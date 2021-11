Klinikum Stralsund: Bei Helios übernehmen jetzt Brasilianer die Pflege

Stralsund

Es war echtes Pilotprojekt für den Stralsunder Helios-Standort: 20 Pfleger aus Brasilien hatten im September 2020 am Hanseklinikum angeheuert. Nach etwas mehr als einem Jahr zeigt sich nun: Die meisten sind gekommen, um zubleiben. Am vergangenen Freitag haben die Brasilianer nach weiteren Ausbildungen entsprechende Zertifikate erhalten. Nun können sie bundesweit ganz regulär als Pflegekräfte arbeiten.

Fast alle haben es geschafft und wollen nun auch in Stralsund bleiben. „Am Anfang war es für uns nicht so leicht“, sagt Raquel Rodrigues. „Klar, es gibt Sprachprobleme. Die ergaben sich besonders in der Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen. Alles war neu – aber wir haben das geschafft.“ Rodrigues ist von Stralsund überzeugt. Sie hat jetzt eine eigene Wohnung und auch ihre Familie lebt jetzt am Sund. „Für uns läuft es gut hier in Deutschland. Wir haben uns dazu entschieden zu bleiben.“ Von São Paulo an den Sund mitgebracht hat die 35-Jährige ihren Mann und ihre dreijährige Tochter. Wegen Corona hat sie diese lange Zeit nur noch über Social Media sehen können. Das Wiedersehen in Deutschland war entsprechend emotional.

Fabio war 2020 noch skeptisch – ist aber geblieben

„Die Prüfung haben wir schon im August geschafft“, sagt Fabio de Olivera (28). „Ich fühle mich wohl hier und freue mich auf das weitere Engagement hier an der Klinik. Ich werden im Kinderbereich arbeiten.“ Bei ihm steht der Umzug in die eigene Wohnung aber erst noch an. Geplant ist der Umzug für den 15. November. „Ich fühle mich sehr wohl hier in Stralsund“, sagt de Olivera. Mit dem Geld, das er jetzt in Deutschland verdient, könne er und seine kleine Familie auch etwas anfangen. In Brasilien hätten Pflegekräfte zwar auch ein gutes Einkommen, doch die Lebenshaltungskosten seien sehr hoch – das Gesundheitssystem kaum bezahlbar. Dennoch war de Olivera 2020 zum Antritt bei Helios skeptisch, ob er auch wirklich bleiben würden. Doch dies hat er sich nun fest vorgenommen – denn für seinen Sohn und seine Ehefrau wünscht er sich „bessere Lebensqualität“.

Vorzeige-Projekt im Helios-Verbund

Mit dem speziellen Projekt will sich der Helios-Konzern international gefragte Fachkräfte sichern. In Stralsund soll damit zudem er zunehmende Pflegemangel bekämpft werden. Auf das Gelingen hat der gesamte Konzern geschaut. Doch ob das Projekt nun auch wirklich auf die anderen Helios-Kliniken ausgeweitet wird, ist unklar. Denn gestartet war das Projekt eigentlich vor Beginn der Corona-Pandemie.

Helios Stralsund hätte das Projekt nicht allein stemmen können. Unterstützt wurden sie von der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit in Bonn. Noch immer haben solche gezielte Aktion jedoch Seltenheitswert.

