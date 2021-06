Grimmen/Stralsund/Bergen

Die Abstimmung muss sich für Landrat Stefan Kerth (SPD) wie eine Ohrfeige angefühlt haben. Gleich zweimal hatte der Verwaltungschef von Vorpommern-Rügen auf der Kreistagssitzung am Montagabend in Grimmen wortreich dafür geworben, der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung des Kreises für die Jahre 2021 und 2022 zuzustimmen. Die Vorlage sei banal, das Prozedere ein formaler Akt. Doch es kam anders.

Kein großer Planungsentwurf für alle Schulen im Kreisgebiet stand zur Debatte, sondern nur ein Detail. Das Sonderpädagogische Förderzentrum in Bergen auf Rügen soll zum Ende des Schuljahres – also in dieser Woche – schließen. Der Grund: Es sind keine Schüler mehr da.

Schüler stehen vorm Abschluss

Denn vor zehn Jahren wurde auf der Insel das vom Land vorgegebene Thema Inklusion in einem Modellprojekt umgesetzt. Schüler, die neu aufs Förderzentrum hätten gehen können, wurden fortan in anderen Schulen ohne spezielle Förderausrichtung unterrichtet. Das hatte zur Folge, dass am Förderzentrum keine neuen, nachfolgenden Klassen mehr gebildet wurden. Die letzten verbliebenen Schüler sind in der zehnten Klasse und sie bekommen nun ihre Abschlusszeugnisse. Doch die große Mehrheit des Kreistages stimmte dafür, die Schule offen zu halten.

Denn die Inklusion ist das Reizthema, an dem sich am Montagabend im Kreistag die Gemüter erhitzten. Annett Kindler (Grüne): „Wir sind als Fraktion nicht gegen die Inklusion. Kinder mit und ohne Behinderung lernen zusammen – das ist ein ganz toller Ansatz. Aber die Rahmenbedingungen stimmen nicht: Die Klassen sind zu groß, das Material ist nicht vorrätig. Hier muss nachgerüstet werden.“

„Das finde ich total bekloppt“

Norbert Thomas (CDU): „Wir müssen den Schülern noch in die Augen schauen können, wenn sie dort aus dem geschützten Raum des Förderzentrums kommen und in eine regionale Schule wechseln. Dort werden sie Schwierigkeiten bekommen. Mit der Ablehnung wollen wir ein Zeichen nach Schwerin senden, dass wir mit der Bildungspolitik nicht einverstanden sind.“

Wenke Brüdgam (Linke) hielt dagegen: „Es ist schlicht niemand mehr da, dem man in die Augen schauen müsste. Höchstens die, die die zehnte Klasse wiederholen wollen. Aber dann wäre die Schließung auch nur für ein Jahr aufgeschoben. Lassen Sie uns gerne über Inklusion reden, darüber, was wir für die Schüler tun können. Aber sich hier hinzustellen und zu sagen, wir lehnen die Schließung ab, das finde ich total bekloppt. Entschuldigen Sie bitte, dass ich das so platt sagen muss.“ Die Einwände bezeichnete sie als „Wahlkampf“.

In Bergener Schulen fehlt Platz

„Es gibt viele Schüler, die wegen Corona die zehnte Klasse wiederholen wollen oder vom Gymnasium auf die Regionalschule wechseln“, merkte Thomas Naulin (AfD) an und ging auch auf die potenziellen Wiederholer aus dem Förderzentrum ein, die nun woanders untergebracht werden müssen. „Die Stadt Bergen wird mit dem Problem alleine gelassen.“

Das bestätigt Anja Ratzke, parteilose Bürgermeisterin in Bergen, auf OZ-Anfrage: „Unsere Schulen sind ausgelastet oder bereits über der Kapazität und es besteht keine Möglichkeit, diese Schüler in einem separaten Klassenraum aufzunehmen. Wir haben schlichtweg keinen Platz.“ Die Lage könnte sich entspannen, wenn der Fachanbau an der Regionalen Schule „Am Rugard“ realisiert ist. „Dies wird aber erst in 2023 der Fall sein.“

Modellprojekt müsste „ordentlich“ ausgewertet werden

Grundsätzlich gehöre zu einem Modellprojekt auch eine ordentliche Auswertung, die in allen beteiligten Gremien – und dazu gehört auch die Stadt Bergen als Schulträger – vorgestellt und ausgewertet wird. „Mein persönlicher Eindruck ist eher, dass die notwendige personelle Ausstattung an den Schulen in der Vergangenheit nicht gegeben war.“ Es müsse belegt sein, dass die Inklusion allen Schülern zugutekommt und nicht nur den ehemaligen Förderschülern.

Aber ist das Thema Inklusion auf Rügen wirklich so schlecht umgesetzt? Michael Kossow, verantwortlicher Schulrat, schätzte im vergangenen Oktober im OZ-Interview die Lage so ein: „Deutlich weniger Schüler als noch vor zehn Jahren verließen die Schule ohne Schulabschluss. Ihre Prüfungsleistungen und Schulabschlüsse zur Mittleren Reife liegen im Landesvergleich im Vorderfeld. Die Anzahl der Schüler und deren Leistungen am Gymnasium haben sich meines Wissens nicht verschlechtert. Die Befürchtung einiger Eltern zum Start des Vorhabens, dass Lernende mit sonderpädagogischem Förderbedarf die Entwicklung der anderen Schüler behindern würden, hat sich nicht bestätigt.“

Wie wird Schwerin reagieren?

Allerdings beklagen Lehrkräfte immer wieder eine zu geringe Personalausstattung, um allen Schülern gerecht zu werden. Kossow: „Die Personalausstattung ist besser als vor zehn Jahren.“ Er verwies darauf, dass die Stellen von Sonderpädagogen trotz Abbau der Sondersysteme nicht reduziert worden seien und dank der Kooperation mit dem Jugend- und dem Sozialamt auch Integrationshelfer in Schulen eingesetzt werden.

Ob das allerdings schon ausreicht, ist damit nicht gesagt. Unklar ist zudem, wie es mit der Schule nun weitergeht und wie Schwerin auf den Denkzettel reagieren wird.

