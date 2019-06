Raslwiek

Es ist das Jahr der großen Bilder und Gesten. Es geht um Ehre, Treue, Freundschaft und Loyalität: Das neue Störtebeker-Abenteuer „ Schwur der Gerechten“ hat das Zeug zu einem Epos. Und doch sind da Zwischentöne. Nicht wenige und auch gar nicht so leise.

Heute geht es los. Zum zweiten Mal kämpft sich Alexander Koll als Titelheld über die Bühne. Und der ist nicht mehr der von Emotionen geschüttelte Klaus von Alkun, der den Hof seines Vaters verteidigt und in Liebe schwelgt. Jetzt ist er der Piratenhauptmann Störtebeker, dem nach dem Tod seiner Geliebten das Herz brach und der jetzt nur noch für die See und seine Kameraden lebt.Ein Wiedersehen gibt es auch mit Alexander Hanfland. Dessen Figur Goedeke Michels ist immer noch ruppig und von schlichtem Gemüt. Es ist diesmal aber ausgerechnet dieser ungehobelte Kerl, der sich in ein zartes Mädchen verliebt. Aber nicht nur mit dieser Gefühlsregung zieht er die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich. Goedeke zeigt auch, dass ein Pirat nicht per se der feine Typ ist, den man gern zum Kumpel hätte: Obwohl er auf der Seite der Mecklenburger im Krieg gegen die Dänenkönigin Margarete steht, lässt er sich auf ein Geschäft mit der Monarchin ein, verrät damit beinahe seine Mitstreiter – und setzt die Freundschaft zu Klaus Störtebeker aufs Spiel.

Nur ein Schauplatz

Als Hintergrund des neuen Stücks der Ralswieker Störtebeker Festspiele dient die Belagerung der Festung Stockholm als letzte Bastion der Mecklenburger in Schweden durch die dänische Königin Ende des 14. Jahrhunderts. Störtebeker und Goedeke versorgen die Bedrängten, treten in der Geschichte aber auch als Parlamentäre auf. Die Handlung hat einen sehr zügigen Erzählstil und wird nicht mit historischen Fakten und Figuren überfrachtet. Von Vorteil ist dabei auch, dass während der Aufführung der Schauplatz nicht wechselt. Rechts hat man die Festung und ihre Verteidiger, links das Lager der Angreifer. In der Mitte geschieht logischer Weise viel, die neue Konstellation macht aber auch Dialoge der einen mit der anderen Seite möglich. Am deutlichsten wird dieser dramaturgische Schachzug, wenn Zivilisten beider Seiten aufeinander zu laufen und sich verbrüdern.

„Hinter den Kulissen“ – Das Buch zu den Störtebeker Festspielen Die OSTSEE-ZEITUNG hat gemeinsam mit dem Hinstorff-Verlag das Buch „Hinter den Kulissen“ veröffentlicht. Es gewährt einen Einblick in jene Vorgänge und Bereiche, die dem Publikum verborgen bleiben. Außerdem werden alle wichtigen Schauspieler vorgestellt, die in jener Saga auf der Bühne standen, als Bastian Semm Störtebeker verkörperte. Das Buch kann in allen Service-Punkten der OZ, bei den Festspielen und in ausgewählten Buchläden erworben werden. Es ist enorm reich bebildert.

Die dritte Figur aus „ Schwur der Gerechnten“, die maßgeblich punktet, ist die Dänenkönigin – dargestellt von Krista Birkner. Sie ist als Lenkerin und Machtmensch angelegt. Einmal will sie Goedeke verführen, beim nächsten Mal liefert sie ihn der Guillotine aus. Margarete ist graziös, unnahbar, hochnäsig, selbstbewusst. Und sie darf einige der besten Sätze sprechen: Goedekes Vorwurf, von ihr um seine Lohn betrogen und belogen worden zu sein, kontert sie mit „Ich habe nicht gelogen, sondern der Wahrheit ein bisschen mehr Spielraum gegeben.“ Viele Besucher werden sich diese alltagstaugliche Aussage vermutlich notieren.

Siggi und seine Marotte

Das zweite neue Gesicht zum ersten Teil der aktuellen Saga ist Greta Galisch de Plama, die Goedekes Geliebte Smilla spielt. Auch wenn sie anfangs ein Geheimnis birgt, bei dessen Auflösung sie ermordet wird, bleibt Smilla ein Randfigur. Zwar ist Goedeke ihretwegen sofort hin und weg, ihren Tod nimmt er allerdings als gottgegeben hin. Und es ist schließlich auch nicht der rüpelhafte Kaperkapitän, der die Getötete trauernd in seine Arme schließt – Störtebeker kniet bei der Gefallenen nieder und schwört Vergeltung.

Zur Galerie Die ersten Bilder von den Stars in ihren Rollen.

Fürs Komische sind einmal mehr Volker Zack (Der Kleene) und Charles Lemming (Siggi) zuständig. Der Kleene sächselt herzzerreißend, ist immer ein bisschen nervös, verteidigt die Ehre der Sachsen, bricht eine Lanze für den Job der Hebamme und verdammt die christliche Kirche. Siggi ist nicht ganz so pfiffig aber bauernschlau. Und er hat die Marotte, das letzte Wort eines Satzes zweimal auszusprechen: Das erinnert ein bisschen an die ulkigen Figuren der Karl-May-Romane, denen der berühmte Autor grundsätzlich sprachliche Eigenarten oder merkwürdige Angewohnheiten in den Charakter schrieb.

Das intensive Spiel des Thomas Ziesch

Und als würden die Helden, die Königin und die Ulknudeln einen Raum füllen, bleibt für die anderen Namen kaum noch Platz: Mike Hermann Rader wird als Bösewicht Svarte Skaaning kaum wahrgenommen, Norbert Braun hat als Albrecht von Pecatel nur kurze Auftritte, Karin Hartmann verkörpert als Gerda den mütterlichen Typ und Thomas Linke hat seinen Höhepunkt als Küchenmesser wetzender Leibkoch. Thomas Ziesch allerdings kann seinen Arne durch ein enorm intensives Spiel soviel Persönlichkeit verleihen, dass man den Moment, als er in die Arme seiner Mutter (Gerda) sinkt, mitempfindet.

Alexander Koll ist reifer geworden. Sein Störtebeker hat mittlerweile mehr Charakter, er wird als echter Held wahrgenommen. Aber auch Alexander Hanfland ist jetzt mit seiner Rolle verwachsen. Er trumpft in jeder Szene auf, in der er auftritt. Dabei wirkt er äußerlich oft wie der Gitarrist oder Sänger einer Viking-Metal-Band. Und niemand weiß, wie viel Realismus mitschwingt, wenn er Störtebeker entgegenschmettert: „Ich bin ja auch viel imposanter als du.“

Jens-Uwe Berndt