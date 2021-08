Bergen

Das Erzbistum Berlin – das sind die Katholiken – setzen derzeit auf ein ungewöhnliches Marketing. Sofern man das Werben um Schäfchen so nennen kann. Unter dem Motto „Auf den Geschmack des Glaubens kommen“ schickt das Erzbistum Berlin im August zwei Wochen lang einen Eiswagen mit eigens zu diesem Zweck entwickelten Bio-Sorten durch die Region, heißt es in einer Pressemitteilung.

Vom 16. bis 19 August macht das Mobil in Bergen auf Rügen Station und ist dort auf dem Markt, im Stadtpark Rotensee und an der St. Marienkirche zu finden. „Das kostenlos verteilte Eis solle bei der Suche nach dem Geschmack des Glaubens helfen“, erklärte das Erzbistum Berlin am Mittwoch. „Im Mittelpunkt des Sommerprojekts steht die Frage, was den Glauben ausmache und welche Grundzutat dabei nicht fehlen dürfe“.

Man fragt sich aber doch, was da für Eissorten angeboten werden. Himmelblau? Weihrauch? Engelszunge? Egal. Es mag zwar nicht jedermanns Geschmack sein, aber das Ziel der Kirche ist interessant. Es gehe auch darum, zu Lernen, heißt es. An was wird heute noch geglaubt? Die Ergebnisse dürften spannend sein.

Von Anne Ziebarth