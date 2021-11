Klimawald auf Rügen: Auf der Insel wird die CO2-Bilanz verbessert 

Haidhof

Nachdem die Pflanzaktion „Klimawald gegen den Klimawandel“ in Sehlen nach drei Jahren abgeschlossen ist, geht es in der Ortschaft Haidhof weiter. Am Sonnabend, 6. November, startet um 11 Uhr der erste von zwei Pflanztagen in dem Gingster Ortsteil und dauert rund zwei Stunden. Eröffnet wird die Veranstaltung durch die Jagdhornbläsergruppe aus Gingst. Die Pflanzaktion dauert knapp zwei Stunden. In den Boden kommen Esskastanie, Baumhasel, Roteiche und Waldrandgehölze. Pflanzen und Spaten sind vor Ort.

Die Aufforstungsfläche befindet sich im westlichen Teil der Insel Rügen zwischen den Ortschaften Gingst und Dreschvitz. Teilnehmer, die auch ohne Anmeldung an dieser Aktion kostenlos teilnehmen können, erreichen die Fläche über die Landesstraße 30. Wer aus Dreschvitz kommend in Richtung Gingst fährt, muss kurz vor der Ortschaft Haidhof nach rechts in Richtung Güttin abbiegen. Ab dieser Kreuzung wird der Weg entlang der Plattenstraße bis zur Fläche der Pflanzaktion ausgeschildert sein.

Verbesserung der CO2-Bilanz

Besucher können wie in den Jahren zuvor auch Waldaktien jeweils im Wert von zehn Euro übernehmen. Jeder Waldaktionär bekäme somit die Gelegenheit, seinen eigenen Baum persönlich zu pflanzen oder einpflanzen zu lassen und damit seinen kleinen Teil zum Klimaschutz beizutragen. Denn von dem eingenommenen Geld werden Neupflanzungen möglich gemacht. Man erwirbt mit der Waldaktie aber kein Aktionärsrecht, weil es sich hierbei nicht um eine Aktie im Sinne des Aktienrechts handelt. „Die Waldaktie ist vielmehr ein symbolischer Beitrag zur Verbesserung der CO2-Bilanz“, sagt Revierleiter Cornell Kuithan.

Zehn Qua­dratmeter Wald, dies entspricht in etwa zwei Waldaktien, absorbieren so viel Kohlenstoffdioxid, wie beispielsweise eine vierköpfige Familie bei einem 14-tägigen Urlaub auf der Insel Rügen freisetzt inklusive einer 500 Kilometer langen Anfahrt zum Urlaubsort. Und auf einer Waldfläche von zehn Quadratmetern wächst in 100 Jahren ein Kubikmeter Holz. Dieses bindet 950 Kilogramm Kohlenstoffdioxid aus der Luft. Auf dem neu angelegten Waldstück bei Haidhof werden auf dieser knapp 8600 Quadratmeter großen Waldfläche in 10 Jahren 20 bis 40 Tonnen Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre gefiltert. Der durchschnittliche CO2-Ausstoß eines Bundesbürgers liegt bei acht bis zehn Tonnen pro Jahr.

Von Mathias Otto