Die Fischer vor der Küste Rügens freuen sich gerade über gute Fänge. Trotzdem gehe es dem Hering nicht gut, warnen Wissenschaftler. Über die Fischbestände in der Ostsee sprachen wir mit Dr. Christopher Zimmermann, dem Leiter des Rostocker Thünen-Instituts für Ostseefischerei.

Große Fischbestände, kleine Quoten –wie passt das zusammen?

Das mag bei einer Momentaufnahme verwunderlich erscheinen. Denn in der Tat sind einige Fischarten in der westlichen Ostsee zahlreich vertreten. Den Plattfischen zum Beispiel geht es richtig gut. Deshalb steigen deren Fangquoten auch, auch wenn der deutschen Fischerei davon nur ein kleiner Teil zusteht. Beim Dorsch sieht die Situation schon anders aus.

Die Fischer berichten von einer guten Dorschsaison in diesem Sommer . . .

Dem „West-Dorsch“, also der Population in der westlichen Ostsee bis etwa Bornholm, geht es aktuell wirklich besser. 2015 ist der Bestand sozusagen zusammengebrochen. Einer der Gründe dafür war die Überfischung. Darauf wurde mit einer radikalen Absenkung der Quoten reagiert. Glücklicherweise war 2016 ein sehr guter Jahrgang für den Dorsch-Nachwuchs. Im Ergebnis gibt es aktuell einen guten Bestand und gute Fänge. In der östlichen Ostsee ist der Bestand aufgrund von Umwelteinflüssen bereits vor Jahren praktisch kollabiert. Dort gibt es wenig Hoffnung auf eine schnelle Erholung, selbst wenn die Fangmengen sehr niedrig gehalten werden.Lesen Sie auch: Rügens Fischer: “Es gibt genug Fisch, sie müssen uns ihn nur rausholen lassen“

Spiegelt sich das auch in einer höheren Quote wider?

Der Bestand ist noch längst nicht stabil. 2017 bis 2019 waren wieder extrem schlechte Jahrgänge für den Dorsch-Nachwuchs. Erst wenn der Dorsch sich wieder regelmäßig in ausreichender Menge vermehrt, könnten die Quoten auch langfristig wieder steigen.

Und beim Hering?

Um den sorgen wir uns ernsthaft, vor allem um seinen Nachwuchs. Die Schwärme kommen vor allem im Frühjahr zum Laichen in die Pommersche Bucht und den Greifswalder Bodden. Hier beobachten wir sehr genau die Entwicklung der Larven. Deren Zahl ist schon seit Jahren rückläufig. Lange Zeit konnten wir dafür keine schlüssige Erklärung finden. Jetzt sind wir sicher, dass es eine Folge des Klimawandels ist.

Vielen Fischern ist aufgefallen, dass die Ostsee wärmer wird. Hat das damit zu tun?

Ja, das denken wir. Die Larven schlüpfen im Frühjahr bei einer bestimmten Wassertemperatur. Weil das Meer wärmer geworden ist, tun sie das zwei, drei Wochen früher als üblich. Zu dieser Zeit sind aber die Kleinkrebs-Larven, von denen sich der Herings-Nachwuchs ernährt, noch nicht da. Sie kommen auf die Welt und sitzen praktisch an einem leeren Tisch, an dem viele von ihnen verhungern. Wenn ihr Fressen dann angekommen ist, ist es für viele Herings-Larven schon zu spät.

Wenn das schon seit Jahren so geht, dürften doch kaum noch Heringe in den Netzen landen?

Die Fischer an unseren deutschen Küstengewässern bekommen das nicht so schnell zu spüren. Die Schwärme ziehen ja nach wie vor zum Laichen hierher. Aber langfristig gesehen wirkt sich dieses Problem drastisch auf den Bestand aus. Zumal man kaum etwas tun kann. Es ist kein Problem der Überfischung – wie in den 70er Jahren in der Nordsee – und es sind auch nicht die Kegelrobben, die seit Tausenden von Jahren in der Ostsee gemeinsam mit dem Hering existiert haben. Es ist um vieles komplexer.

