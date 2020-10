Binz

Maus Mimi und Rabe Krax sind die Helden der Erlebnisausstellung im Nationalpark-Zentrum Königsstuhl. Sie stehen am kommenden Montag, 26. Oktober im Mittelpunkt einer Bücher-Zeitreise für Kinder, die um 10.30 Uhr beginnt. Diese Veranstaltung gehört zum Kulturkutter Binz, der symbolisch im Kurpark festmachen wird.

Aus den ursprünglichen Hörspieltexten der Autorin und Regisseurin Monika Bach, die unter anderem für die Fernsehsendungen Löwenzahn, Rappelkiste und Moskito tätig war, hat die Stralsunder Autorin Janet Lindemann ein Buch gemacht: „Auf Zeitreise mit Mimi und Krax – Unterwegs im Nationalpark Jasmund“.

Aus den abenteuerlichen Geschichten der beiden Waldbewohner liest sie auf dem Kulturkutter vor. Mimi und Krax beginnen ihre Zeitreise in einer Zeitschleuse. Weiter geht es durch das warme Kreidemeer bis zur Eiszeit, die riesige Gletscher hervorbrachte. Sie hören wundersame Geräusche aus der Ostsee und von den Tieren, die in ihr leben, lauschen Wellen, die über Feuersteine rollen. Es krabbelt an der nächsten Station ihrer Reise, einer Wiese. Hier ist Verweilen und Lauschen angesagt.

Teilnehmerzahl ist begrenzt

Wasser versickert im Boden und tritt in einem kleinen Bach wieder hervor. Mimi und Krax erlebten die alten Buchenwälder, Urgewalten wie Blitz und Donner, den Lebenszyklus, das Werden und Vergehen von Bäumen, Nationalparks und die Jahreszeiten. Das Programm dauert etwa 35 Minuten und ist für Kinder ab vier Jahre geeignet.

Der Eintritt für alle Aufführungen ist frei. „Eintrittskarte“ für die Vorstellungen ist die Binzer Bucht Card beziehungsweise die Einwohnerkarte. Zur Sicherheit der Gäste und Künstler gelten beim Kulturkutter im Kurpark die aktuellen Vorgaben für Veranstaltungen. So sind sowohl Veranstaltungsfläche als auch Teilnehmerzahl begrenzt. Am Einlass werden die Kontaktdaten jedes Besuchers aufgenommen. Ein Mund-Nasen-Schutz wird empfohlen. Infos gibt es unter 038393/14 81 48.

