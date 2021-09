Rügen

Es wäre die 17. Auflage des Bulli-Treffens auf der Insel Rügen gewesen. Wie schon im vergangenen Jahr, wurde die Veranstaltung auch 2021 abgesagt. Für Beate Job und Holger Rüge kein Problem. Das Paar aus Lübeck bedauert zwar, dass es Freunde und Gleichgesinnte schon wieder nicht sehen konnte, packte aber den blauen VW T3 und begab sich über die A 20 zur Urlaubsinsel.

Auf einem Campingplatz in Juliusruh erholten sie sich vom Alltag. Und siehe da, als sie ihren Bulli spazieren fahren wollten, gesellten sich spontan weitere Kleintransporter dazu. In kleiner Kolonne ging es bis nach Dranske. Ein kurzer Stopp, dann verteilten sich die Fahrzeuge wieder in allen Richtungen.

Beate Job und Holger Rüge blieben dort und genossen die Aussicht zur Insel Hiddensee bei bestem Herbstwetter. „Das ist das Schöne, wenn man einen Bulli besitzt. Man packt die Tasche, tankt das Auto und fährt los. So haben wir viele schöne Orte entdeckt. Die schönste Ecke bleibt natürlich Rügen“, sagt sie. Wenn das Bulli-Treffen nachgeholt wird, wird das Paar wieder auf der Insel Rügen sein.

