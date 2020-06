Sassnitz

Ausgerechnet im Jubiläumsjahr . . . Die Planungen für den 20. Geburtstag des Kinovereins Lichtspiele Sassnitz liefen bereits im vergangenen Jahr an. Doch von Feierlaune kann bei den Vorstandsmitgliedern derzeit keine Rede sein. Während die kommerziellen Kinos in dieser Woche unter Auflagen wieder geöffnet haben, bleiben die beiden Spielstätten des Kulturkinos im Sassnitzer Grundtvighaus und im Selliner Cliff-Hotel verwaist. „Das würde kein Filmgenuss werden“, sagt der Vereinsvorsitzende Christian Schmidt mit Blick auf die durch die Corona-Krise bedingten Einschränkungen.

Begrenzte Saal-Kapazitäten

Er verweist zum einen auf die Begrenzung der Saal-Kapazitäten. „Was machen wir mit den anderen Filmfreunden, die zur Vorstellung kommen? Sie wieder nach Hause schicken?“ Das würde bei den Cineasten eher für unnötigen Frust als für Kino-Lust sorgen. Andere könnte allein das Risiko, nicht mehr eingelassen zu werden und unverrichteter Dinge wieder nach Hause gehen zu müssen, abschrecken.

Film gucken mit Mindestabstand

Denn viele Zuschauer könnten die Filme nicht sehen. Bei dem vorgeschriebenen Mindestabstand von anderthalb Metern in jede Richtung würden eventuell 20 Gäste in dem alten Kino-Saal des Grundtvighauses an der Sassnitzer Seestraße Platz finden. Die Bestuhlung müsste komplett umgebaut und mehr als die Hälfte der jetzt vorhandenen Sitzmöbel zur Seite gestellt oder in den Nebenraum gebracht werden –und nach der Vorstellung wieder zurück. Denn der Saal dient zumindest während der Corona-Einschränkungen auch als Erweiterung des Speiseraums und zusätzlich als Veranstaltungsort.

Zu viel Licht für Freilicht-Kino

Die Sassnitzer Kinofreunde hatten mit dem Gedanken gespielt, die Vorführungen nach draußen zu verlegen. Das „Kino unterm Dach“ im sogenannten Hafenbahnhof hatte sich in der Vergangenheit großer Beliebtheit erfreut. Doch zum einen steht die ehemalige Verladerampe im Stadthafen in diesem Jahr aus organisatorischen Gründen nicht als Veranstaltungsort für den Verein zur Verfügung. Zum anderen wird das Tageslicht für den Lichtspielverein zum Problem. „Es ist derzeit einfach zu lange hell“, klagt Christian Schmidt. Die Vorführtechnik des Vereins sei nicht lichtstark genug für Open-Air-Veranstaltungen am Tag. Weil es so spät dunkel wird, könnte man aktuell erst gegen 23 Uhr beginnen, Filme zu zeigen. Dann lockt man selbst den unerschrockensten Filmliebhaber nicht mehr hinter dem Ofen hervor, weiß auch der Vereinsvorsitzende.

Grandioser Start ins Kinojahr

Begonnen hatte das Kinojahr mit einem grandiosen Start. Im Januar sorgte „Gundermann“ an drei Tagen für volle Häuser in Sassnitz beziehungsweise Sellin. Weil am Kino-Freitag nicht alle Interessenten Platz fanden, wurde am Sonnabend eine Zusatzvorstellung gegeben. Bei der Sassnitz-Premiere am Vortag stand Regisseur Andreas Dresen als Gesprächspartner auf der Bühne des alten Kinosaals. Am Abend vor der Zwangspause war noch der Streifen „Parasites“ zu sehen. Seitdem ruht der Kinobetrieb in Sassnitz und Sellin. „Wir schieben viele Filme, die wir auf dem Plan hatten, vor uns her“, sagt Christian Schmidt.

Filmverleih normalisiert sich

Und auch die Verleiher haben in der Krise Filmstarts hinausgezögert oder ihre Arbeit nur eingeschränkt fortgesetzt. „Etwa die Hälfte der Einnahmen aus der Kinovorführung geht an den Verleiher“, sagt Jens-Hagen Schwadt vom Verein Filmkommunikation in MV, in dem kleinere Kulturkinos des Landes vertreten sind. Sind die Kinos geschlossen, verdienen auch die Verleiher nichts. Mit der Öffnung der ersten Lichtspielstätten erwacht auch die Betriebsamkeit der Verleihfirmen wieder. „Die Arbeit hat sich halbwegs normalisiert.“ Doch so mancher Kinosaal bleibt weiter geschlossen, wie auch der des Filmklubs in Güstrow, in dem sich Schwadt engagiert. „Mit einem Viertel der Einnahmen können wir das ehrenamtlich gar nicht wirtschaftlich darstellen“, sagt er mit Blick auf die geltenden Kapazitätsgrenzen in den Einrichtungen.

Christian Schmidt hofft, dass mit einer weiteren Lockerung der Beschränkungen bald wieder auch Kinovorstellungen in den Spielstätten des Sassnitzer Vereins möglich sein werden. Um das Kinoprogramm abarbeiten zu können, wird auf eine Sommerpause verzichtet. Wenn alles gut geht, könnte im September das Vereinsjubiläum gefeiert werden – mit bester cineastischer Kost.

Von Maik Trettin