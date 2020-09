Poseritz

„Sei klug und halte Dich an Wunder“ – unter diesem Titel sind die Klezmerschicksen am Wochenende auf Rügen zu erleben. In der Veranstaltungsreihe „Der Abendsalon“ ist das Trio am Sonntag, dem 6. September, von 16 Uhr an in der Poseritzer Kirche zu erleben.

Berliner Trio seit über 20 Jahren unterwegs

Die drei Musikerinnen aus Berlin sind Christinnen und fühlen sich der jiddischen Musik und deren Texten mit all ihren Themen von Liebe, Freude und Leid verbunden. Der Begriff Schickse steht dabei für eine Nicht-Jüdin und ist somit passend gewählt. Seit über 20 Jahren ist das Trio künstlerisch unterwegs und es sind dabei vor allem die Texte der jüdischen Schriftstellerin Mascha Kaléko, die ihre Programme begleiten.

So wundert es nicht, dass das neue Programm, dass in Poseritz präsentiert wird, ein Zitat von Mascha Kaléko als Titel trägt: „Sei klug und halte Dich an Wunder“. Es führt als Leitsatz durch die Veranstaltung und ist wohl auch Botschaft zugleich. Empathisch und herzvoll gestalten die drei Damen ihre Art der Klezmermusik und greifen dabei auch auf verschiedene Instrumente wie Violine, Piano, Saxophon, Gitarre und Kornett zurück.

Als Eintritt sind Spenden zur Deckung der Kosten erbeten.

