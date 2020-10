Vorpommern

Die Corona-Pandemie stellt die Inhaber kleiner Läden vor neue Herausforderungen. Umso erfreulicher, dass sich bestehende Geschäfte trotz Abstand und Mundschutz halten können. Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich zwischen Ribnitz-Damgarten und Greifswald umgeschaut und mit einigen Betreibern gesprochen.

Mit eigener Teemischung gegen die Krisenstimmung

Vor fünf Jahren hat sich Dirk Möller den Traum vom eigenen Teeladen erfüllt. Seitdem befindet sich seine „Teaboutique mit Tearoom“ im Herzen der Stralsunder Altstadt. Die Pandemie ist dabei die größte Krise, die der 52-Jährige Ladeninhaber bisher meistern musste. Dabei halfen bisher unter anderem das Soforthilfe-Programm und viele treue Teeliebhaber.

Im schmalen Laden haben nur wenige Kunden Platz. Trotzdem feierte der „Teamaster“ sogar sein fünfjähriges Bestehen. Dafür kreierte er eine eigene Teemischung mit dem klangvollen Namen „Pfund vom Sund.“ „Viele Urlauber wollten etwas zum Mitnehmen aus der Region haben. Auch wenn an der Ostsee kein Tee wächst, so kann man hier jedoch eine eigene Mischung zusammenstellen“, sagt Möller. Dafür seien die Ostfriesen sogar bekannt. „Auch an der Nordsee wächst kein Tee.“ Was er am aufgebrühten Blatt mag, hat seinen Weg geschmacklich ins Stralsunder Pfund gefunden. „Es ist ein reiner Blatttee“, sagt Möller. „Mit einer malzig, würzigen Assam-Note, kombiniert mit dem blumigem Aroma eines Darjeeling.“

Unter dem Aspekt der Sicherheit fand das Jubiläum auch im Laden statt – jedoch fast ohne Gäste. „Ich konnte dazu nicht einladen. Wer an dem Tag aber da war, bekam ein Tee-Präsent von mir“, sagt er.

Den Tee mischt er selbst im Laden an. 500 Gramm pro Tüte. „Die eigene Mischung ist wie eine Krönung“, sagt er und hofft, dass sein Laden auch über 2020 hinaus am Markt bleibt. Seine Kunden würden nicht nur aus Stralsund kommen, sondern aus ganz Vorpommern. „Der Strelasund verbindet nicht nur Stralsund, Rügen und Hiddensee, sondern auch sehr viele Menschen, die hier leben oder Urlaub machen Daher fand ich den Namen ’Pfund vom Sund’ für meine Mischung passend.“ Auch diese soll nun Teeliebhaber über Stralsund hinaus miteinander verbinden.

„ Min Vita “ besonders bei Urlaubern beliebt

Ich schaue positiv in die Zukunft, bin kein Mensch, der jammert“, sagt Gabriele Reinholtz. In Ribnitz am Marktplatz hat die 59-Jährige vor etwa anderthalb Jahren das kleine Lädchen „ Min Vita“ aufgemacht, in dem sie besondere Salze, Öle, Essig und Getreide anbietet. Etwa 15 Quadratmeter hat ihr Verkaufsraum. Sie sei erfreut darüber, wie viel Selbstverantwortung ihre Kunden übernehmen. Manche warten selbstständig vor der Tür, falls es im Laden einmal zu eng werden könnte. „Die Kunden tragen die Maske, halten die Abstände ein.“

Vor allem von den vielen Urlaubern, die in diesem Jahr erstmals in die Region gereist seien, habe sie profitiert. Gut angenommen werde auch ihr Gradierwerkraum. Hier können Kunden salzhaltige Luft einatmen, was für die Atemwege wohltuend ist. Doch auch hier hat sie Einschränkungen vornehmen müssen. Statt bis zu vier lässt sie nur noch maximal zwei Menschen in den Raum. Und die müssen sich auch kennen, also Paare oder gute Freunde. „Die Menschen sollen sich hier wohlfühlen. Das ist mit einem Fremden in dem Raum vielleicht schwieriger. Da verzichte ich lieber auf den einen oder anderen Euro mehr.“

Gebriele Reinholtz in ihrem Geschäft in Ribnitz-Damgarten. Der Verkaufsraum ist gerade einmal 15 Quadratmeter groß. Quelle: Robert Niemeyer

Nur ein Kunde darf ins „Boddenlädchen“

Im kleinen Hafenort Gager, der auf der Halbinsel Mönchgut im Südostzipfel Rügens liegt, betreiben Marianne und Andreas Bielecke seit 1993 ihr „Boddenlädchen“. Mit dem nur etwa 25 Quadratmeter kleinen Geschäft versorgen die Bieleckes Einwohner, Urlauber und Segler mit allem, was im täglichen Leben gebraucht wird.

