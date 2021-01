Baabe

Auch wenn sich alle ein Ende der Beschränkungen wünschen, versucht Erzieherin Silke Drews den Wochen des Pandemie-Lockdowns doch etwas Positives abzugewinnen. „Wir haben kleinere Gruppen und können so besser auf die Kinder eingehen und ganz anders mit ihnen arbeiten. Auch wenn es vielleicht makaber klingt, aber das ist ein Plus von Corona“, sagt die Erzieherin, die in der DRK-Kita „De Heidehummeln“ in Baabe beschäftigt ist.

Derzeit werden täglich 20 der 45 gemeldeten Kinder in der Einrichtung betreut. Wie das Deutsche Rote Kreuz bestätigt, ist eine Auslastung von etwa 50 Prozent auch in den anderen Kindertagesstätten des Trägers auf der Insel zu beobachten.

„Die Kinder genießen dann auch, dass ganz andere Spiele möglich sind“, berichtet Silke Drews. „Mensch ärger Dich nicht oder Puzzle sind in kleineren Gruppen eher möglich, oder auch mal eine Höhle bauen, da wir jetzt mehr Platz haben“, so die Erzieherin, die derzeit zehn Kinder in ihrer Gruppe hat. „Das Spielverhalten hat sich verändert.“

Ein Vorteil scheint dabei auf den ersten Blick auch zu sein, dass sich in der Gruppe neue Freundschaften bilden. Andererseits wissen die Erzieher auch um die Gefahr, dass es andere Kinder nach wochenlanger Betreuung zu Hause umso schwerer haben, wieder in den Kita-Alltag und in die Gruppe zu finden.

Zeit mit den Eltern ersetzt nicht den Kontakt mit Gleichaltrigen

Während im Landkreis Vorpommern-Greifswald nur noch eine Notbetreuung für dienstlich unabkömmliche Eltern mit einer Bestätigung des Arbeitgebers möglich ist, wird in Vorpommern-Rügen lediglich eine Selbstauskunft der Eltern gefordert, dass die Kinder nicht anderweitig betreut werden können. So können durchaus auch nichtberufstätige Eltern ihre Kinder betreuen lassen, wenn sie es aus privaten Gründen für notwendig erachten.

„Wir können das nicht beurteilen und es steht uns auch nicht zu. Wir kennen die häusliche Situation nicht. Uns sind alle Kinder willkommen“, erklärt Kita-Leiterin Katrin Bugenhagen. „Und selbst wenn die Eltern im Homeoffice arbeiten, ist es anstrengend. Da maßen wir uns nicht an zu sagen, das Kind könnte zu Hause bleiben“, sagt Silke Drews.

„Uns steht nicht zu, die Notwendigkeit einer Kinderbetreuung zu beurteilen. Uns sind alle Kinder willkommen.“ Katrin Bugenhagen, Leiterin DRK-Kita „De Heidehummeln“ Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Außerdem seien die sozialen Kontakte auch für Kinder enorm wichtig. „Das Spiel mit den Eltern kann dies nicht ersetzen. Konflikte mit anderen Kindern austragen, will zum Beispiel gelernt werden“, sagt Katrin Bugenhagen. Da viele Mütter und Väter aus dem Hotel- und Gastronomie-Bereich stammen und sich zum großen Teil in Kurzarbeit befinden, sind sie den Empfehlungen der Kontaktbeschränkungen gefolgt. Manche Eltern haben ihre Schützlinge Anfang Januar gleich für den ganzen Monat abgemeldet.

„Je länger der Lockdown dauert, desto mehr Eltern fragen aber auch an, ob sie ihre Kinder wenigstens mal für ein paar Stunden bringen können“, berichtet die Kita-Leiterin, die dafür sehr viel Verständnis zeigt. Im ersten Lockdown im vergangenen Jahr haben die Erzieher mit ihren Schützlingen dann auch über Briefe Kontakt gehalten und so beispielsweise über das Wachstum der gesetzten Pflanzen oder Blumen auf dem Laufenden gehalten.

Möglichst viel Alltag mit täglichem „TÜV“

Auch wenn derzeit die Dokumentationspflichten den Anteil der Schreibarbeiten der Kollegen erhöhen und stattdessen die wichtigen Elterngespräche entfallen müssen, sind die Erzieher froh, dass alle Kollegen gesund und im Einsatz sind, um so den Alltag der Kinder in ihren gewohnten Gruppen so normal wie möglich gestalten zu können. So dürfen die Eltern ihre Kinder hier weiterhin bis in die Garderobe bringen, um auch noch ein Wort mit der Erzieherin wechseln zu können.

„Beim Kontakt mit den Eltern tragen wir den Mund-Nasen-Schutz, in der Gruppe nicht“, sagt Silke Drews. Bis auf die beliebten Besuche der Sauna, der Bibliothek oder des Schwimmbades, wird auch möglichst an allen gewohnten Aktivitäten festgehalten. „Nur unseren Jahresplan mit allen festen Terminen haben wir noch nicht aufstellen können“, bedauert Kita-Leiterin Katrin Bugenhagen.

Neu ist hingegen die morgendliche Begrüßung mit dem Fieberthermometer. „Wir haben ihnen erklärt, dass dies ihr TÜV ist und können ihnen dann jeden Morgen sagen, dass sie ein ,cooler Typ’ sind“, erklärt Erzieherin Silke Drews. Dies ist für die Kinder mittlerweile Routine, sodass sie die Erzieher schon von alleine an das Prozedere erinnern.

Sehnsucht nach Normalität für die Jüngsten

Aline Winkler bringt ihr Kind noch täglich in die Kita. „Ich muss arbeiten, bin aber genauso auch der Meinung, dass das Kind es braucht“, begründet die Rüganerin. „Die Erzieherinnen sind sehr bemüht, dass alles reibungslos abläuft und versuchen den Kindern gar nicht zu zeigen, dass es etwas anderes ist, basteln und tanzen mit den Kindern“, lobt die Mutter eines dreijährigen Sohnes den Einsatz unter erschwerten Bedingungen.

Im Austausch mit anderen Müttern, die ihre Kinder daheim betreuen, spürt sie die Sehnsucht nach Normalität für die Kinder. „Nach dem Lockdown im letzten Jahr habe ich auch bei meinem Kind gemerkt, dass eine Wiedereingewöhnung dann schwerfällt.“ Den Wunsch nach einer Betreuung, auch wenn ein Elternteil vielleicht zu Hause ist, kann sie daher sehr gut verstehen.

Kita-Leiterin Katrin Bugenhagen hat mit ihren Lütten im Hummelkostüm an der Jerusalema-Tanz-Challenge aller DRK-Kitas teilgenommen. Quelle: DRK/Marc Dransch

„Wir hoffen, dass Corona bald nicht mehr im Vordergrund steht und wir zur Normalität zurückkommen – auch wenn wir sie uns ein Stück weit erhalten – und in ein paar Wochen beim Durchzählen dann alle wieder da sind“, wünscht sich Kita-Leiterin Katrin Bugenhagen für ihre Kinder, die Eltern und auch die Kolleginnen.

Von Wenke Büssow-Krämer