allzu ignorante Eltern richte.

So sei es vorgekommen, dass ein Kind einen Kloß mit Bratensoße auf dem weißen Tischtuch gerollt habe, ohne dass Eltern interveniert hätten. Andere hätten schon mal auf den Bänken hinter den Gästen laufend Fangen gespielt. Anfangs habe er noch versucht, die Kinder mit Malheften oder Rätseln zu beruhigen. „Ich habe aber keine Lust, fremde Kinder zu erziehen“, so Markl. Seine Besucherzahlen hätten seit dem Sommer vor zwei Jahren weder zu- noch abgenommen. „Es wurde nur angenehmer für Gäste und Mitarbeiter.“

Kinderfreies Geschäftsmodell

So sind auch die Kritiker der kinderfreien Zone unter den OZ-Lesern in der Minderzahl. „Kinder gehören zur Gesellschaft und somit auch ins Restaurant. Ich hoffe, solch ein Laden wird mit reichlich Ignoranz bestraft“, findet Alexander Grabbert. Matthias Gollner hält fehlende Offenheit der Insulaner für die Ursache solcher Verbote und befürchtet die weitere Überalterung von Einheimischen und Gästen. Gudrun Wurth moniert zwar, dass die „Kinder machen was sie wollen“ und es manchmal so laut sei, „dass man weglaufen möchte“. Solche Familien würde sie gern des Lokals verweisen. „Aber ein Gasthaus ohne Kinder finde ich auch nicht gut.“

Während auch der Kinderschutzbund sich gegen eine „Ausgrenzung“ von Kindern wendet, sieht Ralf Schlüter vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband „kein Problem darin, dass jemand ein Restaurant unter diesen Bedingungen öffnet“. Immerhin gebe es auch Gaststätten, die sich mit einem kinderfreundlichen Angebot speziell an Familien wenden.

Elternführerschein gefordert

Auch OZ-Leser zeigen ganz überwiegend Verständnis für die Maßnahme der Gastronomen. Für Marko Lange handelt es sich schlicht um ein Geschäftsmodell. „Genauso, wie es extra ausgewiesene Familiengaststätten gibt, die auf antiautoritär erzogene Thorbens und Schantallen spezialisiert sind. Da muss man nicht die Diskriminierungskeule schwingen.“

Katja Ilsen hat selbst zwei Kinder und zwei kleine Hunde, kann aber die Wirte verstehen. „Leider sind für viele Eltern Anstand und Freundlichkeit Fremdwörter.“ Heutige Kids könnten sich von vielen Hunden eine dicke Scheibe abschneiden, wenn diese ruhig und zufrieden mit Frauchen und Herrchen die Zeit im Lokal verbringen“, findet Jutta Lehfeld und Curt Heinicke rät zu einem „Elternführerschein".

Doreen Pschigoda möchte alle Besucher in die Pflicht nehmen: „Es gibt durchaus auch Erwachsene, die sich nicht benehmen können und das gesamte Lokal unterhalten. Da wird gesimst, telefoniert, sich lauthals unterhalten, so dass alle anderen Gäste alles verstehen.“

Fachleute raten zu Freiluft-Gastronomie

„Es gibt Kinder, mit denen kann man einfach nicht essen gehen“, räumt auch die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung ein. Wenn so ein mauliger Suppenkasper sich lautstark zanke, könne aber vielleicht ein Würfel- oder Kartenspiel für Ruhe sorgen. Mit einem Dreijährigen könne es jedoch immer schwierig werden. Die Fachleute empfehlen ein Lokal, in dem man draußen essen kann.

