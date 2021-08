Klimaschutz-Projekt auf Rügen: Wenn Moore nicht mehr austrocknen 

Sassnitz/Rügen

Hämmern und Bohren übertönt das Vogelgezwitscher im Wald des kleinsten Nationalparks in Deutschland. Auf Rügen arbeiten knapp 20 Freiwillige in einer mit Erlen bewachsenen Senke. Holzwände ragen aus einem Moor, durch das sich ein alter Entwässerungsgraben zieht.

„Wir verschließen diese Gräben wieder“, erklärt Lutz Rohland. Ziel sei es, dass das Wasser in den Mooren bleibt, erläutert der Projektleiter des Würzburger Vereins Bergwaldprojekt. Moore seien nicht nur wichtiger Lebensraum für Tiere und Pflanzen. „Moore sind die raumeffektivsten Kohlenstoffspeicher der Erde.“ Sie speicherten weltweit doppelt so viel Kohlenstoff wie Wälder, nähmen aber nur ein Sechstel der Fläche ein, sagt der Ingenieur.

Folge des Austrocknens: CO2 wird frei

Wenn sie allerdings austrocknen, zersetzt sich der Torf und Kohlendioxid, kurz CO2, wird frei. Das weiß auch Felix Grützmacher, Moorexperte beim Naturschutzbund (Nabu). Eine Fläche von 100 mal 100 Metern, die etwa für die Landwirtschaft trocken gelegt sei, könne pro Jahr bis zu 30 Tonnen CO2 freisetzen. Ein kleines Auto könne dafür sechsmal um die Erde fahren, rechnet Grützmacher vor. In Deutschland stammten derzeit jährlich mehr als 40 Millionen Tonnen aus der landwirtschaftlichen Nutzung von Moorböden - laut Grützmacher die zweitgrößte Einzelquelle.

Freiwillige des Bergwaldprojekts bauen aus Holz eine Wassersperre und bereiten so die Wiedervernässung von Moorflächen vor. Quelle: Jens Büttner

„Nur weil wir jetzt ein Moor wiedervernässen, machen wir nichts gegen das große Ganze, aber es ist halt ein kleiner Schritt“, sagt Johanna Siebenlist, eine der Freiwilligen, die auf Rügen dabei sind. Die Arbeit sei „vor allem mal eine Möglichkeit, wo man auch wirklich was machen kann“. Keine Demo, keine Umfrage, „sondern man macht halt“, sagt die 23-Jährige, die im hessischen Kassel ökologische Landwirtschaft studiert. Danach balanciert sie ihre Schubkarre mit Holzspänen über Bohlen ins Moor. Dort sollen die Späne den Boden verdichten.

Freiwilligeneinsätze in ganz Deutschland

Bereits im fünften Jahr kümmert sich das Bergwaldprojekt um die Wiedervernässung von Mooren im Nationalpark Jasmund. Zwischen Ende Juli und Mitte August kommen insgesamt etwa 60 Freiwillige, aufgeteilt in drei Gruppen, die jeweils etwa eine Woche im Moor arbeiten.

Der Verein organisiert in ganz Deutschland Freiwilligeneinsätze im Bereich Naturschutz - normalerweise 150 Projektwochen pro Jahr mit etwa 3000 Teilnehmern. Moore habe der Verein schon im Hunsrück, im Bayerischen Wald und in der Cuxhavener Küstenheide wiedervernässt - insgesamt etwa 300 Hektar, schätzt Rohland. „Wir sind natürlich auf kleinen Flächen, wo sich Handarbeiten noch lohnt.“

Mit Gummistiefeln treten Freiwillige des Bergwaldprojekts Sägespäne in den nassen Waldboden und bereiten so die Wiedervernässung von Moorflächen vor. Quelle: Jens Büttner

So wie im Nationalpark Jasmund. Die Moore seien hier im Durchschnitt etwa einen Hektar groß, erläutert Ingolf Stodian. Er leitet den 30 Quadratkilometer großen Nationalpark, den normalerweise etwa eine Million Menschen pro Jahr besuchen, vor allem wegen der berühmten Kreidefelsen an der Steilküste. Bis in die 1980er Jahr habe man hier mit schwerer Technik versucht, „wirklich alles zu entwässern, was irgendwie ging“, etwa um Futter für Tiere ernten zu können.

Deutschlandweit geht es um ganz andere Dimensionen

Gasmessungen hätten für ein entwässertes Moor im Nationalpark Emissionen von weit über 50 Tonnen CO2-Äquivalent pro Hektar und pro Jahr ergeben. Ein neu vernässtes Moor habe während der gleichen Messung hingegen sogar CO2 gebunden. „Es sind kleine Beiträge“, weiß auch Stodian. „Aber wenn das alle machen würden, wären wir schon ein Stückchen weiter.“

Deutschlandweit geht es um ganz andere Dimensionen, wie Jan Peters erklärt: „Wir haben insgesamt in Deutschland 1,2 Millionen Hektar entwässertes Moor, das landwirtschaftlich genutzt wird, und das müsste komplett wiedervernässt werden, um die Emissionen zu stoppen.“ Peters ist Mitglied des Greifswald Moor Centrums und Geschäftsführer der Succow Stiftung, zweier Institutionen, die sich intensiv mit der ökologischen Bedeutung von Mooren befassen.

Nach Berechnungen des Greifswald Moor Centrums müssten in Deutschland bis 2050 jährlich im Durchschnitt 50.000 Quadratmeter Moor wiedervernässt werden, wenn Deutschland die Pariser Klimaziele einhalten will. Momentan seien es wenige hundert bis tausend Hektar.

Moorschutzstrategie vorerst gescheitert

Grützmacher vom Nabu kennt die Schwierigkeiten. Viele landwirtschaftliche Betriebe hingen zu großem Teil von Moorflächen ab - in bestimmten Regionen besonders stark, etwa in Nordwest-Niedersachsen mit seiner leistungsstarken Landwirtschaft. Die nötige Transformation brauche Zeit, Geld und auch ordnungspolitische Maßnahmen. Man rede über nichts weniger als einen Strukturwandel, der wie der Kohleausstieg begleitet werden müsse.

Im letzten Koalitionsvertrag haben sich CDU und SPD auf Bundesebene immerhin vorgenommen, eine Moorschutzstrategie zu verabschieden und erste Maßnahmen noch in dieser Legislaturperiode umzusetzen. Diese Strategie ist vorerst gescheitert. Das Bundesumweltministerium und das Landwirtschaftsministerium in Berlin konnten sich nicht einigen. Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Strategie werde nicht mehr in der laufenden Legislaturperiode verabschiedet, teilte das Umweltministerium auf Anfrage mit. Schon den Entwurf hatten zahlreiche Umweltschutzorganisationen als unzureichend kritisiert.