Das Ehepaar verlegte 1984 den Lebensmittelpunkt aus gesundheitlichen Gründen von Berlin auf die Insel, erwarb das 1862 erbaute Gehöft und baute es zum Wohnhaus mit angeschlossenem Lebensmittelladen um.

Seit es die durch Corona bedingten Auflagen gibt, darf, weil der Laden klein ist, ihn immer nur ein Kunde gleichzeitig betreten. „Das ist erst mal eine Umstellung, aber wir haben schnell gemerkt, dass es sich leichter arbeitet, wenn sich drinnen jeweils nur eine Person aufhält und die Anderen draußen warten“, verrät der 72-jährige Andreas Bielecke. „Fast täglich ist jemand dabei, der ein wenig uneinsichtig ist, aber mit Freundlichkeit versuchen wir dann, auch denjenigen umzustimmen“, fügt Andreas Bielecke hinzu.

Marianne Bielecke betreibt in Gager auf dem Rügener Mönchgut gemeinsam mit ihrem Mann das „Boddenlädchen“. Quelle: Christa Driest

Alles da, was zum Leben gebraucht wird

Ramona Schiemann betreibt ihren Hofladen in Krienke schon seit 30 Jahren. Der kleine Ort gehört zur Gemeinde Rankwitz auf Usedom. Die runde Zahl sollte im September eigentlich gefeiert werden. Aber die Corona-Krise hat alles anders werden lassen. Sie müsse ihre Kunden immer wieder ermahnen, den Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen, wenn sie ihren nur 50 Quadratmeter kleinen Hofladen betreten. „Ich gehöre wegen einer Vorerkrankung selber zu einer Risikogruppe und achte auch deshalb auf die Einhaltung der Schutzmaßnahmen“, sagt die 58-jährige Geschäftsinhaberin.

Zu ihren Kunden gehören Einheimische, aber auch viele Urlauber, die den Lieper Winkel mit dem Fahrrad erkunden oder hier ihre Ferienwohnung haben. Meist seien es Paare oder Familien, die den Laden dann auch gemeinsam betreten dürfen. Sie sind oft überrascht, dass es in so einem kleinen Dorf überhaupt noch ein Geschäft gibt, in dem sie alles vorfinden. „Was ich nicht habe, brauchen sie nicht“, fügt Ramona Schiemann schmunzelnd hinzu. Das Obst und Gemüse, das sie vor ihrem Hofladen angeordnet hat, kommt aus dem eigenen Anbau. „Frischer geht’s nicht.“

Ramona Schiemann, hier mit selbst produziertem Apfelsaft, betreibt ihren Hofladen auf Usedom schon seit 30 Jahren. Quelle: Ingrid Nadler

Weste hält bei geöffneter Ladentür warm

„Die meisten Leute zeigen viel Verständnis und halten sich an die Regeln“, sagt Inhaberin Simone Witt, die in einer Weste zum Warmhalten hinter dem Verkaufstresen in ihrem Greifswalder Teekontor steht. Neben der Durchsetzung der Abstandsregeln achte sie zudem den ganzen Tag über auf regelmäßiges Lüften. Solange es die Temperatur erlaube, bleibe die Tür dauerhaft geöffnet.

Wegen der Fläche von gerade einmal 22 Quadratmetern dürfen derzeit nur zwei Kunden gleichzeitig den Laden betreten, in dem loser und abgepackter Tee, Süßigkeiten und allerlei Teezubehör verkauft werden. „Ausnahmen gelten dabei nur für Familien mit Kindern“, sagt Simone Witt.

Simone Witt achtet in ihrem Greifswalder Teeladen auf regelmäßiges Lüften. Solange es die Temperatur erlaube, bleibe die Tür geöffnet. Quelle: Christopher Gottschalk

Häufig sehe sie auch, wie Paare den Laden betreten, die Personenbegrenzung bemerken und der Mann oder die Frau das Geschäft verlässt, damit ein anderer Kunde eintreten kann.

Insgesamt sei die Verkaufsatmosphäre im Teekontor trotz der Einschränkungen angenehm. „Das Gedrängel im Verkaufsraum fällt weg. So kann ich Beratungsgespräche auch mal besser zu Ende führen“, sagt Simone Witt.

Von Kay Steinke, Robert Niemeyer, Christa Driest, Ingrid Nadler und Christopher Gottschalk