Sassnitz

Das war knapp: Mit nur einer Stimme Mehrheit haben die Sassnitzer Stadtvertreter am Dienstag Abend den Nachtragshaushalt 2019 beschlossen. Sie machten damit den Weg für weitere Investitionen frei. Die finanziell gewichtigste war wie zu erwarten auch die umstrittenste: der Bau einer neuen Turnhalle. Mit ihrem Ja zum Nachtragshaushalt haben die Stadtvertreter auf ihrer planmäßig letzten Sitzung in dieser Wahlperiode den Weg für das Projekt frei gemacht. Die Planungen können damit noch in diesem Jahr beginnen, der Bau möglicherweise schon 2020.

Bislang kaum Fördermittel in Aussicht gestellt

Wenn denn das Geld wirklich zur Verfügung steht. Kämmerin Monika Schmidt hatte zu Beginn der Debatte einen Überblick über die Finanzlage der Stadt gegeben. Zum 1. Januar des Jahres beliefen sich die Schulden auf 10,9 Millionen Euro. Die Kredite für die meisten Investitionen könne Sassnitz nicht aus eigener Kraft stemmen, sondern sei auf Fördermittel angewiesen. Doch für den Turnhallenbau werde es so gut wie keine geben, mahnte warnte Norbert Benedict. Der Fraktionsvorsitzende der SPD hatte den Antrag gestellt, das Vorhaben auf Eis zu legen. Er blieb mit seinen Bedenken nicht allein. „Man kann in diesen angespannten Haushalt nicht noch mehr Projekte rein nehmen“, fand auch Dorothea Holtz von den Linken. Auf Antrag ihrer Fraktion hatten die Stadtvertreter die Verwaltung bereits 2017 beauftragt, Fördermöglichkeiten zum Bau einer Turnhalle an der Regionalen Schule zu prüfen. „Genau das haben wir getan und Ihnen jetzt das Ergebnis vorgelegt“, begründete Bürgermeister Frank Kracht das Vorgehen.

Stattdessen Sportstätte an der Bergstraße sanieren?

Dabei ist die Finanzierung nach wie vor unklar. Die Stadtverwaltung rechnet mit Baukosten von etwa zweieinhalb Millionen Euro. Bestenfalls würden rund zehn Prozent der Summe gefördert. Sicher ist aber selbst dieses Geld nicht. Die Stadt müsste nach derzeitigem Stand also fast die gesamte Summe aus anderen Einnahmequellen finanzieren. „Dann hätten wir die Halle an der Bergstraße auch sanieren oder neu bauen können“, wandte Holtz ein. In dem Fall hätte es weiterhin eine Sportstätte im Bereich der Altstadt gegeben. Wenn es gewünscht werde, könne man über den Standort ja noch sprechen, bot Frank Kracht an. Peter Kordes FDP) und Dorothea Holtz, die beide nicht wieder kandidieren, hätten die Entscheidung ohnehin lieber der neuen Stadtvertretung überlassen. Über viele Projekte habe man sich in den zurückliegenden Monaten im Fachausschuss gestritten, erinnerte Peter Kordes. Da sei wegen der Haushaltslage bei einzelnen Vorhaben um 1000 Euro gefeilscht worden. Jetzt komme ein Millionenprojekt auf die Tagesordnung, über das nie zuvor gesprochen worden sei. „Das spielte bislang in keiner der Diskussionen eine Rolle.“ Er teilt Norbert Benedicts Befürchtung, dass wegen der Geldknappheit unter Umständen die Realisierung bisher angeschobener Projekte weiter „vertagt“ werden müsse. Benedict hatte auch die Grundschule als möglichen Standort für eine Halle ins Spiel gebracht. Dort sind die Sportmöglichkeiten sehr begrenzt; der Sportunterricht für die Kleinen findet zum Teil in der Sporthalle Dwasieden statt. „Warum sollte das den Regionalschülern nicht möglich sein?“

Sportpark-Projekt soll weiter verfolgt werden

Ob an der Grundschule überhaupt noch Platz für eine neue Halle wäre, ist fraglich. Auf dem Areal an der Schulstraße hat die Stadt nämlich ebenfalls Großes vor. Das Schulgebäude soll um einen Anbau erweitert, der Sportplatz umgestaltet und ein zentrales Hortgebäude errichtet werden. Die Planungen für die Baumaßnahmen sollen in Kürze beginnen. Auch das Sportpark-Projekt in Dwasieden habe man weiter im Blick, versichert der Bürgermeister. Die Bundestagsabgeordnete Sonja Steffen soll sich dafür stark machen, dass das Vorhaben in das nächste, im Juni beginnende Förderprogramm aufgenommen wird. Der Neubau der Sporthalle, sagte Frank Kracht in der Stadtvertretung, ändere nichts an den Plänen für die Investitionen, die bereits in den Doppelhaushalt aufgenommen wurden.

Maik Trettin