Sassnitz

Monatelang waren Rügens Cineasten in Sachen Kinogenuss auf Null-Diät. Am Freitag, dem 23. Juli, flimmert im Grundtvighaus an der Sassnitzer Seestraße nach der langen Corona-Zwangspause wieder ein Film über die Leinwand. Wie der Lichtspielverein über die lange Durststrecke gekommen ist, wie es finanziell um ihn steht und ob Open-Air-Kino eine Alternative wäre, darüber sprachen wir mit dem Vereinsvorsitzenden Christian Schmidt.

Die Kinos dürfen seit einigen Wochen öffnen und viele andere Spielstätten haben die Chance sofort ergriffen. Warum haben die Lichtspiele Sassnitz da noch gezögert und sich geziert?

Christian Schmidt: Geziert haben wir uns nicht, wir wollten natürlich auch endlich wieder Kino „machen“ und genießen. Aber die Entscheidung durch die Politik kam relativ kurzfristig und die konkreten Vorschriften wurden mehrfach an die jeweils neue Situation angepasst. Wir haben abgewartet, bis wir wieder eine einigermaßen freie Kino-Atmosphäre anbieten können. Dadurch hatten wir auch ein bisschen mehr Zeit zur Vorbereitung.

Sind Sie und Ihre Mitstreiter in Sachen Kino nicht eingerostet in der langen Zwangspause?

Nein, noch nicht. Obwohl die Durststrecke diesmal wirklich sehr lang war. Am 30. Oktober hatten wir in Sassnitz zuletzt einen Film gezeigt, „Der Klavierspieler vom Gare du Nord“. Der Film lief am 1. November dann auch in Sellin. Dann blieben die Leinwände für viele Monate weiß.

Fand denn überhaupt noch eine Vereinsarbeit statt? Schließlich mussten für die Zeit nach der Wiedereröffnung ja auch Filme ausgewählt und organisiert werden.

Der Verein hat einen Kern von sehr aktiven Mitgliedern. Diese waren die ganze Zeit über miteinander in Kontakt. Im Rahmen der Möglichkeiten haben wir uns auch getroffen und schließlich sogar ein kleines Grillfest gefeiert.

Hat dem Verein die Pause wirtschaftlich nicht zu schaffen gemacht?

Eigentlich nicht. Wenn wir keine Vorstellung haben, haben wir auch so gut wie keine Kosten: keine Saal-Miete, keine Verleih-Gebühren. Insofern sind wir bisher ganz gut durch die Krise gekommen. Aber es geht uns ja nicht um den wirtschaftlichen Aspekt, nicht um die Zuschauerzahlen. Für uns ist das Kino ein Ort, wo man zusammen mit anderen Menschen einen Film sieht. Und das hat uns allen gefehlt: Gemeinsam mit anderen lachen oder vor Spannung mitfiebern. Anderswo mag Popcorn zum perfekten Kinoerlebnis gehören. Bei uns nicht, bei uns stehen der Film und das gemeinsame Erlebnis im Mittelpunkt. Popcorn sucht man bei uns vergeblich.

Hinken Sie beim Kinoprogramm durch die lange Pause jetzt etwas hinterher und müssen auf Filme verzichten, die in Sassnitz oder Sellin schon lange laufen sollten?

Nein, eigentlich nicht. Man darf nicht vergessen, dass in den vergangenen zwei Jahren kaum neue Kino-Filme produziert wurden.

Was ist denn zum Start am Freitag geplant und wird es Neuerungen geben?

Wir zeigen am Freitag in Sassnitz „Auf der Couch in Tunis“. Der Film war ursprünglich für November vorgesehen. „Synonymus“, der Berlinale-Gewinner aus dem vergangenen Jahr, steht auf dem Plan. Auch der war schon für 2020 vorgesehen. „Die Känguru-Chroniken“ haben wir im Programm der kommenden Wochen. Außerdem zeigen wir am 30. Juli noch vor dem Bundesstart „Wem gehört mein Dorf“, den viel beachteten Streifen von Christoph Eder über seinen Heimatort Göhren. Der Regisseur wird an diesem Abend auch anwesend sein. Eine der Neuerungen werden die Besucher des Sassnitzer Kinos unweigerlich wahrnehmen: Das Grundtvighaus hat den Saal renoviert. André Kuschel aus unserem Vereinsvorstand hat sich dabei eingebracht und um die Beleuchtung gekümmert. Die Scheinwerfer wurden höher angebracht und statt der Leuchtstoffröhren gibt es jetzt dimmbare Wandlampen. Die verstärken das Kino-Gefühl noch.

Die Klappsitze wird es weiterhin geben?

Ja, aber aufgrund der Vorsichtsmaßnahmen dürfen maximal 30 Plätze besetzt sein. Um das zu regeln, müssen sich die Besucher anmelden. Das geht leider nicht anders, wir bedauern das sehr. Früher sind viele Stammgäste einfach spontan vorbeigekommen und haben am Einlass gefragt, welcher Film überhaupt gezeigt wird.

Wäre angesichts der Corona-Schutzvorkehrungen Kino unter freiem Himmel nicht eine Alternative?

Darüber denken wir ja immer wieder und in diesem Jahr ganz besonders nach. Uns fehlt noch der geeignete Ort. Der „Hafenbahnhof“ ist dieses Jahr geschlossen. Die Kurmuschel wäre eine Option, vielleicht aber auch der Karlsplatz in der Altstadt. Da fehlen uns aber wieder die Sitzgelegenheiten. Open Air ist außerdem erst ab August sinnvoll, wenn es früher dunkel wird. Dann sind wir beispielsweise auch am Selliner Strand und zeigen in Kooperation mit der Kurverwaltung drei Filmklassiker auf einer modernen LED-Leinwand. Die ist wirklich klasse, eine solche Leinwand steht schon lange ganz oben auf dem Wunschzettel unseres Vereins.

Apropos Wunsch: Auf welchen Film in Ihrem Kinoprogramm für dieses Jahr freuen Sie sich ganz besonders?

Auf „Nomadland“ mit Frances McDormand in der Hauptrolle.

Von Maik Trettin