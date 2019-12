Klaus-Dieter Mattern ist in einer Theatergruppe aktiv

Sassnitz

Klaus-Dieter Mattern (69) wohnt in der Hansestadt Stralsund, ist aber viel auf der Insel Rügen unterwegs. Zusammen mit einigen Gleichgesinnten ist er in seiner Freizeit in der Theatergruppe „Die Wachsamen“ aktiv. Vor etwa 30 Teilnehmern führte er in Sassnitz das Theaterstück unter der Regie von Piet Oltmanns (59) auf. Hierbei geht es um Sketche, die zeigen, wie Trickbetrüger Senioren aufs Kreuz legen könnten. „Wir proben jeden Donnerstag und sind immer gut gebucht“, sagt Klaus-Dieter Mattern. Derzeit sind es zehn Schauspielerinnen und Schauspieler, die ehrenamtlich proben und aufführen. Die Szenen des Stückes kommen gemeinsam vom Regisseur und der Gruppe. Sie bestimmen selbst, wie die Handlung des Stückes aussehen soll. Die Inhalte kommen gut beim Publikum an und sind sehr aktuell. „Es passiert einfach noch viel zu viel, und deshalb ist es gut, dass wir das Stück aufführen“, so Klaus-Dieter Mattern.

Von Christine Zillmer