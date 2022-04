Klaus Koch – Ein Leben für den Rügener Motorsport

Seedorf

1960 wurde der Motorsportverein MSC Rügen gegründet. Doch die 60-Jahr-Feier dazu im Jahre 2020, musste wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Nun ist der MSC fest entschlossen, das Jubiläum im August endlich nachzuholen. Geplant ist ein Rennen zur Deutschen Meisterschaft, informiert Vereinsvorsitzender Andreas Haack. Als Ehrengast dazu ist die Vereinslegende Klaus Koch eingeladen, der gerade seinen 88. Geburtstag gefeiert hat.

Bekannt wie ein bunter Hund

„Klaus Koch ist das einzige aktive Gründungsmitglied unseres Vereins. In der Moto-Cross-Szene ist Klaus nach wie vor bekannt wie ein bunter Hund“, weiß Haack. Koch ist einer der wenigen alteingesessenen Dorfbewohner in Seedorf, wo er mit seiner Frau Renate lebt. Beide sind schon seit über 60 Jahren miteinander verheiratet. „Es war also selbstverständlich, dass beide im September vergangenen Jahres zum 74. Moto-Cross-Rennen auf dem ‚Ring am Rugard’ pünktlich zum Start aufkreuzten“, so Haack. Schnell hätten sich viele Freunde und Weggefährten von früher um ihn herum versammelt, um über die guten alten Zeiten zu fachsimpeln und zünftige Benzingespräche zu führen.

Koch stammt aus einer Bäckerfamilie

Aber zu den Anfängen: Nach dem Krieg und dem danach beginnenden Wiederaufbau sei es für den aus einer Bäckerfamilie stammenden, technikbegeisterten Jungen bald klar gewesen, dass er einen technischen Beruf erlernen würde. In einer Binzer Auto- und Motorradwerkstatt ließ er sich zum Kraftfahrzeugschlosser ausbilden. So entdeckte er schnell die Liebe zu den zweirädrigen Feuerstühlen. An diesen zu basteln und sie zu verbessern, sollte ihn sein ganzes Leben lang nicht mehr loslassen.

Ebnete Hans Glawe den Weg

Folgerichtig gründete er 1960 mit Gleichgesinnten den Motorsportclub Rügen, der bis heute weit über die Landesgrenzen hinaus einen hervorragenden Ruf hat durch seine herausragenden Sportler, aber auch die hochkarätigen Veranstaltungen. „Für Klaus war klar, dass er für die Technik zuständig war, was zur damaligen Zeit einen wesentlichen Teil des Erfolges der von ihm betreuten Rennfahrer darstellte“, erinnert Haack. So unterstütze er in den Anfangsjahren bekannte Fahrer wie Erhard Müller, Max Klingbeil oder auch Adi Habeck. Etwas später ebnete er Hans Glawe den Weg, der dann später an der Seite des dreimaligen Weltmeisters Paul Friedrichs in die internationale Szene des Moto-Cross-Sportes aufstieg.

Bis an die Spitze der DDR-Elite

In den siebziger Jahren unterstütze er neben einigen anderen Fahrern hauptsächlich Manfred Glawe. Durch viel Fleiß und hartes Training schaffte es das Duo als Privatteam bis an die Spitze der DDR-Elite. In den achtziger Jahren sei es auch Klaus Koch gewesen, der weder Kosten noch Mühe gescheut habe, neue Wege zu gehen, um den Sport nach vorne zu treiben. „Über zehn Jahre lang unterstützte Klaus auch mich und zog mit mir an unzähligen Wochenenden kreuz und quer durch die Republik. Wir feierten viele gemeinsame Erfolge, kassierten aber auch die eine oder andere Niederlage“, schaut Andreas Haack zurück. An die hundert Kränze und Schleifen würden an diese schöne Zeit erinnern.

Sohn und Enkel auch erfolgreich

In den späten achtziger Jahren konnte sich auch Klaus Kochs Sohn Heiko durch Ehrgeiz und die geballte Fachkompetenz seines Vaters als Privatfahrer an der Spitze der Republik etablieren. Nach der politischen Wende dann kam es noch einmal zur Renaissance der Simson Mopeds. Dabei habe Klaus Koch seine sich über Jahrzehnte angeeigneten Fähigkeiten nochmals voll und ganz unter Beweis stellen können. Mit Michael Kröplin fand er die Idealbesetzung als Fahrer. Bei den legendären Drei-Stunden-Rennen in Demmin und später auch in Wolgast war das Duo nicht zu schlagen.

Voller Stolz verfolgen und unterstützen Klaus und Renate Koch auch die erfolgreiche sportliche Karriere ihres Enkelsohnes Tobias, der sich nun auch schon über die Jahre einen festen Platz an der Spitze der Landesmeisterschaft Mecklenburg-Vorpommern erarbeitet hat. Über seinen Landesmeistertitel hinaus hat er sich auch durch seine erfolgreiche Teilnahme an Wettkämpfen zur Deutschen Meisterschaften einen Namen gemacht.

Noch immer begeistert vom Motorsport

Vereinsvorsitzender Andreas Haack besucht die MSC-Legende immer mal wieder auf ein Schwätzchen in Seedorf. Dann sitze Klaus Koch meist auf seiner Veranda und habe aktuelle Motorsportzeitungen auf dem Tisch liegen. „Die Wände sind geziert von zahlreichen Erinnerungsfotos, zu denen es natürlich auch die passenden Geschichten gibt“, so Haack. So gebe es auch ein Bild vom Rennen zur Landesmeisterschaft MV vom August 2018 am Kaninchenberg in Barth. Damals hatte der Veranstalter Klaus und Renate Koch eingeladen, die dann live erleben konnten, wie Enkelsohn Tobias das Rennen gewann. Andreas Haacks Sohn Felix wurde gleichzeitig Landesmeister in der Königsklasse. „Wir erinnern uns dann gemeinsam, als wäre alles erst gestern geschehen und das Funkeln in Klaus’ Augen lässt noch immer seine große Begeisterung für unseren Sport erkennen“, freut sich der MSC-Vereinsvorsitzende.

