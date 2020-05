Kino Bergen: Neue Betreiber starten trotz Corona-Krise durch

Bergen

Die Kinos und Lichtspielhäuser auf den Inseln Rügen und Hiddensee dürfen seit dem 25. Mai wieder öffnen. Aber unter Auflagen. Aufgrund der Abstandsregeln darf nur ein bestimmter Teil der Plätze besetzt werden. Das Tragen einer Alltagsmaske ist auch hier Pflicht. Ebenso gilt die Abstandsregel von mindestens 1,50 Metern.

„Kino kann Corona besiegen – zumindest im Kopf für gut zwei Stunden! Die Normalität kehrt somit schrittweise zurück“, teilen die neuen Betreiber mit. In den Kinosälen bleibt die Mehrheit der Kinosessel unbesetzt und zwischen den einzelnen Besuchergruppen werden jeweils drei Sitzplätze frei gelassen. Jeder Gast muss im Haus einen Mund-Nase-Schutz tragen. Sollte ein Gast seinen vergessen haben, besteht dort die Möglichkeit, diesen vor Ort zu kaufen. Während des Filmes kann die Schutzmaske am Platz allerdings abgenommen werden.

Kontaktlos Karten kaufen

Auch wenn die meisten Starts der Blockbuster in die Quartale drei und vier verschoben wurden ( James Bond startet etwa erst am 11. November), sollen laut Betreiber Ende Juli mit „ Mulan“ und dem neuen Christopher Nolan Film „ Tenet“ die erste Kassenknüller starten.

„Bis dahin bietet das UC Kino ein breites Spektrum aus den besten Filmen des letzten Jahres, bei dem garantiert für jede Altersklasse und jeden Geschmack der richtige Film dabei sein wird“, so die Betreiber.

Sobald das Kinoprogramm auf der Website verfügbar sein soll, können Kinokarten kontaktlos und ohne den Zuschlag von 50 Cent an der Kinokasse über die Homepage gekauft werden. „Dabei ist zu beachten: Es gibt deutlich weniger Sitzplätze. Es ist also für einige Vorstellungen Eile zum Ticketkauf geboten“, so die Betreiber.

