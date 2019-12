Kinderhospizdienst Greifswald: Wenn Wünsche wahr werden

Greifswald

Lego, Bücher, CDs oder Puppen: Die Wünsche der Kinder und Jugendlichen des Greifswalder Kinderhospizdienstes „ Leuchtturm“ unterscheiden sich kaum von den Wunschzetteln Gleichaltriger. Nur eines ist hier anders: Erfüllt wurden diese von etlichen Einheimischen und Gästen der Insel Rügen.

Geschenke werden noch diese Woche überbracht

Etwa 125 Wünsche sind im Vorfeld zusammengekommen. Manche wurden gemalt, manche gebastelt, andere wiederum aufgeschrieben. Ausgehängt wurden die Wunschzettel im Binzer „ Haus des Gastes“. Wer wollte, konnte sich einen Zettel nehmen und das passende Geschenk dazu besorgen. Seit drei Jahren veranstaltet die Kurverwaltung des Ostseebads Binz diese Aktion. Am Montag wurden die liebevoll verpackten Geschenke zum Kinderhospizdienst gebracht.

In vielen Fällen blieb es nicht bei dem einen Präsent, verriet Holger Vonberg, Pressemitarbeiter der Binzer Kurverwaltung. „Viele haben noch mehr dazu gepackt. Auch Geldspenden sind zusammen gekommen. Dafür bedanken wir uns herzlich bei allen.“ Über die Spendenbereitschaft freute sich nicht nur Vonberg. Auch Katy Lorenschat, Koordinatorin des Kinderhospizdienstes, ist dankbar für die Unterstützung. „Wir haben viele alleinerziehende Frauen. Einige von ihnen haben mehrere Kinder“, so Lorenschat. Daher müsse auf jeden Cent geachtet werden. Die Koordinatorin hat nun die Aufgabe, die Geschenke in dieser Woche zu überbringen: „Quasi wie der Weihnachtsmann“. Aus Erfahrung kann sie sagen, dass die meisten der Geschenke schon vor dem Weihnachtsfest ausgepackt werden: „Das sind Dinge, die sich die Kinder und Jugendlichen gewünscht haben. Wer kann da schon warten.“

Weitere 2000 Euro durch Benefiz-Vortrag

Der Dezember gehört zu den Monaten, in denen viel für den Kinderhospizdienst gespendet wird, sagt Lorenschat. Am 1. Advent gab es ein Benefiz-Konzert im Theater, das im nächsten Jahr wiederholt werden soll. Am vergangenen Freitag sorgte Matthias Prehm für einen vollen Hörsaal in der Unimedizin. Prehm bietet Seminare zum Thema Humor in Pflegeberufen an. Er selbst ist gelernter Krankenpfleger und absolvierte später eine Weiterbildung zum Fachkrankenpfleger. „Ich musste eine Abschlussarbeit schreiben und habe mich in dieser genau damit, also mit Humor in der Pflege, beschäftigt“.

Heute hält der 47-Jährige deutschlandweit Seminare sowie Vorträge und veröffentlichte vor Kurzem ein Buch. „Pflege deinen Humor“, so der Titel: Für Prehm bedeutet es, trotz Stress im Berufsleben auch die positiven Dinge wahrzunehmen. Während seines Vortrages in Greifswald erzählte der Inhaber witzige Anekdoten aus seinem Berufsleben, die die über 200 Zuhörer, viele von ihnen selbst in der Pflege tätig, nur allzu gut kannten. „Es geht vor allem darum, sich weniger und kürzer zu ärgern. Wir sind ein Teil der Lösung und müssen die Opferrolle verlassen, Dinge akzeptieren und dann an der Lösung basteln“, so Prehm. In 90 Minuten gewann der Hamburger die Herzen der Zuhörer, die es ihm mit viel Applaus dankten. Prehm verzichtete auf eine Gage. Die Einnahmen des Benefiz-Vortrages, über 2000 Euro, kommt dem Förderverein des „ Leuchtturmes“ zugute. Mit diesen und den weiteren Spenden geht es im April für ein verlängertes Wochenende nach Karlshagen auf die Insel Usedom.

