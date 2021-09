Rambin

Marlen Schulze hat gerade noch eine Tonne Ton aus dem Westerwald entgegengenommen. „Damit komme ich gut über ein Jahr“, sagt die Keramikerin aus Sellentin auf Rügen, wo sie seit 2018 lebt und arbeitet. Sie ist eine von insgesamt sechs Künstlern, die im Rahmen von Kunst Offen in der Kapelle auf dem Klostergelände „St. Jürgen vor Rambin“ auf Rügen ausgestellt haben.

Kunst: Offen im Kloster

Über eine enge, ausgetretene Holztreppe gelangt man in die oberen Räume, die bis vor einigen Jahren noch bewohnt waren. Die Nachmittagssonne scheint auf fünf figürliche Keramikarbeiten, bis zu 70 cm hoch. Sie erzählen alle von dem Platz, den der Mensch einnimmt gegenüber der Natur. Wie er seinen Platz findet in der digitalisierten Welt. Der „Schneehase in Schneelandschaft“ entfernt die schwarzen Kabel aus der Erde und ein junger Mann „Ferngesteuert“, steuert Fliegen fern. Die „Affen im Zahnrad“ erzählen von der Mühle des Lebens. Und die Künstlerin stellt die Frage, welche Rolle es spielt, ob man darin Antreiber oder Mitläufer ist.

Kloster Rambin - Blick auf Kapelle Quelle: Ulrike Sebert

Marlen Schulze hat gleich zugesagt, als sie vom „Häuserverein Leben ins Kloster Rambin“ für die Ausstellung angesprochen wurde. Sie kennt die Kapelle im Dornröschenschlaf, der Kunstverein Rügen hatte hier von 1994 bis 2003 einige Ausstellungen realisiert. Damals arbeitete sie als Gesellin bei dem Keramiker Peter Dolacinski. „Er führte schon immer ein offenes Haus“, erinnert sie sich. „Einmal war der Schweizer Künstler Jürgen Zumbrunnen zu Gast und hat mich mit seinen Arbeiten inspiriert.“ Auf der Fachschule für Keramik in Höhr-Grenzhausen im Westerwald fand sie dann die Atmosphäre, um figürlich zu arbeiten, auch mit Kunst am Bau.

Häuserverein Leben ins Kloster

Gleich im Raum nebenan stehen auf dem alten Dielenboden über dreißig Gesichter, gemalt auf alten Mauersteinen, durch ein Seil verbunden. Der Stralsunder Keramiker, Grafiker und Fotograf Peter Reichel hat die Installation für diese Ausstellung vorbereitet. „Die meisten Ziegelsteine finde ich am Strand“, sagt er. „Die Spuren von Verwitterung, Bruch und Zeit geben Ansätze für die Gesichter zum Teil schon vor. Persönlichkeit bekommen sie aber erst im künstlerischen Prozess.“

Seit 1995 ist er selbstständig in seinem kleinen Laden in der Fährstraße in Stralsund. Durch Zufall ist er zu dieser Ausstellung gekommen. „Das ist ein verwunschener Ort, über den viel Zeit gegangen ist“, sagt er. „Durch unsere Arbeiten können wir ihn für andere Leute sichtbar machen, denn das Projekt „Häuserverein Leben ins Kloster Rambin“ braucht in Zukunft weiterhin viele Menschen, die die Idee von der denkmalgerechten Sanierung des Geländes und des gemeinschaftlichen Wohnens unterstützen.“

Leben und Arbeiten im Kloster

Der Giebel des Langhauses mit dem Relief des Heiligen St. Jürgen aus der Werkstatt des Stralsunder Bildhauers Christoph Nathanel Freese um 1800. Quelle: Ulrike Sebert

1334 erstmalig erwähnt, erbaute man hier ein Hospital für leprakranke Seeleute. 1982 erhielt die gesamte Anlage Denkmalschutz. „Das Leprosorium ist einzigartig“, sagt Robert Kammerer, der beim Vorbeifahren auf das Kloster Rambin aufmerksam wurde. „Es gibt in Deutschland kaum Vergleichbares in dieser Vollständigkeit“, schwärmt er. Schon immer wurde die Anlage für gemeinschaftliches Wohnen genutzt. Später für Alte, Arme und Alleinstehende, sie konnten sich hier selbst versorgen.

