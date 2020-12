Putbus

Seit elf Jahren verschreibt sich der Putbusser Verein „KinderLachen009 Rügen“ für aktive Hilfe auf der Insel. Wenn Familien vor großen Sorgen und Ängsten stehen, wenn schwer kranke Kinder eine Therapie oder Behandlung benötigen, kurz gesagt, wenn auf der Insel Hilfe benötigt wird, sind die Mitglieder des Vereins in der Nähe und legen sich für sie ins Zeug.

Christin Juhnke ist seit 2015 im Verein aktiv. Sie berichtet, wie sehr sie die vielen Einzelschicksale auf der Insel bewegen. Für sie sind die schönsten Momente die Zusammenkünfte mit den betroffenen Familien. „Hier kommt viel zusammen, wenn wir mit ihnen gemeinsam beraten, mit welcher Art der Zuwendung wir helfen können. Angefangen von dem Leuchten in den Kinderaugen bis hin zur Dankbarkeit der Familien – auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, um ihnen das Leben zu erleichtern“, sagt sie.

Spenden und mitmachen

Angelika Hoppmann hatte ihren Mitgliedsantrag vor eineinhalb Jahren unterschrieben, kurz nachdem sie in Rente ging. „Ich wollte etwas Gutes tun. Kinder liegen mir sehr am Herzen. Ich habe drei Enkelkinder und bin froh, dass sie gesund sind. Einige Familien haben nicht so viel Glück. Deshalb ist es mein Anliegen, zu helfen“, sagt sie. Der schönste Moment für sie war das Kinderfest zum zehnjährigen Bestehen des Vereins. „Ich erinnere mich an das Schicksal von Oleksander, der an Krebs erkrankt war. Wir haben das Fest organisiert, um die Behandlung bezahlen zu können. Viele Familien und Vereine haben sich an dem Fest beteiligt, so dass wir die Rechnungen für ihn bezahlen konnten. Das war ein schöner Moment“, sagt sie.

Hier können Sie spenden Kontoinhaber: Verein KinderLachen009 Rügen IBAN: DE09 1505 0500 0112 2487 99 BIC: NOLADE21GRW Spendenzweck: OZ-Weihnachtsaktion 2020

„Das ist auch die Botschaft, die der Verein nach außen trägt. Die Leute sollen nicht nur spenden, sondern auch etwas geben. Sie geben uns etwas, indem sie bei solchen Aktionen mitmachen und sich einbringen“, sagt die Vorsitzende Antje Coordt.

Care-Pakete wurden nicht abgeholt

Nach dem Mauerfall bereiste sie die Welt und sah das Elend etwa in Südostasien oder Südafrika. „Ich habe dort kennengelernt, dass viele Hilfsgüter von großen Hilfsorganisationen nicht die Leute erreicht haben, die es bekommen sollten. Etwa in Indien. Hier sind Care-Pakete auf dem Flughafen gelandet und wurden nicht abgeholt“, so Antje Coordt. In Südafrika musste sie erleben, wie eine große Operationseinheit in einem Dschungeldorf zur Verfügung gestellt wurde, diese aber nicht bedient werden konnte. „Aber das Geld wurde dafür ausgegeben. Die Operationseinheit stand dort und verrostete.“

Diese Erlebnisse brachten sie zum Grübeln, bis sie sich entschloss, einen eigenen Verein zu gründen. Das war vor elf Jahren. Das gespendete Geld soll zu 100 Prozent dort ankommen, wo es gebraucht wird. Zum einen bei bedürftigen Kindern, die in erster Linie erkrankt sind. Der Fokus liegt auf krebskranken Kindern. Ein weiterer Aspekt ist die Spende für Kinder in der Dritten Welt.

Wünsche sollen in Erfüllung gehen

Eine große Herausforderung war die Namensgebung, wie sie sagt. Denn Kinderlachen nennen sich auch zahlreiche andere Organisationen. Sie wollte sich abgrenzen und verwendete diese Schreibweise: „KinderLachen009 Rügen“. „Der Name selbst ist von den lächelnden Kindern aus der Dritten Welt abgeleitet“, so Antje Coordt. Das Gründungsjahr war 2009. Auf die drei Zahlen 009 im Vereinsnamen brachte sie der Film James Bond. Er hatte die Lizenz zum Töten. „Wir haben die Lizenz zum Helfen“.

Die drei Zahlen haben ebenfalls eine große Bedeutung für die Ärztin. „Im Märchen gewinnt immer der Dritte, im Märchen hat immer die dritte Prinzessin den Prinzen bekommen. Deshalb spielt diese Zahl auch eine ganz große Rolle im Leben eines Kindes“, sagt sie. Die Zahl vermittelt eine Botschaft. Der Wunsch der Kinder soll in Erfüllung gehen, dass sie keine Schmerzen mehr erleiden müssen und zuversichtlicher sind. Von dieser Zahl ist auch das Maskottchen im Vereinsnamen geprägt. Es hat drei Haare auf dem Kopf und drei Finger. Die Farben Hellgrün und Orange sollen das Anliegen des Vereins unterstreichen. Sie symbolisieren Hoffnung, Geborgenheit und Wärme.

Gemeinsam mit dem Verein „KinderLachen009 Rügen“ will die Lokalredaktion Rügen der OSTSEE-ZEITUNG durch die diesjährige Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ dafür sorgen, dass weitere betroffene Familien Unterstützung erhalten.

Diese Leser haben gespendet

Dr. Gisela Boehme (50), Richard Cornelius (30), Iris Schlicht (100), Ingrid Burmeister (20), Sassnitzer Kloenklub (200), Monika Draeger (20), Marion Prager-Wiehn (150), Roswitha und Manfred Genke (50), Gemeinschaftspraxis Dr. med. Sven Aurich und Dr. med. Hendrik Scheuschner (200), Silva und Bodo Wojtaszek (25), Sigrid Grambow (20), Barbara Timm (10), Guenter Timm (10), Edith Kutowsky (50), Inge und Bernhard Richter (50), Doris Rinow (20), Waltraut Hoormann (15), Anneliese Nehls (50), Karin und Gerhard Collberg (50), Petra Kraft (50), Edeltraud und Gustav Schaedlich (20), Rosemarie und Gunter Scheibe (25), Mirko Schroeter (30), Nicole Kruger (10), Inge und Joseph Matschke (20), Charlotte Meyer (10), Waltraut Subklew (10), Erika und Wilhelm Stuepmann (30), Anneliese Scholz (20), Eva Teschke (30), Erika und Martin Seegebarth (30), Inge und Gerhard Quaas (20), Monika Buzin (30) und Linda Dumrath (25).

Vielen Dank allen Spendern!

Von Mathias Otto