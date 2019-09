Bergen

Der Regen am Freitag war zwar keine Folge des Klimawandels, ließ aber viele potenzielle Teilnehmer der Demonstration im Haus bleiben. Statt der angemeldeten hundert Protestler trotzten lediglich rund 40 der Witterung. „Das Gymnasium hat uns nicht frei gegeben, deswegen haben sich auch viele nicht getraut, teilzunehmen“, nannte Organisator Malte Paschirbe einen weiteren Grund. Seine Mutter Claudia und Nico Heinbach, ebenfalls Vater eines der Schüler, hätten sich gewünscht, dass die Schulleitung die derzeit stattfindende Projektwoche unter das Motto „ Fridays for Future“ gestellt und so Anliegen und Lehrplan miteinander verbunden hätte. „Wir halten das Klimaschutzpaket der Bundesregierung bei Weitem nicht für ausreichend“, sagt Malte Paschirbe. In den Ergebnissen spiegele sich nicht die Empfehlung der von der Koalition beauftragten Wissenschaftler wider. Neben den Schülern hatten sich auch Vertreter der Hinterlandbühne in Schweikvitz an dem Aufruf beteiligt.

Von ud