Als Kammerer von der Ausschreibung des Erbbauvertrages gelesen hatte, traf er in Rambin auf eine engagierte Gruppe, die zusammen auf dem 2.4 Hektar großen Gelände leben und arbeiten wollen. Der Tierarzt aus dem Breisgau, der durch die Wiedervereinigung arbeitsbedingt in die Region gespült wurde und auf der Insel Riems Viruskrankheiten von Tieren erforscht, war begeistert. Seine Motivation, sich hier zu engagieren, ist der Erhalt des Denkmals, sagt er. „Die Häuser sind in einem sehr schlechten Zustand und jedes Jahr zählt.“

Ideenkonzept ist vorgelegt

Seit 2018 ist der „Häuserverein Leben ins Kloster Rambin“ mit der Stadt Stralsund in Verhandlung. Hat ein Konzept für die Idee, Sanierung und Finanzierung vorgelegt, Auflagen der Behörden erfüllt, die Gärten und den Park entwildert und bestellt, Ziergärten wieder angelegt. „Wir sind kurz davor, eine Plakette für biologische Gartengestaltung zu erhalten“, freut sich Sabine Guhrke, die Gründungsmitglied des Vereins ist und die schon immer gern in ihrer zweiten Lebenshälfte, wie sie sagt, mit Gleichgesinnten in einem Gemeinschaftsprojekt leben wollte. „Auch da haben wir eine Gartendenkmalpflegerische Zielstellung“, betont sie.

Kunst im Kloster Rambin Quelle: Ulrike Sebert

„Wir wollen, wie das hier schon immer angelegt war, uns selbst versorgen und auch Tiere halten.“ Die Berlinerin bewohnt ein Zimmer in der Vereinswohnung. Momentan gibt es zehn aktive Mitglieder und zehn Leute, die das Projekt unterstützen. Auch von der Gemeinde Rambin erfährt der Verein große Unterstützung, die sehr an dem Projekt interessiert ist und hofft, dass es für die Öffentlichkeit begehbar bleibt. „Nur das Langhaus, das überwiegend für Arme und Hilfsleistungsbezieher 1829 neu erbaut wurde und das Jubiläumshaus sind bewohnbar. Natürlich mit großen Einschränkungen“, sagt Sabine Guhrke. „Die Wände sind feucht, die alten Türen und Fenster schließen nicht richtig, es wird mit Öfen geheizt.“ Die drei anderen Gebäude sind stark baufällig.

Warten auf die Erbbaupacht

„Wenn alles saniert ist“, erklärt Viola Werther, die sich vor zweieinhalb Jahren auf das Abenteuer eingelassen hat, „können hier 20 bis 30 Leute leben.“ Sieben Wohnungen sind derzeit bewohnt, es gibt auch drei Altmieter, die schon länger als fünfzehn Jahre hier zu Hause sind. „Und ganz besonders freuen wir uns, dass seit Kurzem eine junge Familie hierhergezogen ist“, erzählt sie weiter.

„Leider können wir an den Häusern noch nichts machen, bevor wir die Erbbaupacht erhalten“, sagt Robert Kammerer. „Deshalb haben wir eine gemeinnützige GmbH gegründet. Sie ist das Fundament für das Bau- und Sanierungsprojekt.“ Alle, die später hier wohnen, refinanzieren durch Miete die Sanierung. Momentan verwaltet eine Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft die Gebäude. „Unser Ziel ist, die Kapelle und das Gelände für Stralsunder und das Hinterland lebendig zu gestalten, um die Einzigartigkeit der Anlage in seiner Geschichte zu erzählen und erhalten zu können.“

